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    На матч «Спартак» – ЦСКА назначен Алексей Николаев

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Алексей Николаев Арсенал Тула Краснодар Уфа Сергей Лапочкин Михаил Вилков Виталий Мешков Тосно Игорь Федотов Владимир Сельдяков Владимир Москалев Артем Чистяков

    Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 20-го тура чемпионата России.

    8 декабря (пятница)

    «Урал» – «Арсенал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров).

    9 декабря (суббота)

    «Динамо» – «Анжи»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Рубин» – СКА: судья – Игорь Федотов (Москва).

    10 декабря (воскресенье)

    «Амкар» – «Краснодар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    «Спартак» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва).

    «Ростов» – «Уфа»: судья – Владимир Москалев (Воронеж).

    11 декабря (понедельник)

    «Тосно» – «Локомотив»: судья – Артем Чистяков (Азов).

    «Ахмат» – «Зенит»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

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