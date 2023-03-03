Чалханоглу о новом контракте: «Горжусь, что останусь в «Интере». Это особенный клуб»
Хакан Чалханоглу заявил, что продлит соглашение с «Интером».
«Горжусь, что останусь в «Интере». Хочу и дальше играть здесь. Это особенный клуб», – сказал хавбек «Интера» в интервью La Gazzetta dello Sport.
Действующий контракт 29-летнего турка с миланцами рассчитан до июня 2024 года.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, Чалханоглу близок к продлению соглашения с «Интером».
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Ах ты продажная тварь...