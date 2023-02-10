Абрамович заинтересован в покупке бразильского клуба (Fanaticos)

Теги высшая лига Бразилия Роман Абрамович Сан-Паулу бизнес Атлетико Минейро Лондрина Футбол

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович может купить бразильский клуб.

Как пишет бразильское издание Fanaticos, российские бизнесмены, у которых сейчас нет возможности инвестировать в европейский футбол, заинтересовались Бразилией. Абрамович может быть в их числе.

«Лондрина» из второго дивизиона – один из клубов, который может быть куплен олигархом из России. 

Отмечается, что в приоритете у российских инвесторов клубы высшего дивизиона бразильского футбола. Среди них могут быть «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу».

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54 комментария

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Felp
Ответ Witch Doctor
А в клуб из родной страны этот ворюга вложиться не хочет?
Хотел купить Торпедо, спонсировал РФС и академию Коноплёва. Чем всё закончилось я думаю вы знаете
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Stadjer
Ответ tolstiy
скорее всего в израиле футбольный бизнес не построишь....
У него же, как оказалось, в Португалии родина:)
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хавбек+
хрустальная мечта Остапа Ибрагимовича
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Максим Пантелеев
Ответ fall_of_troy
Не исключено. Даже в UK нашлось немало людей, которые стали вписываться за шашлычника. Рома потому и культурной благотворительностью занимается, чтобы завести влиятельных друзей и заступников. Бункерный лилипут не вечен, Рома его на 14 лет моложе, хочет еще позажигать после долгожданного события.
UK вообще самый главный бенефит путинского режима. Я вообще уверен : По итогу пострадет только Россия, а кодлу Пынявого не тронут. Они выгодны Западу.как и он сам. То что он устроил с Россией -Бжезинскому даже не мечталось. Весь их антипутинизм -не более чем театр.
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ТрактоПоктер
Ответ Максим Пантелеев
Абрамович готовит базу для бегства из России группировки Пынявого. Но думаю им места и по Вашингтоном найдется и в Лондоне (учитывая какой вред они наносили России 25 лет.А под конец вообще бросили в пропасть)
кроет норм !
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La Gushka
Битому неймётся...
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Pb-SE
Я бы тоже купил Сан-Хосе Шаркс и перевез их в родной Екатеринбург, да только получка через 3 недели.
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Иван_Флягин
Ответ Spartakus1984
Задолбал.Пусть вкладывает деньги в Российский футбол
Проще деньги сжечь.
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за зенит
Ответ Ivan Petrov
Страдаете то вы на каждой ветке со своими комплексами
Глупость написал. Какие комплексы у многолетнего ЧР? Как раз постоянно себя ловлю на том, что не слишком ли я разошёлся, поспокойней может как-то, пожалеть что ли..."партнеров"
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Pb-SE
Ответ Witch Doctor
А в клуб из родной страны этот ворюга вложиться не хочет?
Вам мало газпромов и лукойлов?
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Вячеслав Власов
Ответ Spartakus1984
Задолбал.Пусть вкладывает деньги в Российский футбол
Зачем вкладывать туда, где не он не его дети никогда жить не будут.
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mitos
У него не забрали все капиталы ? Или на маленький бразильский клуб оставили?) Или боится социализма?
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Григорий Иванченко
всё таки Россия очень богатая страна
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Иван Никитенко
красавчик ,уважаю
настоящий патриот россии
вкладывал деньги в пендосию,донатил ВСУ на дроны,теперь за бразилию взялся
+1
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Ivan Petrov
Ответ за зенит
Принесут, не принесут тут вам видней, но при любом раскладе, некоторые москлюбы по прежнему будут страдать, чего мы им и желаем..Как тут раньше говорилось-будем объективны.
Страдаете то вы на каждой ветке со своими комплексами
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Green grass
По стопам Березовского
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fall_of_troy
Ответ Максим Пантелеев
Абрамович готовит базу для бегства из России группировки Пынявого. Но думаю им места и по Вашингтоном найдется и в Лондоне (учитывая какой вред они наносили России 25 лет.А под конец вообще бросили в пропасть)
Не исключено. Даже в UK нашлось немало людей, которые стали вписываться за шашлычника. Рома потому и культурной благотворительностью занимается, чтобы завести влиятельных друзей и заступников. Бункерный лилипут не вечен, Рома его на 14 лет моложе, хочет еще позажигать после долгожданного события.
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-2
-2
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fall_of_troy
Ответ Эден Азаров
Абрамович понял, что на молодых бразильцах можно неплохо навариться. Ежегодные 50-60 лямов от Реала лишними не будут.
Для Ромы-шашлычника 50-60 лямов это "на сдачу", что называется.
+6
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+6
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.ru
Бразилия будет неплохо смотреться на фоне его яхты...
+1
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Ира15577
Какой позор! Как противно про это читать! Может уже хватит! И пора российский клуб купить и снять его с шеи государства!
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fall_of_troy
Ответ Amalfitano
Абраша, лучше купи кошерную лавку возле центральной синагоги Хайфы. Там у тебя её точно никто не отнимет.
Рома-шашлыки после того как его выпинали из цивилизованного мира отчаянно ищет тихую гавань.
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гилберт
Бразильский сефард.
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гилберт
Ответ Witch Doctor
А в клуб из родной страны этот ворюга вложиться не хочет?
Так был уже Спартак Чукотка.
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Футбол, хоккей итд
Ответ Любезный Коссутий
астраханский Волгарь купите лучше. или Динамо Брянск какой-нибудь. но, нет, будут вкладывать куда угодно, только не в российский футбол.
Им деньги надо отмывать. В Европе доступ закрыт, наверное решили, что в Южной Америке у них что нибудь получится.
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Sergey
Ответ Witch Doctor
А в клуб из родной страны этот ворюга вложиться не хочет?
Чтобы ты писал про очередной мешок?
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