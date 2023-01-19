Чалханоглу про 3:0: «Это карма. «Интер» просто «съел» «Милан», быстро отправил его домой»

Теги Интер Милан серия А Италия Суперкубок Италии Хакан Чалханоглу Футбол

Хакан Чалханоглу высказался после разгрома «Милана» (3:0) в игре за Суперкубок Италии.

Как сообщает Football Italia, турецкий футболист «Интера» припомнил поведение «россонери» после завоевания чемпионства – игроки скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего одноклубника.

«Конечно, я предпочел бы промолчать. Мне было очень неприятно смотреть на те вещи, которые я не ожидал увидеть, но в жизни все возвращается бумерангом. Это карма.

Мы сегодня были голодны, им придется уважительно отнестись к такой победе. Мы быстро отправили их домой. Мы сегодня просто «съели» «Милан», вот и все.

Это очень важный трофей, особенно для меня», – сказал полузащитник в эфире Sport Mediaset.

28 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ 6rpvsqvwtj
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Ответ rigobersong
Я понимаю, что ты даже свой реал знаешь поверхностно, так зачем вообще лезть в дебри туда, где ты ровным счетом ничего не знаешь:) Вроде взрослый человек:) Из Хакана сделали предателя чуть ли не на уровне Фигу, из-за того, что он не стал продлевать контракт, т.к. ему давали собачьи условия и подписался в Интер на вполне адекватную его уровню зарплату, то что ему пришлось выслушать, не дай бог никому, причем вообще ни за что, он Милану в любви не клялся, оставаться не обещал, а просил лишь зарплату немного соответствующую рыночной его уровню, Милан же решил платить детям Мальдини:))
зачем лезть куда, где ты «ровном счётом ничего не знаешь». Кебабиньо единственный на ряду (очень символически ) с Доннарумой кто целовал эмблему Милана( зачем ?), но никто его бы не делал «предателем» если бы не способ перехода и его петушиные вью, такие как это. Никому не нужный чайканохлу знал, что в Милане потолок зп, и получил предложение 4 млн + 0,5 бонусы. Тоже например, на каких условиях продлил Тео, но не отказал и не ответил согласием а стал ждать до конца ТО. Все кому он был интересен ( Арсенал, АтМ) резко слились, не было ни одного предложения кроме какого-то катарского клуба, который возможно это вообще выдумал, и только ситуация с Эриксеном позволила ему получить 5млн + бонусы от нерадзуре. И в первом же вью клубнуму каналу интера он себя похоронил, сказав уйму ненужных вещей. Но контрольный был в первом дерби, когда он вызвался бить пенальти и пошёл праздновать к трибуне Милана !!!! приложив ручки к ушкам. Все это тварь априори. Остальное все знают.

А так он обычный терпила по жизни, во время дерби в первом круге его Тео вместо предматчевого рукопожатия по башке шлепнул как щенка, в он только и смог что гол привезти. В этом весь куколдиньо.

так что вешай лапшу, там где сабжа не знают, ровно так как ты и написал.

