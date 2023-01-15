Бензема, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Менди и Рюдигер – в старте «Реала» на матч с «Барселоной»
«Реал» опубликовал стартовый состав на игру с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.
В команде Карло Анчелотти с первой минуты выйдут следующие игроки:
Вратарь: Тибо Куртуа;
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;
Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор;
Нападающий: Карим Бензема.
Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
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