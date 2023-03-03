«Кадис» потребовал приостановить Ла Лигу. Клуб недоволен судейством

«Кадис» потребовал остановить розыгрыш из-за судейского скандала.

Заявление «Кадиса» вышло на фоне недовольства клуба решением апелляционной комиссии о правильности забитого мяча в ворота команды в матче Ла Лиги с « » (1:1), который состоялся 16 января.

По мнению «Кадиса», гол был забит из явного офсайда, что не заметили судьи на ВАР. Этот гол принес «Эльче» в том матче ничью на 81-й минуте. «Кадис» потребовал аннулирования результатов матча и переигровки встречи с момента, когда «Эльче» забил из офсайда.

На матче работала бригада во главе с .

«Кадис» требует приостановить Ла Лигу до тех пор, пока федерация не рассмотрит дело открыто с привлечением другим компетентных органов, исходя из нашего твердого убеждения в том, что принятие данной меры поможет предотвратить увеличение ущерба в отношении «Кадиса» в дальнейшем», – сказано в заявлении «Кадиса».

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