Чалханоглу о новом контракте: «Горжусь, что останусь в «Интере». Это особенный клуб»

заявил, что продлит соглашение с «Интером».

«Горжусь, что останусь в «Интере». Хочу и дальше играть здесь. Это особенный клуб», – сказал хавбек « » в интервью La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт 29-летнего турка с миланцами рассчитан до июня 2024 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Чалханоглу близок к продлению соглашения с «Интером».

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