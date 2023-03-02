«Арсенал» выиграл 3 матча подряд в АПЛ с общим счетом 9:2

Теги Эвертон Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» выиграл три матча подряд в Премьер-лиге.

Лондонский клуб сегодня разгромил дома «Эвертон» (4:0) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

У команды тренера Микеля Артеты три победы подряд с общим счетом 9:2 после серии из 4 матчей без побед.

4 марта канониры дома сыграют с «Борнмутом».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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15 комментариев

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TrueGooner
Троссар - просто идеальная подмена Жезусу. Жоржиньо и Зинченко отлично обостряют игру, этого не отнять, но 2 очень часто теряющих мяч и привозящих игрока одновременно на поле это слишком много. Габриэль сегодня заколебался подчищать за ними. Парти в составе - само спокойствие в центре поля. Но 2 шедевральных обострений от украинца все перекрыли.
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Garikus89
Очень жаль будет, если в итоге первая игра с Эвертоном и ничья с Брентфордом окажутся решающими. Но главное, что оправились, Парти выздоровел, а Нкетиа наконец-то присел на банку. И сразу поперло)
+1
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rcbkz6mrtd
Арсеналу матч с Виллой после поражения от Сити помог вернуться. На 90 вырвали победу и вернули веру в себя, молодцы 👍
+2
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Kalahun
Парти в составе - как бальзам на душу
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mr kovalsky
Ответ Gornostaev
Чудо-вечер, великолепная и яркая победа + Тоттенхэм изнасиловали ребята из Шеффилда! Всех поздравляю, мы на верном пути, товарищи!
Там еще шикарный гол забил игрок Шефилда
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Gornostaev
Чудо-вечер, великолепная и яркая победа + Тоттенхэм изнасиловали ребята из Шеффилда! Всех поздравляю, мы на верном пути, товарищи!
+5
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ЭЗИК
Всех Канониров с победой!!! Ещё нужно 10 побед!!!
+3
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Денис Давыдов
Всех с днем доминации! Отличный ответ за то обидное поражение
+3
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Van Darkholme
Ответ mr kovalsky
Дайч то все таки контрится:)
План Дайча - играть максимально закрыто, не пропускать первыми и пытаться самим наказывать на контратаках. Пропускают первыми - план рушится, что и произошло.
+5
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mr kovalsky
Дайч то все таки контрится:)
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EmptyGuitar1753
Троссард сыграл прекрасно. Хорошо что в итоге купили его
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Alex69ander
Замечательно + голевую разницу увеличили. Кроме тех, кто сделал счет 4:0, я бы отметил Виейра, вроде АПЗ, но 5 раз подряд отобрал мяч у соперника максимально чисто и спокойно как делал его однофамилец во времена Венгера. Троссард тоже порадовал, за деньги, что за него заплатили - шикарный трансфер.
Смотря на грязную игру Эвертона в первом матче и в этом точно так же... Скажу только то, что они заслужили то, что с ними сейчас происходит
+13
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Sevuska
Браво Арсенал!
Welcome back on track 💪
+6
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Доминатор3000
Тяжело конечно,было их вскрыть.
Сака опять гениально решил момент.
А потом как по маслу пошло.
Три очка есть,едем дальше!
+18
-1
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Фанат спорта01
надеюсь что главный кризис в сезоне прошёл.
+22
-1
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