пс. «просил лишь зарплату его уровню»😆 с ним любой клуб мог вести переговоры с января, ни одному клубу в МИРЕ, кроме катарского, повторюсь, за ПОЛГОДА не понадобился кебаб. Весь его уровень - трагический случай.
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Максим Ачкасов
Предатель, таких кричалок станет ещё больше
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Denis Kovalev
Ответ rigobersong
Я понимаю, что ты даже свой реал знаешь поверхностно, так зачем вообще лезть в дебри туда, где ты ровным счетом ничего не знаешь:) Вроде взрослый человек:) Из Хакана сделали предателя чуть ли не на уровне Фигу, из-за того, что он не стал продлевать контракт, т.к. ему давали собачьи условия и подписался в Интер на вполне адекватную его уровню зарплату, то что ему пришлось выслушать, не дай бог никому, причем вообще ни за что, он Милану в любви не клялся, оставаться не обещал, а просил лишь зарплату немного соответствующую рыночной его уровню, Милан же решил платить детям Мальдини:))
Еще хуже чем он знает Реал ты еще хуже знаешь Милан , чахноглу самая что не есть МЫШЬ настоящая , он уехал на евро 2021 пообещав что приедет он продлит контракт , а сам уже знал что у него готовый контракт от Интера , клуб ему поверил , не стал искать на его место игрока , по приезду с евро он улыбается в футболке Интера , подписав контракт с ЗП НА 500 ТЫСЯЧ больше чем давал Милан , о каких собачьих условиях ты говоришь ?
Он подставил клуб , он прилюдно не раз заявлял , клубу не за что беспокоиться я останусь , и он говорил что он любит МИЛАН , он говорил тоже самое и игрокам и руководству , в итоге милан в спешке должен был искать игрока на место этой МЫШИ
А САМАЯ ГЛАВНАЯ КАРМА ЭТО КОГДА МИЛАН ВЫИГРАЛ ДЕРБИ В ТОМ ГОДУ 2-1. НЕ ОДИН ИГРОК МИЛАНА НЕ ПОДОШЕЛ К ТУРКУ НИКТО НЕ ПОЖАЛ ЕМУ РУКИ , и она после этого сильно обиделась
НЕ ПИШИ ТУТ ЕРЕСИ ЕСЛИ ТЫ САМ МАЛО ЧТО ЗНАЕШЬ ОБ ЭТОЙ СИТУАЦИИ , БОЛЕЮ ЗА МИЛАН БОЛЬШЕ 23 ЛЕТ , И ЗНАЮ ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ БОЛЕЕ И МЕНЕЕ ЛУЧШЕ ЧЕМ ТЫ
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krealpmoney
Ответ rigobersong
Хакана можно понять, человек уходил как СА, из-за того, что Милан хотел скрохоборить на нем, в то время как тот же сын Мальдини получал полмиллиона евро зарплаты!:) Победа Милана в чемпионате прошлого сезона была заслуженной, но скорее вопреки:) И чего Хакан теперь должен с 3мя титулами в Интере делать, замолчать и слушать дальше оскорбления?:) Так же и с Доннарумой было, у фанатов Милана нет слова благодарность, не помню что бы при уходе из Интера Хакими и Лукаку кто-то в чем-то обвинял может локально и довольно лайтово, но как Милан относится к своим бывшим игрокам, это просто мерзко:))
ну ты че тупишь то, говорить одно, а потом делать другое - такое никому не понравится, еще и умудряются обижаться, все такие ранимые
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0rbit
Ответ Emin Zeynali
Не красиво было в центре Милана через мегафон орать - Хакан сын шлюхи! Не нравится он сам - пусть оскорбляет его. Мать оскорблять - ниже плинтуса. Никто не тянул за язык придурка Ибру и Ко. И руководство Милана могло бы укоротить ему язычок. Всё-таки это не поведение для футболиста команды такого уровня.
вообще отлично 🥲
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Emin Zeynali
Ответ corazón blanco
Не красиво по отношению к бывшему клубу.
Не красиво было в центре Милана через мегафон орать - Хакан сын шлюхи! Не нравится он сам - пусть оскорбляет его. Мать оскорблять - ниже плинтуса. Никто не тянул за язык придурка Ибру и Ко. И руководство Милана могло бы укоротить ему язычок. Всё-таки это не поведение для футболиста команды такого уровня.
+6
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Не красиво по отношению к бывшему клубу.
Я понимаю, что ты даже свой реал знаешь поверхностно, так зачем вообще лезть в дебри туда, где ты ровным счетом ничего не знаешь:) Вроде взрослый человек:) Из Хакана сделали предателя чуть ли не на уровне Фигу, из-за того, что он не стал продлевать контракт, т.к. ему давали собачьи условия и подписался в Интер на вполне адекватную его уровню зарплату, то что ему пришлось выслушать, не дай бог никому, причем вообще ни за что, он Милану в любви не клялся, оставаться не обещал, а просил лишь зарплату немного соответствующую рыночной его уровню, Милан же решил платить детям Мальдини:))
+3
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rigobersong
Ответ Даши Жапов
Такой кретин. Сам сказал, мне лучше промолчать, но все равно продолжил нести бред обиженного дурака
Что у тебя с лицом?:)
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powerplayer
Поздравляю болельщиков милана с зеро титули в этом сезоне! А еще несем огнетушитель!
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rigobersong
Хакана можно понять, человек уходил как СА, из-за того, что Милан хотел скрохоборить на нем, в то время как тот же сын Мальдини получал полмиллиона евро зарплаты!:) Победа Милана в чемпионате прошлого сезона была заслуженной, но скорее вопреки:) И чего Хакан теперь должен с 3мя титулами в Интере делать, замолчать и слушать дальше оскорбления?:) Так же и с Доннарумой было, у фанатов Милана нет слова благодарность, не помню что бы при уходе из Интера Хакими и Лукаку кто-то в чем-то обвинял может локально и довольно лайтово, но как Милан относится к своим бывшим игрокам, это просто мерзко:))
0
-6
-6
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Emin Zeynali
Съел "Милан" - громко сказано. Но за оскорбления самого близкого ему человека отомстил. И отомстил классически - подал блюдо в холодном виде. Неприятно, но логично.
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0rbit
Ответ Кукич
Шпоренхэм без проблем пройдет Милан. Состав намного лучше и Кейн с Соном карают за малейшую ошибку. Даже в матче с Арсом Кейн умудрился найти голевые шансы
Сон кончился в прошлом сезоне. С приходом конте он потерялся. ттх помойка с Конте похлеще чем с Нуну.
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LastImaginary
Вот же ж пасскуда, а
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Ivan Vlk
Милан то домой, а сам намекает что в Саудовской Аравии останется
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Кукич
Шпоренхэм без проблем пройдет Милан. Состав намного лучше и Кейн с Соном карают за малейшую ошибку. Даже в матче с Арсом Кейн умудрился найти голевые шансы
+1
-3
-2
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Денис Забелин
Мне лучше промолчать, поэтому слушайте.
+1
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corazón blanco
Не красиво по отношению к бывшему клубу.
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Rúnico
Молчал почти 1.5 года, потому что сказать нечего не мог. Крыса, которая рассуждает о карме - это конечно очень смешно.
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Даши Жапов
Такой кретин. Сам сказал, мне лучше промолчать, но все равно продолжил нести бред обиженного дурака
+15
-5
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Евгений Садчиков
Смотри чтобы через 2 недели, дома не оказался уже ты.
+3
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кола
Дурачок) Чемпионство и кубок одного матча сравнил))
+2
-2
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Нил Робертсон
🐓🐓🐓
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vaniaEee
Сам понял, что надо промолчать, но таков удел слабых, потешаться над поверженных соперником
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игрочишка всея руси
Согласен что Интер каждый год будет брать Суперкубок ,а Милан чемпионство
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