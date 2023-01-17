Судьи засчитали гол Понсе «Кадису» из офсайда, проигнорировав просьбу лайнсмена посмотреть повтор. Клуб требует переиграть матч с «Эльче» с 81-й минуты

Теги Ла Лига судьи Кадис Эльче Карлос дель Серро Гранде Хавьер Иглесиас Вильянуэва Эсекиэль Понсе Гуадалупе Поррас Аюсо Футбол

В матче между «Кадисом» и «Эльче» произошел судейский скандал.

Команды встретились в 17-м туре Ла Лиги, игра завершилась ничьей со счетом 1:1. На 81-й минуте нападающий «Эльче» Эсекиэль Понсе сравнял счет, хотя в момент голевой передачи находился в офсайде. 

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Diario de Cádiz, боковой арбитр Гуадалупе Поррас Аюсо попросила коллег, работавших на ВАР, изучить эпизод на предмет офсайда, но ее просьба была проигнорирована. 

После матча технический судейский комитет (CTA) заявил, что ошибка главного судьи Карлоса дель Серро Гранде была «непростительной», а также отметил, что его видеоассистент Хавьер Иглесиас Вильянуэва столкнется с последствиями.

В комитете также призвали Ла Лигу внедрить систему полуавтоматического определения офсайда, подобную той, которая использовалась в матчах Суперкубка Испании.

«Покончить с человеческими ошибками невозможно, но можно избежать их в ситуациях с офсайдами, если применить полуавтоматический инструмент. Поэтому мы призываем внедрить технологию полуавтоматического офсайда после опыта в последнем Суперкубке Испании», – говорится в заявлении CTA.

Лига ответила на это заявление своим. «От имени Ла Лиги мы выражаем сожаление по поводу гротескного заявления CTA, направленном Королевской испанской футбольной федерации, в котором они, не признавая свою ответственность и не извиняясь, пытаются переложить вину на организацию, совершенно не связанную с принятием судейских решений, – на Ла Лигу». 

В связи с ошибкой арбитров «Кадис» потребовал переиграть концовку этого матча, начиная с 81-й минуты. 

«Учитывая серьезность событий, произошедших 16 января 2023 года в матче, сыгранном «Кадисом» против «Эльче», в котором в результате неудачного и небрежного решения судейской команды, в частности, арбитров бригады ВАР, «Кадису» был причинен серьезный ущерб, эта организация желает заявить:

Сегодня, 17 января 2023 года, юридические службы «Кадиса» представили компетентным органам возражения по поводу результатов встречи с «Эльче», запросив аннулирование результата матча и его возобновление с 81-й минуты и с того же самого момента, в котором судейская команда засчитала гол, забитый игроком «Эльче» Эсекиэлем Понсе, несмотря на то, что ему предшествовал громкий, вопиющий и не поддающийся объяснению офсайд, что можно увидеть на видео с матча», – говорится в заявлении клуба.

30 комментариев

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Михан Первый
А где там оффсайд? пересмотрел и ничего не смог найти
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QueenAmidala
Ответ maxromanov84@mail.ru
Т.е. судья, к примеру, назначил точку.. а потом сам попросил проверить ? Себе яму вырыл ?
Вот допустим, было нарушение, судья свистнул и сразу же начинает обсуждать эпизод с ВАР. Если ВАР не согласны с его предварительным решением, то они говорят, что там
а) не было пенальти.
б) неоднозначно, пусть сам посмотрит повтор.

