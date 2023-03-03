«Кадис» потребовал приостановить Ла Лигу. Клуб недоволен судейством

Теги Ла Лига судьи Кадис Эльче Карлос дель Серро Гранде Футбол

«Кадис» потребовал остановить розыгрыш Ла Лиги из-за судейского скандала.

Заявление «Кадиса» вышло на фоне недовольства клуба решением апелляционной комиссии о правильности забитого мяча в ворота команды в матче Ла Лиги с «Эльче» (1:1), который состоялся 16 января.

По мнению «Кадиса», гол был забит из явного офсайда, что не заметили судьи на ВАР. Этот гол принес «Эльче» в том матче ничью на 81-й минуте. «Кадис» потребовал аннулирования результатов матча и переигровки встречи с момента, когда «Эльче» забил из офсайда.

На матче работала бригада во главе с Карлосом дель Серро Гранде.

«Кадис» требует приостановить Ла Лигу до тех пор, пока федерация не рассмотрит дело открыто с привлечением другим компетентных органов, исходя из нашего твердого убеждения в том, что принятие данной меры поможет предотвратить увеличение ущерба в отношении «Кадиса» в дальнейшем», – сказано в заявлении «Кадиса».

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12 комментариев

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vjp6cmm2f9
Ответ Саша Казанов
Испанский Спартак
Сравнение просто испанский стыд
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Си Эм Панк
Приостанавливать не будут, максимум отсранят судей из ВАР)
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Борода Пике
Давно пора расшевелить это Тебасовское болото, судейство в Испании дно донное. Каждый тур судейский скандал, причем не просто там мелкие ошибки, а чуть ли не убийства команды. Любой топ матч в клоунаду превращается, ошибки там такие, которые просто невозможно совершать, но испанские судьи умудряются.
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Mohnatiy
Остановить лигу и заодно расформировать ________ и отправить в пердив ________ (нужное вписать)
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Саша Казанов
Испанский Спартак
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да здравствует лодка
Да тут все лиги тогда надо приостанавливать, везде с судьями дичь какая-то творится
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vjp6cmm2f9
Ответ Darkhan Darkhan
Где то в Испания завелся свой Леонид Федун
Леонардо Федунско
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DolJun
забавно что при подобных проблемах в собственной лиге тебасу не дают покоя псж и ман сити))
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Dima Kakdima
значит нужно приостанавливать
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Верховный Лорд
Ответ Станислав Л
у Барсы чемпионство украли, о чем вы говорите?
Да да да. А еще все деньги. Теперь за рычаги тянут
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Darkhan Darkhan
Где то в Испания завелся свой Леонид Федун
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Станислав Л
у Барсы чемпионство украли, о чем вы говорите?
+2
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