На матч «Спартак» – ЦСКА назначен Алексей Николаев

Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 20-го тура чемпионата России.

8 декабря (пятница)

«Урал» – «Арсенал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров).

9 декабря (суббота)

– «Анжи»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

– СКА: судья – Игорь Федотов (Москва).

10 декабря (воскресенье)

«Амкар» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

– ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва).

«Ростов» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж).

11 декабря (понедельник)

«Тосно» – : судья – Артем Чистяков (Азов).

«Ахмат» – : судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).