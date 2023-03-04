Александр Мостовой: «Дзюба доказал все тем, кто в футболе не разбирается и языком чешет. Я говорил, что он будет в порядке»
Александр Мостовой оценил уровень Артема Дзюбы после хет-трика форварда «Локомотива».
«Я еще несколько месяцев назад говорил, что Дзюба будет в порядке, как и весь «Локомотив», хотя многие люди считали, что Дзюба сдулся.
Артем доказал все тем, кто в футболе не разбирается и языком чешет. Тут нет разницы, забивает он команде Карпина или кому‑то еще, мы говорим об отличном футболисте.
Я уже нескольким знакомым послал сообщения, где посмеялся над словами критики, которые были в адрес Дзюбы.
«Локомотив» спокойно вылезет из нижней части чемпионата. Единственное – раньше надо было прислушиваться к тому, что надо убирать немцев с руководящих постов», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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Этот ручной чемпионат поленьев и ФАН ИД можно закрывать
1.Дзюба и Царь в одном клубе.
2. Дзюба в интервью пройдется по Царю.
Ваше мнение, господа!
Хет-трик, так сказать.