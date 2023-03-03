«Локо» может выпустить акции клуба и передать болельщикам: «Интересная тема, поизучаем»

Председатель совета директоров « » высказался о бюджете клуба.

— Обсуждают ли внутри РЖД сокращение бюджета, переформатирование или передачу акций болельщикам? Возможна ли такая практика с «Локомотивом»?

— «Локомотив» имеет стабильный бюджет, который на протяжении ряда лет не увеличивается и в обозримом будущем увеличиваться не будет. Сегодня это то, что компания может себе позволить. Это то, что сбалансировано в рамках всех бюджетных процессов компании и ряда других спонсоров, принимающих участие в финансировании клуба.

Мы будем жить в тех реалиях, в которых живет страна. Сегодня очень много проблем и вопросов, которые необходимо решать нашей компании и нашей стране.

— Возможно ли, что часть акций будет передана совладельцу, который будет вкладывать свои средства, за счет чего могут сократиться расходы РЖД?

— Мы готовы рассмотреть проект совместного инвестирования в клуб, если такие предложения будут. Интересная тема с болельщиками. Думаю, в нашей стране она не проработана, хотя мы знаем, что многие клубы в мире являются народными и публичными, выпускают акции. В том числе на эти деньги осуществляется деятельность клуба. Такая практика есть. Поизучаем ее, – сказал Юрий Нагорных.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков