Глава «Локо» Нагорных о том, почему не подписали контракт с Хвичей: «Условия были рыночные. Кто прав, а кто виноват – сложно разобраться»

Глава « » вспомнил, почему не был подписан контракт с Хвичей Кварацхелией.

– Говоря о молодежи, почему несколько лет назад так и не был подписан ?

– Он находился в «Локомотиве» в аренде, и клуб работал над тем, чтобы подписать контракт с Хвичей как с полноценным футболистом клуба.

На тот момент даже совет директоров одобрил условия заключения этого контракта, но, по информации на тот момент генерального директора Василия Александровича Кикнадзе, агент Кварацхелии повел себя неправильно, и игрок оказался не в «Локомотиве», а в « ». Кто прав, а кто виноват в той ситуации – сейчас разобраться сложно. Условия были абсолютно рыночные.

– Юрий Павлович Семин, наверное, настаивал на его подписании?

– Юрий Павлович, безусловно, великолепный специалист. Он сразу же разглядел в Хвиче талант большого в будущем игрока и хотел, чтобы Кварацхелия продолжил карьеру в «Локомотиве», – сказал Юрий Нагорных.

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