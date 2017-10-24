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    Мешков назначен на матч «Зенит» – «Локомотив»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Сергей Карасев Краснодар Алексей Еськов Сергей Лапочкин Виталий Мешков Тосно Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Игорь Федотов Роман Галимов

    РФС назначил судей на матчи 15-го тура чемпионата России.

    27 октября (пятница)

    «Арсенал» – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

    28 октября (суббота)

    «Ростов» – «Спартак»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    29 октября (воскресенье)

    «Амкар» – «Урал»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    «Динамо» – «Тосно»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    «Зенит» – «Локомотив»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Краснодар» – СКА Хабаровск: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    30 октября (понедельник)

    «Уфа» – «Рубин»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Алексей Борисов (Самара); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    «Ахмат» – «Анжи»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

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