«Локо» может выпустить акции клуба и передать болельщикам: «Интересная тема, поизучаем»

Теги Локомотив премьер-лига Россия болельщики Юрий Нагорных Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о бюджете клуба.

— Обсуждают ли внутри РЖД сокращение бюджета, переформатирование или передачу акций болельщикам? Возможна ли такая практика с «Локомотивом»?

— «Локомотив» имеет стабильный бюджет, который на протяжении ряда лет не увеличивается и в обозримом будущем увеличиваться не будет. Сегодня это то, что компания может себе позволить. Это то, что сбалансировано в рамках всех бюджетных процессов компании и ряда других спонсоров, принимающих участие в финансировании клуба.

Мы будем жить в тех реалиях, в которых живет страна. Сегодня очень много проблем и вопросов, которые необходимо решать нашей компании и нашей стране.

— Возможно ли, что часть акций будет передана совладельцу, который будет вкладывать свои средства, за счет чего могут сократиться расходы РЖД?

— Мы готовы рассмотреть проект совместного инвестирования в клуб, если такие предложения будут. Интересная тема с болельщиками. Думаю, в нашей стране она не проработана, хотя мы знаем, что многие клубы в мире являются народными и публичными, выпускают акции. В том числе на эти деньги осуществляется деятельность клуба. Такая практика есть. Поизучаем ее, – сказал Юрий Нагорных.

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10 комментариев

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Добрый
Ответ Пыщь-Пышь
Пффф... и что же помешает раздать акции в счёт премии? Опцион, все дела:)
Лоховские билетики получается, жрать в итоге что будем?)
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avcgloronalduMU
нагорных трепло и веры ему нет , незря его из минспорта поперли, пристроили в Локо на фоне скандалов
0
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Пыщь-Пышь
Ответ Wiley Fox
Смех, конечно Сколько там болельщиков у Локо по всей России? Думаю, меньше штата работников РЖД в разы
Пффф... и что же помешает раздать акции в счёт премии? Опцион, все дела:)
+1
0
+1
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Wiley Fox
Смех, конечно

Сколько там болельщиков у Локо по всей России? Думаю, меньше штата работников РЖД в разы
0
-1
-1
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Ебздрогыч
Акции будут печататься на рулонах обоев, не зря же в Локо работал продавец обоев Лосюк
0
-1
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Khmc
Для шорта самое то
0
-1
-1
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xyg2rdwzx4
Сейчас бы покупать акции полностью убыточных организаций, целиком и полностью зависящих от государственного перевозчика )
+3
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Кеша
«Нашёл фраера с тобой играть. У тебя ж в колоде девять тузов!»
+3
-1
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Антон Панарин
Особенно интересная тема, если передать их, например, болельщикам торпедо
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Константин Эсперов
Если это говорит Нагорных ,значит смело можно ему верить
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