Компания российского бизнесмена Дубова может купить бразильский клуб «Лондрина». Сумма сделки – более 19 млн долларов

Российские инвесторы могут прийти в бразильский футбол.

Компания Total Sports Investment (TSI), управляющим директором которой является россиянин Роман Дубов, ведет переговоры о покупке «Лондрины», выступающей во втором дивизионе Бразилии.

О переговорах рассказал управляющий директор компании SM Sports Серхио Малучелли, которая владеет «Лондриной».

Сумма потенциальной сделки составляет более 19 млн долларов. TSI собирается взять под контроль «Лондрину» в 2024 году, но начать финансирование уже в этом году.

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