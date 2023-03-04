«Обидно, если Промес прервет выступления за «Спартак». Он ведущий игрок команды». Орлов об уголовном деле Квинси в Нидерландах

высказался о ситуации вокруг .

Напомним, 3 марта в Нидерландах прошел суд по делу о нападении полузащитника « » на двоюродного брата летом 2020 года. Прокуратура обвинила его в нападении при отягчающих обстоятельствах и требует 2 года лишения свободы. Ожидается, что суд примет окончательное решение через две недели.

«Промес в очень хорошей форме. Он себя хорошо подготовил и во втором матче с «Локомотивом» (4:2) [в Фонбет Кубке России] держал темп все девяносто минут. Он смог подготовиться индивидуально.

Матч с «Локомотивом» – лучшая игра Промеса за последний год. Обидно, если он прервет свои выступления за «Спартак» по тем обстоятельствам, которые складываются. Он ведущий игрок команды», – сказал журналист.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков