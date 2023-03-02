Чемпион мира-1986 Паскулли – Де Полю: «Нынешняя сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии, а мы прошли турнир без поражений. Я бы посоветовал ознакомиться с историей»

Чемпион мира-1986 в составе Аргентины Педро Паскулли отреагировал на слова .

Ранее 28-летний хавбек «Атлетико» сказал: «Мы создали лучшую сборную, которая была у Аргентины. Мы победили всех действующих чемпионов, добились чего-то чрезвычайно важного».

«Я не думаю, что это лучшая сборная в истории. Было несколько очень хороших команд. Команда 1978 года доставила людям много удовольствия. Нынешняя сборная впервые в истории проиграла Саудовской Аравии.

Мы, например, были непобежденными чемпионами мира. Мы не проиграли ни одного матча. Я понимаю, о чем он говорит, но, возможно, он не видел остальные команды.

Он говорит, что в нынешней команде были не лучшие игроки, но это лучшая сборная в истории. Как же так? Тогда он не уважает своих товарищей по команде.

Мы были лучшими в 1986-м, но Де Поль не видел того чемпионата мира. Я не знаю, где он был, он еще не начал играть в футбол и даже не родился. Я бы пригласил его посмотреть чемпионат мира 1986 года и нашу сборную. Я бы посоветовал ему ознакомиться с историей», – сказал Паскулли в интервью Súper Deportivo Radio.

Родриго Де Поль: «Мы создали лучшую сборную, которая была у Аргентины. Мы победили всех действующих чемпионов, добились чего-то чрезвычайно важного»

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