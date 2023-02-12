Представитель Абрамовича опроверг слухи о планах купить клуб в Бразилии
Представитель Романа Абрамовича опроверг информацию о планах купить клуб в Бразилии.
Бразильский портал Fanaticos сообщал, что Абрамович – один из российских бизнесменов, которые заинтересован в покупке бразильских клубов из-за проблем с инвестициями в европейские команды. В список вошли «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу» и «Лондрина» из второго дивизиона. «Предположение о покупке клуба в Бразилии не соответствует действительности», – сообщил представитель пресс-службы бизнесмена. Абрамович был владельцем английского «Челси» в 2003-2022 годах.
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Наверное именно туда, занесёт нелёгкая...
А если серьёзно, даже если он купит большой бразильсуий клуб у этого клуба будут проблемы при продаже и покупки игроков. Абрам же под санкциями.
А вот господин Абрамович ничего не создаёт.
Он просто качает русскую нефть, продаёт её на Запад, и покупает себе на эти деньги гигантские яхты и зарубежные спортивные команды.
А ещё господин Абрамович позорно пресмыкается перед Западом, жертвует деньги враждебной стране и дарит Айфоны откровенным нацистам.
Пользы для России от этого ноль целых хрен десятых.
Господина Абрамовича в тюрьму пора сажать с конфискацией всего имущества. Сейчас самое подходящее время.