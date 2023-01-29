Гюсто – 15-й трансфер «Челси» при Боули. Потратят более 500 млн фунтов с учетом бонусов и аренд
15 новых футболистов пришли в «Челси» при новых владельцах во главе с Тоддом Боули.
Еще одним новичком лондонского клуба стал 19-летний защитник Мало Гюсто, которого «Челси» купил у «Лиона» за 35+5 миллионов евро (около 35 млн фунтов).
Этот трансфер стал 15-м для «синих» под руководством новых владельцев.
В общей сложности на трансферы при Боули лондонцы потратят около 500,5 млн фунтов с учетом возможных бонусов и выплат за аренды (432,5 млн фиксированных выплат, 55 млн возможных бонусов, 13 млн за аренды Жоау Феликса и Дениса Закарии).
Помимо Гюсто, «Челси» подписал Нони Мадуэке, Михаила Мудрика, Уэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьера-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Габриэля Слонину и Дениса Закарию.
Добавим, что в зимнее трансферное окно в «Челси» перешли семь футболистов. Это Давид Фофана, Сантос, Бадьяшиль, Феликс, Мудрик, Мадуэке и Гюсто.
Гюсто – очередной новичок «Челси», уже седьмой за январь. Все главные трансферы зимы-2023
Единственный итальянский клуб за последние 10 лет, который был на что-то способен это Юве, но сейчас и их нет.
Вы не подумайте, я не хейтер, мне импонирует Серия А, но тезис в защиту был выдвинут крайне сомнительный.
Рома выиграла Лигу Конференций, ну приятно конечно, но это совсем не Лига Чемпионов. Последняя итальянская команда выигрывавшая ЛЧ - Интер Моуриньо, а было это давно. А говоря о Лиге Европы, то это была Парма еще в конце 90х, когда турнир Кубок УЕФА назывался. Серия А, к сожалению, действительно слабеет. Тот-же Интер сейчас вероятно не сможет выкупить Лукаку, а им еще заменять Шкриниар и, вероятно, де Врея летом.
Коутиньо переходил в статусе звезды АПЛ, и лучшим на тот момент игроком Ливерпуля. Да такой степени, что Салах тогда на его фоне выглядел блекло.
Дембеле переходил как один из лучших молодых талантов мира и за первый сезон Боруссии в 18 лет имел 31 голевое действие.
Гризманн времён Атлетико стабильно входил в десятку лучших игроков мира.
А теперь вопрос. Кто из купленных ноунеймов Челси имел подобные характеристики и показатели.
Ну и да, Барселона в отличие от Челси тратила свои деньги который клуб заработал без какого либо вливания;)
В этом году Наполи просто уничтожил всех в группе в ЛЧ