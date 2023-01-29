Гюсто – 15-й трансфер «Челси» при Боули. Потратят более 500 млн фунтов с учетом бонусов и аренд

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15 новых футболистов пришли в «Челси» при новых владельцах во главе с Тоддом Боули.

Еще одним новичком лондонского клуба стал 19-летний защитник Мало Гюсто, которого «Челси» купил у «Лиона» за 35+5 миллионов евро (около 35 млн фунтов).

Этот трансфер стал 15-м для «синих» под руководством новых владельцев.

В общей сложности на трансферы при Боули лондонцы потратят около 500,5 млн фунтов с учетом возможных бонусов и выплат за аренды (432,5 млн фиксированных выплат, 55 млн возможных бонусов, 13 млн за аренды Жоау Феликса и  Дениса Закарии).

Помимо Гюсто, «Челси» подписал Нони Мадуэке, Михаила Мудрика, Уэсли Фофана, Марка Кукурелью, Рахима Стерлинга, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиля, Карни Чуквуэмеку, Пьера-Эмерика Обамеянга, Давида Фофана, Андрея Сантоса, Жоау Феликса, Габриэля Слонину и Дениса Закарию.

Добавим, что в зимнее трансферное окно в «Челси» перешли семь футболистов. Это Давид Фофана, Сантос, Бадьяшиль, Феликс, Мудрик, Мадуэке и Гюсто.

Гюсто – очередной новичок «Челси», уже седьмой за январь. Все главные трансферы зимы-2023

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61 комментарий

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Alex Legend
Откуда у них столько денег на траты в один сезон? Такого беспредела не было ни в два прихода Переса, ни в эпоху ПСЖ, ни тем более при Ман Сити, хотя у них траты сотнями были уже после титулов.
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Dimonty
Ответ trav
В прошлом году Еврокубок выиграла Рома. В этом году Наполи просто уничтожил всех в группе в ЛЧ
И?
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Томаш Спенсер
Ну тут хоть ценник норм, а не чуб нонейм за 100 лямов 😅
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Dimonty
Ответ k9xjcbp5ym
Ну как так? Милан за 1 игрока не может 30 миллионов заплатить, эти скупают всех кто сыграл хотя бы 10 матчей во взрослом футболе. Это итальянский футбол стал дном, или английский сошёл с ума? И что на счёт ФФП кстати, опять не будут обращать внимание?
Глупенький)) чекай призовые в апл и серии а))
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Karl0709
Ответ DolJun
извини)
Извиняю 😌.
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DolJun
Ответ Karl0709
А причём тут Барселона 😆😆, тут обсуждают Челси вроде.
извини)
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Karl0709
Ответ DolJun
бан вместо челси получит фк мемс за рычаги)
А причём тут Барселона 😆😆, тут обсуждают Челси вроде.
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Никита Китаев
Ответ trav
В прошлом году Еврокубок выиграла Рома. В этом году Наполи просто уничтожил всех в группе в ЛЧ
Единственный Еврокубок за 11 лет - крайне слабая лига конференций, где Рома прошла таких грандов европейского футбола как: Фейеноорд, Лестер, Будё/Глимт и Витесс. Достойно. Также вы описываете выигрыш группы как будто Наполи до полуфинала/финала дошел, самим не смешно?
Единственный итальянский клуб за последние 10 лет, который был на что-то способен это Юве, но сейчас и их нет.
Вы не подумайте, я не хейтер, мне импонирует Серия А, но тезис в защиту был выдвинут крайне сомнительный.
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DolJun
Ответ Karl0709
Лучше бан на 3 года 😏
бан вместо челси получит фк мемс за рычаги)
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Karl0709
Ответ DolJun
норм. ждем еще двух полузащитников и напа
Лучше бан на 3 года 😏
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carlitosway
Ответ trav
В прошлом году Еврокубок выиграла Рома. В этом году Наполи просто уничтожил всех в группе в ЛЧ
победа ромы в лиге конференций ну да сильное достижение как и выступление в группе лч наполи просто грандиозные успехи)) а по реальным фактам последняя победа клуба из италии в лч в далеком уже 2010, а в кубке уефа/ле аж в 99)) а ну и за последние 4 сезона лишь раз клуб из серии а дошел до хотя бы до 1/4 лч, вот что из себя представляет серии а в данный момент, я уже не говоря про экономическую составляющею клубов, старую инфраструктуру и тд
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Иван Иванов
Зачем они купили шеф-повара из Рататуя?
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Гусейн Магомедрасулов
Дорогой шлак
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Dan Kennedy
Ответ trav
В прошлом году Еврокубок выиграла Рома. В этом году Наполи просто уничтожил всех в группе в ЛЧ
Наполи сейчас единственная мощная итальянская команда, ну в этом сезоне.

