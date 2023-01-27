Дармиан договорился с «Интером» о новом контракте по схеме «1,5+1». Чалханоглу тоже близок к продлению

продлит контракт с « ».

Как сообщает журналист , 33-летний защитник достиг соглашения с «нерадзурри» о контракте до 30 июня 2024 года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата игрока составит 2,5 млн евро в год. Действующее соглашение Дармиана истекает летом 2023-го.

Также клуб близок к продлению контракта с . Его текущее соглашение действует до лета 2024 года.

В этом сезоне Дармиан провел за «Интер» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и сделал 2 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

На счету Чалханоглу 3 забитых мяча и 5 голевых передач в 25 матчах во всех турнирах. Его статистика – здесь.