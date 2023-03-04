Переводчик «Локо» Сасиев умер во время игры с «Ростовом». Ему делали операцию на сердце в Москве

Умер переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев.

Главный тренер « » сообщил о смерти 47-летнего мужчины.

«Сейчас пришла трагическая новость, скончался наш переводчик Мурат. Команда только об этом узнала, этот человек был душой команды, он давно работает в «Локомотиве».

Конечно, для нас это большой шок и удар. Вся команда посвящает ему эту победу, мы мысленно с ним», – сказал Галактионов после выездного матча с «Ростовом» (3:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

Как передает инсайдер Иван Карпов, Сасиев умер во время игры. Он находился в Москве, где ему делали операцию на сердце.

«На 48-м году после продолжительной болезни из жизни ушел переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев.

Мурат много лет работал в клубе, был настоящим профессионалом, знатоком своего дела. Многие игроки и коллеги называли его душой команды за отзывчивость и доброту. Он всегда был готов прийти на помощь в любой трудной ситуации.

Футбольный клуб «Локомотив» шокирован этой новостью, выражает глубокие соболезнования родным и близким Мурата Ирбековича и окажет им всю необходимую помощь и поддержку», – сказано в сообщении «Локомотива».

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