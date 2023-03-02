Глава «Локо» Нагорных о том, почему не подписали контракт с Хвичей: «Условия были рыночные. Кто прав, а кто виноват – сложно разобраться»

Теги Локомотив Рубин Юрий Семин премьер-лига Россия Наполи Василий Кикнадзе Юрий Нагорных ТАСС Хвича Кварацхелия Футбол

Глава «Локомотива» вспомнил, почему не был подписан контракт с Хвичей Кварацхелией.

– Говоря о молодежи, почему несколько лет назад так и не был подписан Хвича Кварацхелия?

– Он находился в «Локомотиве» в аренде, и клуб работал над тем, чтобы подписать контракт с Хвичей как с полноценным футболистом клуба.

На тот момент даже совет директоров одобрил условия заключения этого контракта, но, по информации на тот момент генерального директора Василия Александровича Кикнадзе, агент Кварацхелии повел себя неправильно, и игрок оказался не в «Локомотиве», а в «Рубине». Кто прав, а кто виноват в той ситуации – сейчас разобраться сложно. Условия были абсолютно рыночные.

– Юрий Павлович Семин, наверное, настаивал на его подписании?

– Юрий Павлович, безусловно, великолепный специалист. Он сразу же разглядел в Хвиче талант большого в будущем игрока и хотел, чтобы Кварацхелия продолжил карьеру в «Локомотиве», – сказал Юрий Нагорных.

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7 комментариев

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Вадим Никулин
слава богу,что ушел,щас бы так и гнилбы в рпл.хоть какой то багаж без..зглого кикнадзе,европе подарили Игрока.вернее слуцкому,но и он не смог испортить)
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Дядя ТУРА
Ответ Ебздрогыч
Как всегда: если удачная сделка и футболист заиграл или выгодно продали, то каждый кричит что это он сделал. А как Хвичу просрали, хотя Семин (уж кому доверять в оценке игрока, как не ему) говорит, что Хвича нужен, то легче всего списать на агентов. А то, что Кикнадзе единственно нормально работал на НТВ, когда диктором спортивные новости читал, а в остальных местах проваливался везде - про это мы тактично умолчим
напомни где сейчас играет басогог или как там его. которого Семин хотел купить? или какой-то темнокожий нападающий с чемпионата Литвы и тд
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Mr. Shady
Признаваться в своих ошибках всегда тяжело, да, дилетанты? Кварацхелия в Наполи прекрасно играет, может в Мадрид уехать вполне, но говорят, что сложно оценивать ситуацию. Дурачьё
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Михаил Никитов
Ну да, ну да 🤡
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Михо
Повезло Хвиче. А то мог бы застрять в этом болоте
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Ебздрогыч
Как всегда: если удачная сделка и футболист заиграл или выгодно продали, то каждый кричит что это он сделал. А как Хвичу просрали, хотя Семин (уж кому доверять в оценке игрока, как не ему) говорит, что Хвича нужен, то легче всего списать на агентов. А то, что Кикнадзе единственно нормально работал на НТВ, когда диктором спортивные новости читал, а в остальных местах проваливался везде - про это мы тактично умолчим
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Enotaz24
Не хватает Юрий Палыча в Локо.
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