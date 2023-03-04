Волков о Дзюбе: «Он близкий друг моего тренера. Теперь болею за «Локомотив»

Теги Локомотив Артем Дзюба UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый тяжеловес UFC Александр Волков рассказал об отношениях с футболистом «Локомотива» Артемом Дзюбой, который несколько раз спарринговал с Волковым.

«Он хорошо общается с моим тренером, Тарасом Кияшко, их можно назвать даже, наверное, близкими друзьями. Соответственно и мы тоже можем во время их разговора приветы друг другу передать.

Если не ошибаюсь уже прошло два матча «Локомотива», а так как Тарас следит за футболом, то естественно он смотрит, и я тоже в курсе. Мы теперь болеем за «Локомотив», – сказал Волков.

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4 комментария

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realsila
У Дзюбы только 1 близкий друг, и мы знаем кто он
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Sunnyboy
полезная инфа
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Demon69
А до спаррингов с Дзюбой за какую команду болел?Не очень последоватьное высказывание,либо футбольный болельщик никакой,либо велико очарование Дзюбы,либо сказывается длительное пребывание в ММА
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Фарит Абдрашитов
Волчара по логике и за Томь, Ростов, Арсенал, Спартак, Зенит был дожен болеть.
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