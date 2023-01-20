Судья, не посмотревший повтор гола «Эльче» «Кадису» из офсайда, извинился: «Прошу прощения у клуба и его фанатов. Я ошибся, другой трактовки быть не может»

Видеоассистент матча «Кадис» – «Эльче» извинился за свою ошибку.

Хавьер Иглесиас Вильянуэва работал в качестве ВАР в 17-м туре чемпионата Испании между « » и «Эльче» (1:1). На 81-й минуте нападающий «Эльче» забил гол, хотя в момент голевой передачи находился в офсайде.

Вильянуэва проигнорировал просьбу бокового арбитра Гуадалупе Поррас Аюсо проверить эпизод, и главный судья Карлос дель Серро Гранде засчитал гол.

Marca опубликовала открытое письмо Вильянуэвы.

«После того, что произошло в матче «Кадис» – « » в 17-м туре Ла Лиги, и последовавшей за этим лавины комментариев, критики и рассуждений, я почувствовал необходимость написать это письмо, чтобы выразить свои чувства. Произнести эти слова одновременно просто и сложно, очевидно и больно: я совершил ошибку.

Я не хочу использовать заезженные и затасканные рассуждения, чтобы сказать что-то вроде: «Мы все делаем ошибки, игроки и тренеры тоже ошибаются». Я предпочитаю писать абсолютно искренне о том, что я чувствую, не изображая жертву, поскольку я ненавижу это.

Я чувствую гнев, раздражение, боль и досаду на себя за совершенную ошибку.

И мне жаль, что эта ошибка служит для того, чтобы очернить и подвергнуть жесткой критике работу, проводимую техническим судейским комитетом (CTA) и всеми моими коллегами арбитрами.

Профессионализм, честность, требовательность и самокритичность – единственный путь к пониманию нашей профессии.

Мне жаль, что мое неверное решение нанесло ущерб «Кадису», и я прошу прощения за это у клуба и его болельщиков, которые всегда относились ко мне с большим уважением.

Мне жаль, что честность и независимость арбитров и их решений ставится под сомнение каждые выходные, почти ежедневно. С тех пор как я работаю в этой профессии, я никогда не получал обвинений какого-либо рода в этом отношении.

Сомнения в этом порождают атмосферу недоверия и напряженности, что делает развитие в нашей профессии невозможным. Я не думаю, что кто-то в испанском футболе заслуживает этого.

Я сожалею и не понимаю, почему этот эпизод был использован для обсуждения и критики других вопросов, связанных с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF), которые не имеют ничего общего с допущенной мною ошибкой.

Я судья, и мой единственный интерес – совершенствоваться и стараться делать свою работу хорошо, как и у любого другого работника в какой-либо компании.

Я спортсмен, и я принимаю неудачи. В данном случае ошибка была моей, ничьей другой. CTA предоставляет нам необходимые средства для выполнения нашей работы наилучшим образом, и мы должны принимать решения. Я ошибся, другой трактовки быть не может.

Наконец, я не сторонник того, чтобы судьи говорили об игре или объясняли ошибки, но, безусловно, из-за исключительного характера этой ситуации, болельщики заслужили это.

Я потерял больше всех в этой истории, но никто не может ставить под сомнение честность испанских арбитров или мою собственную после стольких лет профессиональной работы», – говорится в письме арбитра.

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