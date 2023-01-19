Чалханоглу про 3:0: «Это карма. «Интер» просто «съел» «Милан», быстро отправил его домой»

высказался после разгрома « » (3:0) в игре за .

Как сообщает Football Italia, турецкий футболист « » припомнил поведение «россонери» после завоевания чемпионства – игроки скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего одноклубника.

«Конечно, я предпочел бы промолчать. Мне было очень неприятно смотреть на те вещи, которые я не ожидал увидеть, но в жизни все возвращается бумерангом. Это карма.

Мы сегодня были голодны, им придется уважительно отнестись к такой победе. Мы быстро отправили их домой. Мы сегодня просто «съели» «Милан», вот и все.

Это очень важный трофей, особенно для меня», – сказал полузащитник в эфире Sport Mediaset.