Судьи засчитали гол Понсе «Кадису» из офсайда, проигнорировав просьбу лайнсмена посмотреть повтор. Клуб требует переиграть матч с «Эльче» с 81-й минуты

В матче между «Кадисом» и «Эльче» произошел судейский скандал.

Команды встретились в 17-м туре Ла Лиги, игра завершилась ничьей со счетом 1:1. На 81-й минуте нападающий «Эльче» сравнял счет, хотя в момент голевой передачи находился в офсайде.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Diario de Cádiz, боковой арбитр Гуадалупе Поррас Аюсо попросила коллег, работавших на ВАР, изучить эпизод на предмет офсайда, но ее просьба была проигнорирована.

После матча технический судейский комитет (CTA) заявил, что ошибка главного судьи дель Серро Гранде была «непростительной», а также отметил, что его видеоассистент Хавьер Иглесиас Вильянуэва столкнется с последствиями.

В комитете также призвали Ла Лигу внедрить систему полуавтоматического определения офсайда, подобную той, которая использовалась в матчах Суперкубка Испании.

«Покончить с человеческими ошибками невозможно, но можно избежать их в ситуациях с офсайдами, если применить полуавтоматический инструмент. Поэтому мы призываем внедрить технологию полуавтоматического офсайда после опыта в последнем Суперкубке Испании», – говорится в заявлении CTA.

Лига ответила на это заявление своим. «От имени мы выражаем сожаление по поводу гротескного заявления CTA, направленном Королевской испанской футбольной федерации, в котором они, не признавая свою ответственность и не извиняясь, пытаются переложить вину на организацию, совершенно не связанную с принятием судейских решений, – на Ла Лигу».

В связи с ошибкой арбитров «Кадис» потребовал переиграть концовку этого матча, начиная с 81-й минуты.

«Учитывая серьезность событий, произошедших 16 января 2023 года в матче, сыгранном « » против « », в котором в результате неудачного и небрежного решения судейской команды, в частности, арбитров бригады ВАР, «Кадису» был причинен серьезный ущерб, эта организация желает заявить:

Сегодня, 17 января 2023 года, юридические службы «Кадиса» представили компетентным органам возражения по поводу результатов встречи с «Эльче», запросив аннулирование результата матча и его возобновление с 81-й минуты и с того же самого момента, в котором судейская команда засчитала гол, забитый игроком «Эльче» Эсекиэлем Понсе, несмотря на то, что ему предшествовал громкий, вопиющий и не поддающийся объяснению офсайд, что можно увидеть на видео с матча», – говорится в заявлении клуба.