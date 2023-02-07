«Челси» может отдать 18-летнего Андрея Сантоса в аренду. Игрок еще не получил разрешение на работу в Англии

« » может отдать в аренду приобретенного футболиста.

18-летний полузащитник по-прежнему не получил разрешение на работу Англии.

Английский клуб будет вынужден отдать футболиста в другой клуб в случае неполучения разрешения.

Поскольку трансферные окна в европейских чемпионатах закрыты, основным вариантом может стать переход футболиста в бразильский клуб.

Сантос перешел в «Челси» из «Васко да Гама».

В 2022 году Сантос провел 33 матча в рамках бразильской Серии B, забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную. В составе сборной Бразилии U20 он провел 4 игры и забил 2 мяча.