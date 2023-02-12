Представитель Абрамовича опроверг слухи о планах купить клуб в Бразилии

Представитель Романа Абрамовича опроверг информацию о планах купить клуб в Бразилии.

Бразильский портал Fanaticos сообщал, что Абрамович – один из российских бизнесменов, которые заинтересован в покупке бразильских клубов из-за проблем с инвестициями в европейские команды. В список вошли « », « » и « » из второго дивизиона. «Предположение о покупке клуба в Бразилии не соответствует действительности», – сообщил представитель пресс-службы бизнесмена. Абрамович был владельцем английского «Челси» в 2003-2022 годах.

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