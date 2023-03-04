Александр Мостовой: «Дзюба доказал все тем, кто в футболе не разбирается и языком чешет. Я говорил, что он будет в порядке»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Мостовой Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой оценил уровень Артема Дзюбы после хет-трика форварда «Локомотива».

«Я еще несколько месяцев назад говорил, что Дзюба будет в порядке, как и весь «Локомотив», хотя многие люди считали, что Дзюба сдулся.

Артем доказал все тем, кто в футболе не разбирается и языком чешет. Тут нет разницы, забивает он команде Карпина или кому‑то еще, мы говорим об отличном футболисте.

Я уже нескольким знакомым послал сообщения, где посмеялся над словами критики, которые были в адрес Дзюбы.

«Локомотив» спокойно вылезет из нижней части чемпионата. Единственное – раньше надо было прислушиваться к тому, что надо убирать немцев с руководящих постов», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Дзюба забил трижды «Ростову» Карпина. Это первые голы Артема за «Локомотив» после возвращения в Россию

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28 комментариев

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Андрей Корнилов
Ответ An Kr
Себя пожалей
И тебя жалею убогий
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NIK7478
Удивил Ростов: команда реально посыпалась, что ли?
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Максим Пантелеев
Ответ Андрей Вадимов
3 раза протолкнул мяч с двух метров, теперь будем всей страной восхвалять.
Вот никто об этом не говрит.Там реально любой чел с трибун мог бы забить. Даже пьяный.
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Максим Пантелеев
Ответ luu
А когда Ибрагимович забивает в 40 в серии А, это тоже чемпионат лимитчиков и поленьев или уже нет?
Ты сейчас лошадь с гусеницей уравнял,типа они обе едят траву.
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TiNO
Ну так тебе пример показал, иди лицензию получай и тренируй
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Recreated
Рыбак рыбака...
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luu
Ответ BearS
Скорее Дзюба доказал, что РПЛ - чемпионат поленьев и лимитчиков. Человеку 34 года, год не было профессионального опыта, приезжает и выдает 3 года. Занавес. Этот ручной чемпионат поленьев и ФАН ИД можно закрывать
А когда Ибрагимович забивает в 40 в серии А, это тоже чемпионат лимитчиков и поленьев или уже нет?
+3
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Андрей Вадимов
3 раза протолкнул мяч с двух метров, теперь будем всей страной восхвалять.
+1
0
+1
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Михаил Бузняков
Ответ Rinat Khudayberdin
поздравляю теперь для вас доступна буква "Р"
В голос)
+1
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Геннадий Тёкин
Когда Мостовой станет тренером(лет так через 20-30) он обязательно возьмет Артемку в свою команду)).
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Rinat Khudayberdin
Ответ An Kr
Комментарий удален модератором
я рад, что вы её нашли)))
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BearS
Скорее Дзюба доказал, что РПЛ - чемпионат поленьев и лимитчиков. Человеку 34 года, год не было профессионального опыта, приезжает и выдает 3 года. Занавес.

Этот ручной чемпионат поленьев и ФАН ИД можно закрывать
+7
-3
+4
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An Kr
Ответ Rinat Khudayberdin
поздравляю теперь для вас доступна буква "Р"
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Fight.And.Win
У Дзюбы появился союзник 🤣
Мостовой против Карпина, эта битва будет легендарной😎
+4
-2
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AdekvaT
Непонятно что будет веселее:
1.Дзюба и Царь в одном клубе.
2. Дзюба в интервью пройдется по Царю.
Ваше мнение, господа!
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Раз в год, палка стреляет
+1
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Black Phoenix
Если Дзюба обосновывает мотивацию желанием насолить персонально Карпину после хет-трика из-за тёрок в Спартаке, вместо того чтобы порадоваться за команду - он НЕ в порядке.
+2
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Rinat Khudayberdin
несите эту чертову бумажку
0
0
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Rinat Khudayberdin
Ответ An Kr
Дзюба поимел и Жуоавеля и Уткина и Каопина Хет-трик, так сказать.
поздравляю теперь для вас доступна буква "Р"
+63
-1
+62
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Jovana Jovičić
Ответ Андрей Корнилов
Да, два сапога пара! Жаль Локо
Жаль Локо было, когда их судейка в матче с Вами уничтожал. А сегодня жалейте себя.
+3
0
+3
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mr kovalsky
Ответ Андрей Корнилов
Да, два сапога пара! Жаль Локо
Жаль? Они же, вроде, в зоне стычек идут. Чем их жаль, если пришел забивающий нап?)
+1
0
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Этот Райола хочет денег
Дзюба, цени- тебя похвалил сам Мостовой! Не исключено, взамен предложит скинутся на тренерскую лицензию...
0
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An Kr
Ответ Андрей Корнилов
Да, два сапога пара! Жаль Локо
Себя пожалей
+5
-1
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An Kr
Дзюба поимел и Жуоавеля и Уткина и Каопина
Хет-трик, так сказать.
+16
-10
+6
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gustavo1097
Да ты много чего говорил, Сань. Если назвать тысячу событий, одно точно сбудется
+3
-2
+1
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