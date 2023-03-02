Ковачич вспомнил период в «Реале»: «Роналду был лидером на поле и за его пределами»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Матео Ковачич Футбол

Матео Ковачич вспомнил период выступлений за «Реал».

«Мне был всего 21 год, а там играли большие футболисты. Вначале я немного нервничал. Тренировки были тяжелыми, тяжелыми и еще раз тяжелыми, всегда была конкуренция.

Оглядываясь назад, могу сказать, что мне было очень приятно находиться рядом с такими большими игроками, я многому научился. 

Конечно, если говорить о моих взаимоотношениях с Модричем, он был лидером, а еще Роналду вел за собой. [Криштиану] был лидером на поле и за его пределами», – сказал хавбек «Челси».

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2 комментария

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Direct free kick
Лучший игрок XXI века. Лучший игрок в истории рояла. 451 гол в 438 играх
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rigobersong
особенно когда Барселона рожей в газон МЧК укатывало:))
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