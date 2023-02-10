Абрамович заинтересован в покупке бразильского клуба (Fanaticos)
Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович может купить бразильский клуб.
Как пишет бразильское издание Fanaticos, российские бизнесмены, у которых сейчас нет возможности инвестировать в европейский футбол, заинтересовались Бразилией. Абрамович может быть в их числе.
«Лондрина» из второго дивизиона – один из клубов, который может быть куплен олигархом из России.
Отмечается, что в приоритете у российских инвесторов клубы высшего дивизиона бразильского футбола. Среди них могут быть «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу».
настоящий патриот россии
вкладывал деньги в пендосию,донатил ВСУ на дроны,теперь за бразилию взялся