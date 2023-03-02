Рэшфорд, Ихеаначо, Лено – среди претендентов на приз лучшему игроку февраля в АПЛ

Стало известно, кто может получить приз лучшему игроку февраля в .

На награду претендуют:

Защитник « » (1 гол, 3 сухих матча команды из 4);

Нападающий « » Келечи Ихеаначо (2 гола и 3 результативные передачи в 4 матчах);

Вратарь «Фулхэма» (4 сухих матча, 11 сэйвов);

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд (5 голов в 4 матчах);

Полузащитник «Фулхэма» Манор Соломон (3 гола за 86 минут игрового времени в 4 матчах);

Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс (4 гола в 4 матчах).

Голосование продлится до 6 марта.

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