Ломовицкий о внимании к «Спартаку»: «Апельсин в раздевалке со стола упадет – все сразу будут обсуждать. О клубе всегда будут говорить»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия Первая лига Александр Ломовицкий Спорт-Экспресс Футбол

Александр Ломовицкий рассказал о давлении в «Спартаке».

– Многие говорят о сверхдавлении в «Спартаке» – ты его ощутил?

– Да. И считаю, что не справился с ним.

– Почему?

– В «Спартаке» меня сразу бросили в пекло. Дебютный матч был с «Оренбургом», когда на трибунах собрались 36 тысяч зрителей. А я буквально вчера играл за «Спартак-2» при ста болельщиках... И вдруг выхожу перед полным стадионом в основе команды, которая недавно стала чемпионом.

Мой второй матч – квалификация Лиги чемпионов с ПАОКом в Греции, где болельщики просто сумасшедшие. Они ненавидят соперника – их агрессия реально ощущается на поле. Меня это злило, заводило.

Третья игра за «Спартак» – с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, где команда не побеждала пять лет. Сыграли 0:0, но мы с Рассказовым с первых минут стали катиться под всех с круглыми глазами.

Вот с таких матчей и атмосферы я и дебютировал в команде.

– То, что ты описал, – это же круто. Ты не об этом мечтал?

– Да, но при этом «Спартак» переживал неудачный период, шли скандалы: Глушаков, Каррера, агенты. И сначала ты действительно играешь на эйфории, но вдолгую так не получится.

В таких больших клубах должны играть те, кто психологически подготовлен. Чтобы выступать за «Спартак», нужно быть сильным футболистом не только в плане техники, но и ментальности. Нужно быть игроком с именем.

В «Спартаке» от любого новичка, даже дебютанта из академии, ждут результата здесь и сейчас – тренер, руководство, болельщики, журналисты. Никто не даст времени на то, чтобы ты набрался опыта и сформировался как игрок. Именно это и давит.

– Ажиотаж вокруг «Спартака» ты ощущал?

– Конечно, это чувствуется. Мне кажется, апельсин в раздевалке «Спартака» со стола упадет – все это сразу будут обсуждать!

Знаешь, надо просто не смотреть ничего и не читать. Все футболисты понимают, что это большой клуб, большая команда. Такое внимание – нормально. О «Спартаке» всегда будут говорить, болельщиков у клуба очень много, отсюда и такое внимание, – сказал полузащитник «Рубина».

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7 комментариев

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57s6w79qhh
Красавчик. Адекватно. Не стал говорить, виноват этот, тот, ещё кто-то. Удачи в дальнейшем.
0
-2
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Сергей Круглов
Ответ An Kr
Просто люди любят обсуждать мусор.
Динамо?
0
-1
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Давид Agabekyan
Ответ evil
увы, упавший апельсин в раздевалке "Спартака", популярнее нашего зенита
Даже в новости про Спартак самый популярный комментарий про Зенит
+5
-1
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Виталий
Адекватно и без нытья , вызывает уважение . Удачи тебе в Казане )
+4
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Ильдар Фарукшин
Красиво сказано
+9
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An Kr
Просто люди любят обсуждать мусор.
+4
-4
0
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evil
увы, упавший апельсин в раздевалке "Спартака", популярнее нашего зенита
+17
-6
+11
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