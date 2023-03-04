«Обидно, если Промес прервет выступления за «Спартак». Он ведущий игрок команды». Орлов об уголовном деле Квинси в Нидерландах

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Квинси Промес Футбол

Геннадий Орлов высказался о ситуации вокруг Квинси Промеса.

Напомним, 3 марта в Нидерландах прошел суд по делу о нападении полузащитника «Спартака» на двоюродного брата летом 2020 года. Прокуратура обвинила его в нападении при отягчающих обстоятельствах и требует 2 года лишения свободы. Ожидается, что суд примет окончательное решение через две недели.

«Промес в очень хорошей форме. Он себя хорошо подготовил и во втором матче с «Локомотивом» (4:2) [в Фонбет Кубке России] держал темп все девяносто минут. Он смог подготовиться индивидуально.

Матч с «Локомотивом» – лучшая игра Промеса за последний год. Обидно, если он прервет свои выступления за «Спартак» по тем обстоятельствам, которые складываются. Он ведущий игрок команды», – сказал журналист.

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9 комментариев

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Konstantin Zorin
Вот, он гад в окне маячит,
За спиною штепсель прячит...))
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Назар Игорь
Выскажу предположение что от потери Промеса Спартак потеряет немного, скорее выиграет. Рано или поздно наши клубы должны играть или в Евро или в Азиатских кубках, а иметь в составе игрока с такой репутацией очень нежелательно.
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В Питере Пять
Ответ Посторонним В
Прими яд от честного и не пей лекарство плута. Восточная мудрость. Слушать этого человека не могу, что бы он не говорил
А где ты его слушаешь, если он не комментирует? На Ютубе? Так не заходи к нему на Ютуб.
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Карл_Иваныч
Точно - заговор, это ещё Пётр Великий до основания Санкт-Петербурга съездил в Голландии и договорился, что бы на Промеску дело завели :-)
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KOTOV71
" ... обстоятельства которые складываются.." обстоятельства озвучила прокуратура- они отягчающие.
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Korney
кто же его посадит?!он же памятник
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Посторонним В
Прими яд от честного и не пей лекарство плута. Восточная мудрость. Слушать этого человека не могу, что бы он не говорил
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Bartez1986
Комментируй волейбол. Научись отличать пайп от эйса. И разберись в амплуа. Диагональный редко принимает мяч, в отличие от доигровщиков
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T622222
С чего ГСО так взволновался? Будет здесь в Спартаке отбывать
+3
-2
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