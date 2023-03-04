Александр Мостовой: «Дзюба доказал все тем, кто в футболе не разбирается и языком чешет. Я говорил, что он будет в порядке»

оценил уровень Артема Дзюбы после хет-трика форварда « ».

«Я еще несколько месяцев назад говорил, что Дзюба будет в порядке, как и весь «Локомотив», хотя многие люди считали, что Дзюба сдулся.

Артем доказал все тем, кто в футболе не разбирается и языком чешет. Тут нет разницы, забивает он команде Карпина или кому‑то еще, мы говорим об отличном футболисте.

Я уже нескольким знакомым послал сообщения, где посмеялся над словами критики, которые были в адрес Дзюбы.

«Локомотив» спокойно вылезет из нижней части чемпионата. Единственное – раньше надо было прислушиваться к тому, что надо убирать немцев с руководящих постов», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Дзюба забил трижды «Ростову» Карпина. Это первые голы Артема за «Локомотив» после возвращения в Россию

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков