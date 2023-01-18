Президент «Кадиса» – главе RFEF Рубиалесу: «Нужно меньше Суперкубков в Саудовской Аравии. Разберитесь с ВАР»

Президент «Кадиса» призвал главу RFEF Луиса Рубиалеса разобраться с ВАР.

В матче 17-го тура Ла Лиги против « » (1:1) судьи засчитали гол «Кадису», хотя нападающий находился в офсайде.

После матча технический судейский комитет (CTA) заявил, что ошибка главного судьи Карлоса дель Серро Гранде была «непростительной», а также отметил, что его видеоассистент Хавьер Иглесиас Вильянуэва столкнется с последствиями.

«Нужно проводить меньше Суперкубков в Саудовской Аравии и больше посвятить себя тому, что он и должен делать, а именно – разобраться с ВАР», – заявил Мануэль Вискаино в эфире радио Canal Sur.

Также Вискаино отметил, что уже дважды за два предыдущих сезона писал письма президенту Королевской испанской футбольной федерации с просьбой разобраться с судейством, а за одно из них «почти получил санкции».

На дне Примеры скандалят из-за ВАР – проглядели гол из офсайда. Федерация и лига обвиняют друг друга

Президент «Кадиса» – главе RFEF Рубиалесу: «Решите проблему с ВАР, чтобы не быть посмешищем в футболе»