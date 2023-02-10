Абрамович заинтересован в покупке бразильского клуба (Fanaticos)

Бывший владелец «Челси» может купить бразильский клуб.

Как пишет бразильское издание Fanaticos, российские бизнесмены, у которых сейчас нет возможности инвестировать в европейский футбол, заинтересовались Бразилией. Абрамович может быть в их числе.

« » из второго дивизиона – один из клубов, который может быть куплен олигархом из России.

Отмечается, что в приоритете у российских инвесторов клубы высшего дивизиона бразильского футбола. Среди них могут быть « » и « ».