Бензема, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Менди и Рюдигер – в старте «Реала» на матч с «Барселоной»

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«Реал» опубликовал стартовый состав на игру с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

В команде Карло Анчелотти с первой минуты выйдут следующие игроки:

Вратарь: Тибо Куртуа;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

Полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор;

Нападающий: Карим Бензема.

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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21 комментарий

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Самандар Носиров
Ответ Егор Колосов
Азар?!😂
Да ну надо же как то давать шансы пусть попробует видно что хочет играть просто Карло не даёт показать себя хотя после 70 минуты можно пустить как будто на принцип делает
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ZA.RMA
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Да он иногда играет, как курица без головы.
Если ты такое пишешь - что говорить о других? Неожиданно неприятно
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david lamer
Ответ corazón blanco
Удачи Мадриду, но особенно страшно за фланг Менди, тем более, что француз, как кстати и Дани Карвахаль получили повреждения, но из-за того, что это финал (и отсутствия альтернативы, хотя можно было бы использовать универсала Начо), Карло рискнул и включил их в стартовый состав. Ну и удачи Камавинге в опорной зоне, давненько он не играл на этой позиции, только в первые пару лет в Ренне, затем всегда играл выше.
Думаю, что скорее кросс будет в опорной зоне играть, а модрич с камавингой повыше
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Да он иногда играет, как курица без головы.
Нашел козла отпущения? 🤣
0
-4
-4
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камикадзе
Удачи сливочным!
+2
-1
+1
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FantasticFede
Ждём битву и победу Реала!
+13
-3
+10
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GuruFutbola
Ответ Berekella 999
С таким составом реал обязан проиграть
Не стоит недооценивать человека переца на вар)
+1
-8
-7
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Berekella 999
С таким составом реал обязан проиграть
+5
-9
-4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Егор Колосов
С футболом совсем все плохо?
Да он иногда играет, как курица без головы.
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-1
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GuruFutbola
Дембеле против менди)

https://ibb.co/YRTsFD7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дмитрий Комаров
А что,можно играть в футбол без потерь?
Винисиус очень любит это делать
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Фёдор Кузнецов
А Вам Азар нужен?
Да лучше Родриго слева. Справа Вальверде
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-1
-1
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corazón blanco
Удачи Мадриду, но особенно страшно за фланг Менди, тем более, что француз, как кстати и Дани Карвахаль получили повреждения, но из-за того, что это финал (и отсутствия альтернативы, хотя можно было бы использовать универсала Начо), Карло рискнул и включил их в стартовый состав. Ну и удачи Камавинге в опорной зоне, давненько он не играл на этой позиции, только в первые пару лет в Ренне, затем всегда играл выше.
+20
-4
+16
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Егор Колосов
Ответ Самандар Носиров
Правильно думаю Вини подведет команду лучше Родриго или хотя бы Азар вышел бы
Азар?!😂
+7
-1
+6
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белошип
Надо брать трофей,удачи парням класико)
+4
-4
0
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Хазяин
Камавинга в страте!
Градет нечто
+3
0
+3
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Егор Колосов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Винисиус в старте - потери в атаке гарантированы
С футболом совсем все плохо?
0
0
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Самандар Носиров
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Винисиус в старте - потери в атаке гарантированы
Правильно думаю Вини подведет команду лучше Родриго или хотя бы Азар вышел бы
+1
-1
0
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Дмитрий Комаров
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Винисиус в старте - потери в атаке гарантированы
А что,можно играть в футбол без потерь?
0
0
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Винисиус в старте - потери в атаке гарантированы
А Вам Азар нужен?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Винисиус в старте - потери в атаке гарантированы
+4
-6
-2
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