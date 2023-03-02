Компания российского бизнесмена Дубова может купить бразильский клуб «Лондрина». Сумма сделки – более 19 млн долларов

Теги бизнес Д2 Бразилия Роман Дубов Лондрина Футбол

Российские инвесторы могут прийти в бразильский футбол.

Компания Total Sports Investment (TSI), управляющим директором которой является россиянин Роман Дубов, ведет переговоры о покупке «Лондрины», выступающей во втором дивизионе Бразилии.

О переговорах рассказал управляющий директор компании SM Sports Серхио Малучелли, которая владеет «Лондриной».

Сумма потенциальной сделки составляет более 19 млн долларов. TSI собирается взять под контроль «Лондрину» в 2024 году, но начать финансирование уже в этом году.

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3 комментария

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Alex Ivanov
Подкрепление для сборной России😀
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6tspey7tb5
Пару самородков продадут и бабки отобьют )))
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Black Phoenix
Это чтоб бабло отмыть схему придумали, или нафига российским бизнесменам, предпринимателям лезть в бразильский футбол, да ещё и третьесортного качества?
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