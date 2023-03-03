Чалханоглу о новом контракте: «Горжусь, что останусь в «Интере». Это особенный клуб»

Теги Интер серия А Италия Хакан Чалханоглу Футбол

Хакан Чалханоглу заявил, что продлит соглашение с «Интером».

«Горжусь, что останусь в «Интере». Хочу и дальше играть здесь. Это особенный клуб», – сказал хавбек «Интера» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт 29-летнего турка с миланцами рассчитан до июня 2024 года.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Чалханоглу близок к продлению соглашения с «Интером».

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12 комментариев

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Поцелуй Оздоева
Ответ headmaster
Ну вот зачем он накидывает? Чем его так Милан обидел, что он вот эти подколки через прессу бросает?
Чемпионом стал)
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Руслан Кемалов
Ответ headmaster
Ну вот зачем он накидывает? Чем его так Милан обидел, что он вот эти подколки через прессу бросает?
После взятия скудетто, болелы Милана драчили на него))) и это ещё самое безобидное
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Joey Ramone
Их связка с Мхитаряном - это что-то. До сих пор удивляюсь как он так вовремя Эриксена заменил.
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Direct free kick
Как же жалок чатлахоглу
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Pushkin_CR7
Fottiti, testa di cazzo

❤️🖤❤️
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ConorNite
Эхх. Вот бы появилась схожая новость о Шкриниаре, который сказал бы то же самое.. Но он выбрал коррупционный нефтепроект из Парижа
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headmaster
Ну вот зачем он накидывает? Чем его так Милан обидел, что он вот эти подколки через прессу бросает?
+3
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Совесть Черданцева
Фаны Милана голосом Пучкова:
Ах ты продажная тварь...
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eskerro
Гордится, но еще не продлил? Опасно, опасно)
+2
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Артем Алмазов
Про "Милан" он говорил подобное?
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rigobersong
Человек видет, что в Интере всегда относятся к игрокам очень душевно, и никто не токсичен:) Того же Шкриньяра не осуждают за его выбор, а у милана постоянно игроки должны играть за еду и все виноваты от Чалхана до Донаруммы, дальше виновный будет Леау:))
+2
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laudrup
А у него, что есть более привлекательные предложения?
+3
-1
+2
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