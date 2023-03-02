Прохин о «Зените»: «Непонятны разговоры о том, что они побеждают чисто из-за денег. Это пишут те, кто лежит на диване и далек от футбола»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Данила Прохин деньги Футбол

Защитник «Ростова» Данила Прохин не считает, что «Зенит» побеждает только из-за денег.

«Мне непонятны разговоры о том, что «Зенит» побеждает чисто из-за денег. Это пишут люди, которые лежат на диване и далеки от футбола.

У «Зенита» сильная команда и победа над ними – всегда круто. Каждый из ближайших конкурентов «Зенита» сейчас может зацепиться за чемпионство. Валерию Георгиевичу [Карпину] не надо нам лишний раз ничего говорить и как-то настраивать – мы и так все понимаем. Наша работа на сборах должна дать результат», – сказал воспитанник «Зенита».

«Гегемония «Зенита» – плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать». Прохин об РПЛ

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6 комментариев

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Adeen
У этих ограниченных любая критика – критика далёких и с дивана. Всегда мерзковато читать этих "профессионалов".
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Парень со двора Шмурнова
Деньги - одно из средств достижения цели в любой сфере. Конкретно в футболе они помогают создавать инфраструктуру, покупать качественных исполнителей и привлекать хороших тренеров.

При этом между деньгами и победами нет и никогда не будет знака равенства, потому что побед без большого объема работы, а также кучи мелких и не очень нюансов не бывает.

Будь у тебя сколь угодно денег, без проделанной работы ты не построишь дом. Здесь все точно так же.
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Альберт Багаутдинов
Не только из-за денег, а из-за того что их немерено + не забываем кто у нас в верхушках и то что руководство с ними вась-вась😅
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Pelerin
Действительно. Если ты розовый пони и не можешь связать наличие у Зенита сильной команды и бюджет Зенита, то всё именно так, как сказал Прохин ))
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А.Э.РАСИМ
))))))))))))))
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ConorNite
А состав за счет чего собирается ? Трансферы как осуществляются ? Не за счет денег ? Или руководители клуба спят с игроками и представителями других клубов ?
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