«Арсенал» выиграл 3 матча подряд в АПЛ с общим счетом 9:2
«Арсенал» выиграл три матча подряд в Премьер-лиге.
Лондонский клуб сегодня разгромил дома «Эвертон» (4:0) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.
У команды тренера Микеля Артеты три победы подряд с общим счетом 9:2 после серии из 4 матчей без побед.
4 марта канониры дома сыграют с «Борнмутом».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Смотря на грязную игру Эвертона в первом матче и в этом точно так же... Скажу только то, что они заслужили то, что с ними сейчас происходит
Welcome back on track 💪
Сака опять гениально решил момент.
А потом как по маслу пошло.
Три очка есть,едем дальше!