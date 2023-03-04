Волков о Дзюбе: «Он близкий друг моего тренера. Теперь болею за «Локомотив»

Рейтинговый тяжеловес UFC Александр Волков рассказал об отношениях с футболистом «Локомотива» Артемом Дзюбой, который несколько раз спарринговал с Волковым.

«Он хорошо общается с моим тренером, Тарасом Кияшко, их можно назвать даже, наверное, близкими друзьями. Соответственно и мы тоже можем во время их разговора приветы друг другу передать.

Если не ошибаюсь уже прошло два матча «Локомотива», а так как Тарас следит за футболом, то естественно он смотрит, и я тоже в курсе. Мы теперь болеем за «Локомотив», – сказал Волков.

Волков – о бое Джонса и Гана: «Склоняюсь в сторону Сирила на 60%»