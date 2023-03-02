Рэшфорд, Ихеаначо, Лено – среди претендентов на приз лучшему игроку февраля в АПЛ
Стало известно, кто может получить приз лучшему игроку февраля в АПЛ.
На награду претендуют:
Защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял (1 гол, 3 сухих матча команды из 4);
Нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо (2 гола и 3 результативные передачи в 4 матчах);
Вратарь «Фулхэма» Бернд Лено (4 сухих матча, 11 сэйвов);
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд (5 голов в 4 матчах);
Полузащитник «Фулхэма» Манор Соломон (3 гола за 86 минут игрового времени в 4 матчах);
Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс (4 гола в 4 матчах).
Голосование продлится до 6 марта.
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тут любая дичь может случиться
5 голов в АПЛ
1+1 в Лиге Европы против Барсы
1+2 в Кубке Лиги
Я бы сказал не только АПЛ, но и лучший в феврале во всех турнирах