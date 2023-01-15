Бензема, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Менди и Рюдигер – в старте «Реала» на матч с «Барселоной»

«Реал» опубликовал стартовый состав на игру с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

В команде Карло Анчелотти с первой минуты выйдут следующие игроки:

Вратарь: ;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди;

Полузащитники: , , Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, ;

Нападающий: .

Суперкубок Испании. Финал. «Реал» против «Барселоны». Онлайн-трансляция начнется в 22:00