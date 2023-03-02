Рэшфорд, Ихеаначо, Лено – среди претендентов на приз лучшему игроку февраля в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла Фулхэм премьер-лига Англия рейтинги Тоттенхэм Лестер Бернд Лено Келечи Ихеаначо Олли Уоткинс Маркус Рэшфорд Эмерсон Роял Манор Соломон Футбол

Стало известно, кто может получить приз лучшему игроку февраля в АПЛ.

На награду претендуют:

Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял (1 гол, 3 сухих матча команды из 4);

Нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо (2 гола и 3 результативные передачи в 4 матчах);

Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено (4 сухих матча, 11 сэйвов);

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд (5 голов в 4 матчах);

Полузащитник «Фулхэма» Манор Соломон (3 гола за 86 минут игрового времени в 4 матчах);

Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс (4 гола в 4 матчах).

Голосование продлится до 6 марта.

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15 комментариев

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Диер Ташкент
Ну тут Решфорд должен быть
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Басанг Басангов
Рэши более чем достоин
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Under
Ответ Dm Kznts
тут как бы всё понятно.
да ладно, это же фанатское голосование
тут любая дичь может случиться
0
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Lavinka
Изи катка для Реша второй месяц подряд .
+3
-1
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Dm Kznts
тут как бы всё понятно.
+1
0
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muse muse
Рэш конечно же) и Эрику тренера месяца)
+3
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Джейме Ланнистер
Трешу дадут
0
-4
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Roman
У Соломона статистика потрясающая. Меньше 30 минут на гол
0
-1
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ман сити фейк
Однозначно Решфорд без вариантов
+14
-5
+9
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Фанат Лионеля Месси
Тут Рэш
+4
-2
+2
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ман сити фейк
Ответ Artem Piatkov
Рэшфорд конечно 5 голов в АПЛ 1+1 в Лиге Европы против Барсы 1+2 в Кубке Лиги Я бы сказал не только АПЛ, но и лучший в феврале во всех турнирах
Причём тут ЛЕ?
+13
-5
+8
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Нико Гонсалес
Рэш и Лено
+7
0
+7
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Барсик Юрана
Верблюд 7
+1
-5
-4
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Artem Piatkov
Рэшфорд конечно

5 голов в АПЛ
1+1 в Лиге Европы против Барсы
1+2 в Кубке Лиги

Я бы сказал не только АПЛ, но и лучший в феврале во всех турнирах
+7
-7
0
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Егор Маслобоев
Снова Рокфор должен брать!
+1
-3
-2
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