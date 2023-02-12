Представитель Абрамовича опроверг слухи о планах купить клуб в Бразилии

Теги высшая лига Бразилия Роман Абрамович Сан-Паулу бизнес Атлетико Минейро Лондрина Р-Спорт Футбол

Представитель Романа Абрамовича опроверг информацию о планах купить клуб в Бразилии.

Бразильский портал Fanaticos сообщал, что Абрамович – один из российских бизнесменов, которые заинтересован в покупке бразильских клубов из-за проблем с инвестициями в европейские команды. В список вошли «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу» и «Лондрина» из второго дивизиона.   «Предположение о покупке клуба в Бразилии не соответствует действительности», – сообщил представитель пресс-службы бизнесмена.   Абрамович был владельцем английского «Челси» в 2003-2022 годах. 

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16 комментариев

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luu
Абрамовичу впору купить клуб на Украине.
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Футбол, хоккей итд
Скорее всего направится в Мексику. Может быть инвестиции в мексиканский футбольный клуб - не высоколиквидный Актив, но это возможность вернуться в футбол.
Наверное именно туда, занесёт нелёгкая...
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Amalfitano
"На самом деле мы присматриваемся к аргентинскому клубу" - добавил представитель Абрамовича.
А если серьёзно, даже если он купит большой бразильсуий клуб у этого клуба будут проблемы при продаже и покупки игроков. Абрам же под санкциями.
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igls54
Конечно, вранье про бразильский клуб. Абрамович покупает ФК "Биробиджан" вместе со стадионом "Дружба"
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sp.msk.86
Что Абрамович может купить, если деньги не его.
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rusichi
Разве что деньги раскидать...
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Remon Tada
Потому что он планириует купить Бразилию
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GLASGOW
Кто-то с нуля создаёт торговую сеть Магнит, кто-то с нуля создаёт Телеграм.

А вот господин Абрамович ничего не создаёт.
Он просто качает русскую нефть, продаёт её на Запад, и покупает себе на эти деньги гигантские яхты и зарубежные спортивные команды.

А ещё господин Абрамович позорно пресмыкается перед Западом, жертвует деньги враждебной стране и дарит Айфоны откровенным нацистам.

Пользы для России от этого ноль целых хрен десятых.

Господина Абрамовича в тюрьму пора сажать с конфискацией всего имущества. Сейчас самое подходящее время.
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Фут.Боль
Ответ Адепт Суперлиги
Что это его в Бразилию-то потянуло.. На Украине немало клубов есть, которые нуждаются в финансировании
Все просто. Коренной португалец хочет вложиться в клуб бывшей колонии. Видимо, чувствует вину, проникся.
+16
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+16
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Аталанта расправила плечи
Настоящих патриотов никакими санкциями на родину не затащить. Готовы деньги вкладывать хоть в Зимбабве, но всех остальных будут учить патриотизму.
+2
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Тюменец
Ответ Адепт Суперлиги
Что это его в Бразилию-то потянуло.. На Украине немало клубов есть, которые нуждаются в финансировании
Ждёт пока освободят.
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Spaten
Значит точно купит
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Футбол_это_жизнь
Жаль, у бразильского клуба могли появиться тысячи поклонников из России, которые уверены, что Абрамович это «свой» мужик!
+3
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Michael_Monza
Я очень надеюсь, что этот поскудник закончит жизнь в нищете. За его дела гробовые.
+3
-3
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Адепт Суперлиги
Что это его в Бразилию-то потянуло.. На Украине немало клубов есть, которые нуждаются в финансировании
+9
-4
+5
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DolJun
так а смысл покупать? не в бразильское же высшее общество он хочет открыть двери)
+3
-5
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