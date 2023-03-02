«Арсенал» выиграл 3 матча подряд в АПЛ с общим счетом 9:2

« » выиграл три матча подряд в Премьер-лиге.

Лондонский клуб сегодня разгромил дома « » (4:0) в перенесенном матче 7-го тура .

У команды тренера три победы подряд с общим счетом 9:2 после серии из 4 матчей без побед.

4 марта канониры дома сыграют с «Борнмутом».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы