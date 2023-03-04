Переводчик «Локо» Сасиев умер во время игры с «Ростовом». Ему делали операцию на сердце в Москве

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия происшествия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Умер переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев.

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил о смерти 47-летнего мужчины.

«Сейчас пришла трагическая новость, скончался наш переводчик Мурат. Команда только об этом узнала, этот человек был душой команды, он давно работает в «Локомотиве».

Конечно, для нас это большой шок и удар. Вся команда посвящает ему эту победу, мы мысленно с ним», – сказал Галактионов после выездного матча с «Ростовом» (3:1) в 18-м туре Мир РПЛ.

Как передает инсайдер Иван Карпов, Сасиев умер во время игры. Он находился в Москве, где ему делали операцию на сердце.

«На 48-м году после продолжительной болезни из жизни ушел переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев.

Мурат много лет работал в клубе, был настоящим профессионалом, знатоком своего дела. Многие игроки и коллеги называли его душой команды за отзывчивость и доброту. Он всегда был готов прийти на помощь в любой трудной ситуации.

Футбольный клуб «Локомотив» шокирован этой новостью, выражает глубокие соболезнования родным и близким Мурата Ирбековича и окажет им всю необходимую помощь и поддержку», – сказано в сообщении «Локомотива».

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27 комментариев

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Mr. Shady
Ужасная новость. Харизматичный дядька был, и языков много знал. Светлая память Мурату...
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Максим Пантелеев
Дзюба реально колдует, выменивает у чертей ништяк для себя.
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vaslover
Светлая ему память.
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nugoboss
😥😥😥🙏
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Rhett Butler
Ответ Russ Ivan
Человек умер не во время игры, а во время операции. Лишь бы хайпануть, перевернув всё на уши... Соболезнования семье и команде!
По моему хайпануть тут хочешь ты
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zzidan
Земля пухом.
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мяу
классный дядька был, очень жаль
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2RIN
Рохсаг о
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Khmc
Упокой Бог душу, скорбим
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holdenkolfielddd
Шок
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ilyafclm
Какой кошмар
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ZlomSpb
Жаль, в таком возрасте конечно очень рано.
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Russ Ivan
Человек умер не во время игры, а во время операции. Лишь бы хайпануть, перевернув всё на уши... Соболезнования семье и команде!
+13
-5
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Сергей Сунчилиев
Соболезнования родным и близким. Очень жаль. Большой души человек. Земля ему пухом
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mishakmv96
Ужасная новость, светлая память.
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Tochka07
Ой как жалко, такой хороший дядечка был и так рано ушел 🥺🥺🥺
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artyloko@icloud.com
ЦН 🖤🖤🖤
🚂
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Алексей Подшивалов
Ответ VanyaVanya063
Очень крутой и харизматичный переводчик был.
светлая память
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error505
Земля пухом
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Dimonsukhan1987
Великий мужик для клуба, не побоюсь этого слова.. знал 6 или 7 языков.. больше чем переводчик для команды был.. Земля пухом
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Иван Рыбаков
Царство небесное ему.
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Ден Ден
Соболезнования семье 😢
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Dinarxxx
жесть
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Alex Americano
Очень жаль, большой профессионал. Столько языков знал. Земля пухом
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An Kr
Что? Как так то?
+3
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