Рома выиграла Лигу Конференций, ну приятно конечно, но это совсем не Лига Чемпионов. Последняя итальянская команда выигрывавшая ЛЧ - Интер Моуриньо, а было это давно. А говоря о Лиге Европы, то это была Парма еще в конце 90х, когда турнир Кубок УЕФА назывался. Серия А, к сожалению, действительно слабеет. Тот-же Интер сейчас вероятно не сможет выкупить Лукаку, а им еще заменять Шкриниар и, вероятно, де Врея летом.
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gPk
Ответ Febos_
Всякие ригоберки уже в штаны наделали, хотя они ещё не знают про трансфера Нкунку до сих пор. Нужно подписать ещё и Энцо чтобы окончательно добить рычажных и бомжей из серииА ))
Добить до чего? До состояния смеха окончательно? Или ты на полном серьёзе думаешь, что кому-то интересен клуб который идёт на 10 месте в АПЛ? Да с него только смеяться, не более
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gPk
Ответ Born is the King
Без бонусов выходит даже дешевле,чем Коутиньо за 160 , Дембеле за 150 и Гризман за 125
Только есть одно огромное НО.
Коутиньо переходил в статусе звезды АПЛ, и лучшим на тот момент игроком Ливерпуля. Да такой степени, что Салах тогда на его фоне выглядел блекло.
Дембеле переходил как один из лучших молодых талантов мира и за первый сезон Боруссии в 18 лет имел 31 голевое действие.
Гризманн времён Атлетико стабильно входил в десятку лучших игроков мира.
А теперь вопрос. Кто из купленных ноунеймов Челси имел подобные характеристики и показатели.
Ну и да, Барселона в отличие от Челси тратила свои деньги который клуб заработал без какого либо вливания;)
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pulyalke
вообще топов нет
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trav
Ответ carlitosway
что тут удивительного, апл уже давно оторвалась от других лиг в экономическом плане, а сериа а да уже сколько лет в целом дно, что и показывают еврокубки
В прошлом году Еврокубок выиграла Рома.
В этом году Наполи просто уничтожил всех в группе в ЛЧ
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Роман Князефф
Ответ Born is the King
Без бонусов выходит даже дешевле,чем Коутиньо за 160 , Дембеле за 150 и Гризман за 125
Ну дембель разыгрался и 150 за него уже норм ну или почти а вот бразилу и французика Ещё отбивать и отбивать. ..
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Адепт Суперлиги
Зато Ювентусу -15))
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Адепт Суперлиги
Ответ Born is the King
Без бонусов выходит даже дешевле,чем Коутиньо за 160 , Дембеле за 150 и Гризман за 125
А их за один сезон всех подписали, да, считовод?
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Ванька-Манька
Ответ luurluur96@gmail.com
Горит
тушись тогда)
0
-3
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Абдул Абакаев
Ответ Born is the King
Без бонусов выходит даже дешевле,чем Коутиньо за 160 , Дембеле за 150 и Гризман за 125
эти суммы с бонусами
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luurluur96@gmail.com
Ответ Ванька-Манька
чавска канеш мегамешок)
Горит
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luurluur96@gmail.com
Баклажаны за что минусуете
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