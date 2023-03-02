Прохин о «Зените»: «Непонятны разговоры о том, что они побеждают чисто из-за денег. Это пишут те, кто лежит на диване и далек от футбола»
Защитник «Ростова» Данила Прохин не считает, что «Зенит» побеждает только из-за денег.
«Мне непонятны разговоры о том, что «Зенит» побеждает чисто из-за денег. Это пишут люди, которые лежат на диване и далеки от футбола.
У «Зенита» сильная команда и победа над ними – всегда круто. Каждый из ближайших конкурентов «Зенита» сейчас может зацепиться за чемпионство. Валерию Георгиевичу [Карпину] не надо нам лишний раз ничего говорить и как-то настраивать – мы и так все понимаем. Наша работа на сборах должна дать результат», – сказал воспитанник «Зенита».
«Гегемония «Зенита» – плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать». Прохин об РПЛ
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При этом между деньгами и победами нет и никогда не будет знака равенства, потому что побед без большого объема работы, а также кучи мелких и не очень нюансов не бывает.
Будь у тебя сколь угодно денег, без проделанной работы ты не построишь дом. Здесь все точно так же.