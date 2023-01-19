Чалханоглу про 3:0: «Это карма. «Интер» просто «съел» «Милан», быстро отправил его домой»
Хакан Чалханоглу высказался после разгрома «Милана» (3:0) в игре за Суперкубок Италии.
Как сообщает Football Italia, турецкий футболист «Интера» припомнил поведение «россонери» после завоевания чемпионства – игроки скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего одноклубника.
«Конечно, я предпочел бы промолчать. Мне было очень неприятно смотреть на те вещи, которые я не ожидал увидеть, но в жизни все возвращается бумерангом. Это карма.
Мы сегодня были голодны, им придется уважительно отнестись к такой победе. Мы быстро отправили их домой. Мы сегодня просто «съели» «Милан», вот и все.
Это очень важный трофей, особенно для меня», – сказал полузащитник в эфире Sport Mediaset.
А так он обычный терпила по жизни, во время дерби в первом круге его Тео вместо предматчевого рукопожатия по башке шлепнул как щенка, в он только и смог что гол привезти. В этом весь куколдиньо.
так что вешай лапшу, там где сабжа не знают, ровно так как ты и написал.
пс. «просил лишь зарплату его уровню»😆 с ним любой клуб мог вести переговоры с января, ни одному клубу в МИРЕ, кроме катарского, повторюсь, за ПОЛГОДА не понадобился кебаб. Весь его уровень - трагический случай.
Он подставил клуб , он прилюдно не раз заявлял , клубу не за что беспокоиться я останусь , и он говорил что он любит МИЛАН , он говорил тоже самое и игрокам и руководству , в итоге милан в спешке должен был искать игрока на место этой МЫШИ
А САМАЯ ГЛАВНАЯ КАРМА ЭТО КОГДА МИЛАН ВЫИГРАЛ ДЕРБИ В ТОМ ГОДУ 2-1. НЕ ОДИН ИГРОК МИЛАНА НЕ ПОДОШЕЛ К ТУРКУ НИКТО НЕ ПОЖАЛ ЕМУ РУКИ , и она после этого сильно обиделась
НЕ ПИШИ ТУТ ЕРЕСИ ЕСЛИ ТЫ САМ МАЛО ЧТО ЗНАЕШЬ ОБ ЭТОЙ СИТУАЦИИ , БОЛЕЮ ЗА МИЛАН БОЛЬШЕ 23 ЛЕТ , И ЗНАЮ ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ БОЛЕЕ И МЕНЕЕ ЛУЧШЕ ЧЕМ ТЫ