А если арбитр сразу показал на точку без консультации с ВАР и этим решением ВАР не согласны, то они могут вмешаться и порекомендовать арбитру пересмотреть эпизод, но только рекомендовать. А уже главный принимает решение, отменять пенальти или нет.
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Мукунку хороший
Непонятно,почему рядовой зритель с первого повтора по Тв, практически сразу определяет что случилось на поле(гол,офсайд,угловой,нарушение и.т.д) на Вар посадили по 6 судей и они по 10 минут смотрят и нечего не видят.. или ошибаются..Бред короче..
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maxromanov84@mail.ru
Ответ QueenAmidala
Нет, по правилам пересмотр у ВАР запрашивает главный арбитр. ВАР вмешивается и рекомендует пересмотр эпизода, если не согласны с решением арбитра.
Т.е. судья, к примеру, назначил точку.. а потом сам попросил проверить ? Себе яму вырыл ?
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maxromanov84@mail.ru
А я вообще ХЗ как ФИФА Лаоса позвала плей-офф ЧМ судить. В Испании постоянно скандалы и клоунада с судьями. Какой-то ПФЛ прям
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QueenAmidala
Ответ Жирный Лукаку
Наоборот, VAR сигнализирует, что будет смотреть эпизод и просит рефа притормозить игру. Реф опирается на их мнение, и в случае расхождения с принятым им решением на поле или пограничном случае, идёт смотреть в телик.
Нет, по правилам пересмотр у ВАР запрашивает главный арбитр. ВАР вмешивается и рекомендует пересмотр эпизода, если не согласны с решением арбитра.
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Лунев спасет
Ответ Momos
"видеоассистент Хавьер Иглесиас Вильянуэва столкнется с последствиями" Какими серьезными? Пожурят и отстранят на пару матчей или выведут на центральную площадь Мадрида, где четвертуют, а весь судейский корпус будет стоять и смотреть, чтобы проникнуться? Если отстранят на пару матчей, то это смешно.
Я бы отрубал свисток
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Max Payne
Помню как до ВАРа Барсу засуживали. (дважды метровый гол прямо из ворот *доставали* ) Девиз был не дать им выиграть 4 титула подряд!
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atc73
Ответ Нико Росберг
Тут просто общий уровень испанского судейства - дно. Теперь этот Серро Гранде, то лысый Фуэртес, то Эстрада Фернандес выйдет на эстраду, есть еще великие Матео Мьянма (он же Лаос) и Хиль Мансано, там список бесконечный
Я побуду немного душнилой, но почему Матео Мьянма? Лаос всегда был Лаосом, а Мьянма раньше называлась Бирмой, связи никакой.
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Жирный Лукаку
Ответ QueenAmidala
Именно главный судья запрашивает пересмотр эпизода у судей на ВАР. В этом случае линейный сигнализирует главному, что момент спорный и нужен ВАР.
Наоборот, VAR сигнализирует, что будет смотреть эпизод и просит рефа притормозить игру. Реф опирается на их мнение, и в случае расхождения с принятым им решением на поле или пограничном случае, идёт смотреть в телик.
+1
0
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Under
Ответ QueenAmidala
Именно главный судья запрашивает пересмотр эпизода у судей на ВАР. В этом случае линейный сигнализирует главному, что момент спорный и нужен ВАР.
Вы уверены, что такой порядок действий, а не наоборот?
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Леван Мкртчян
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Одно слово: клоуны! У вас есть ВАР.... идите смотрите неужели трудно? Короче: техника в руках дикаря кусок железа!
Испанские судьи настолько клоуны, что даже ваш комментарий не смогли бы правильно прочитать ( в испанском языке восклицательный и вопросительный знаки пишутся наоборот ( вверх ногами) и ставятся в начале предложения))
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svaz
Что опять? Испанские судьи главные 🤡 в футбольном мире
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Momos
"видеоассистент Хавьер Иглесиас Вильянуэва столкнется с последствиями"
Какими серьезными? Пожурят и отстранят на пару матчей или выведут на центральную площадь Мадрида, где четвертуют, а весь судейский корпус будет стоять и смотреть, чтобы проникнуться? Если отстранят на пару матчей, то это смешно.
+2
0
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QueenAmidala
Ответ Under
Так а какое отношение главный имеет к судьям на вар?
Именно главный судья запрашивает пересмотр эпизода у судей на ВАР. В этом случае линейный сигнализирует главному, что момент спорный и нужен ВАР.
+6
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Demn213
Испанскому футболу поможет только внедрение полностью автоматической системы судейства с искусственным интеллектом, но это, к сожалению, произойдёт не скоро, если вообще произойдёт. А этим клоунам хоть самую современную технику дай, всё равно дров наломают...
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QueenAmidala
Ответ QueenAmidala
На протяжении многих лет Федерация игнорировала отвратную работу испанского судейского корпуса и ничего не предпринимала, чтобы как-то исправить ситуацию. Апогеем этого стала работа Матеу Лаоса на ЧМ. И теперь, когда уровень судей упал ниже плинтуса, а клоунада Матеу Лаоса привлекла внимание всего мира к судейству в Испании, Федерация (Рубиалес) пытается спихнуть вину на Ла Лигу (Тебас).
Добавлю, что обучением и назначением судей занимается Федерация.
0
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QueenAmidala
На протяжении многих лет Федерация игнорировала отвратную работу испанского судейского корпуса и ничего не предпринимала, чтобы как-то исправить ситуацию. Апогеем этого стала работа Матеу Лаоса на ЧМ. И теперь, когда уровень судей упал ниже плинтуса, а клоунада Матеу Лаоса привлекла внимание всего мира к судейству в Испании, Федерация (Рубиалес) пытается спихнуть вину на Ла Лигу (Тебас).
+17
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Висита Эльмурзаев
никакая переигровка не нужна, нужно просто отменить гол..
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марат И
Такими темпами они и Лаоса ещё на папу лет оставят судить. А без шуток, абсолютная дичь. Бригаду ВАР, главного тренера нужно максимально покарать. Вплоть до лишения лицензий, чтобы заново полностью прошли курсы и попытались получить.
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Buzya
ммм... Вильянуэва.... Флешбеки...
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corazón blanco
Ответ Андрей Гаврилов
Жесть, мадридский проект и здесь все купил, наверное убирает потенциальных конкурентов на будущее
Андрей, слабовато, не докрутили историю. Могу Вам в этом помочь. Этот судья должен был быть назначен на матч Кубка Короля Вильярреал-Мадрид, но из-за этой ошибки был сегодня отстранен. Вводная Вам дана, полет фантазии у Вас безграничный, думаю Вы справитесь.
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Under
Ответ Нико Росберг
Тут просто общий уровень испанского судейства - дно. Теперь этот Серро Гранде, то лысый Фуэртес, то Эстрада Фернандес выйдет на эстраду, есть еще великие Матео Мьянма (он же Лаос) и Хиль Мансано, там список бесконечный
Так а какое отношение главный имеет к судьям на вар?
0
0
0
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Barsa! bolshe chem klub
Одно слово: клоуны!

У вас есть ВАР.... идите смотрите неужели трудно?

Короче: техника в руках дикаря кусок железа!
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Wasilij Petrow
Тамошние мачо небось подумали: какая-то баба будет нас учить.
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