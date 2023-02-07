«Челси» может отдать 18-летнего Андрея Сантоса в аренду. Игрок еще не получил разрешение на работу в Англии

Теги Челси высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Андрей Насименто дос Сантос Футбол

«Челси» может отдать в аренду приобретенного футболиста.

18-летний полузащитник Андрей Сантос по-прежнему не получил разрешение на работу Англии.

Английский клуб будет вынужден отдать футболиста в другой клуб в случае неполучения разрешения.

Поскольку трансферные окна в европейских чемпионатах закрыты, основным вариантом может стать переход футболиста в бразильский клуб.

Сантос перешел в «Челси» из «Васко да Гама».

В 2022 году Сантос провел 33 матча в рамках бразильской Серии B, забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную. В составе сборной Бразилии U20 он провел 4 игры и забил 2 мяча.

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6 комментариев

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sacha2
Надо подождать, должны заявить. Он капитан молодёжной сб. Бразилии, есть все основания...
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DrSlyozkin
Ответ deadjoker
Было бы неплохо заявить. На копе уже гола 4 наколотил
Даже 5, больше только нападающий Витор Роке (6 голов, но 2 с пенальти). Жаль, что голевая серия у Андрея сегодня прервалась =(
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deadjoker
Было бы неплохо заявить. На копе уже гола 4 наколотил
+4
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DolJun
жаль, мог бы уже с основой тренироваться, ща туда по объявлению набирают)
+3
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Дядя ТУРА
в ФМ всегда эта тема бесила. талантов в АПЛ не подписать было
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MUSA17
( Ещё не получение ) получил*
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