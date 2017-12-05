На матч «Спартак» – ЦСКА назначен Алексей Николаев
Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 20-го тура чемпионата России.
8 декабря (пятница)
«Урал» – «Арсенал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров).
9 декабря (суббота)
«Динамо» – «Анжи»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Рубин» – СКА: судья – Игорь Федотов (Москва).
10 декабря (воскресенье)
«Амкар» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Спартак» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва).
«Ростов» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж).
11 декабря (понедельник)
«Тосно» – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков (Азов).
«Ахмат» – «Зенит»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).
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