Чемпион мира-1986 Паскулли – Де Полю: «Нынешняя сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии, а мы прошли турнир без поражений. Я бы посоветовал ознакомиться с историей»

Теги Сборная Аргентины по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу ЧМ-2022 Родриго Де Поль Педро Паскулли Футбол

Чемпион мира-1986 в составе Аргентины Педро Паскулли отреагировал на слова Родриго Де Поля.

Ранее 28-летний хавбек «Атлетико» сказал: «Мы создали лучшую сборную, которая была у Аргентины. Мы победили всех действующих чемпионов, добились чего-то чрезвычайно важного».

«Я не думаю, что это лучшая сборная в истории. Было несколько очень хороших команд. Команда 1978 года доставила людям много удовольствия. Нынешняя сборная впервые в истории проиграла Саудовской Аравии.

Мы, например, были непобежденными чемпионами мира. Мы не проиграли ни одного матча. Я понимаю, о чем он говорит, но, возможно, он не видел остальные команды.

Он говорит, что в нынешней команде были не лучшие игроки, но это лучшая сборная в истории. Как же так? Тогда он не уважает своих товарищей по команде.

Мы были лучшими в 1986-м, но Де Поль не видел того чемпионата мира. Я не знаю, где он был, он еще не начал играть в футбол и даже не родился. Я бы пригласил его посмотреть чемпионат мира 1986 года и нашу сборную. Я бы посоветовал ему ознакомиться с историей», – сказал Паскулли в интервью Súper Deportivo Radio.

Родриго Де Поль: «Мы создали лучшую сборную, которая была у Аргентины. Мы победили всех действующих чемпионов, добились чего-то чрезвычайно важного»

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9 комментариев

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rigobersong
Стоит ли говорить, что та сборная в нынешнее время вылетела бы от Англичан, а позорный гол угашенного пешехода никто бы никогда не засчитал:))
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Donald J. Trump
Разница в том, что поставь Марадону хоть в команду 1986, хоть в команду 2022 - Аргентина стала бы безапелляционно чемпионом. А вот с парижским хасбиком возникают вопросики.
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Евгений Якутов
Аргентина -1986,как и Бразилия-1970 была великолепна (Диего,конечно,был,вообще,недосягаем)!
А нынешняя Аргентина -это команда хамов,провокаторов и грубиянов.
Единственное светлое пятно-Альварез.
Месси оставим "за скобками"
+3
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+3
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Барсик Юрана
Ответ Holy Diver
По делу. Стоит ли ещё говорить, что та сборная за весь турнир не пробила ни одного пенальти, в отличие от команды стероидного?
Стероидный это Кринж, именно поэтому Кринж так резко сдал в 37 лет
+2
-5
-3
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Dario Alexys
они теперь до конца жизни будут корону друг другу сбивать . Как будто реально что-то стоящее сотворили, лекарство от рака придумали или типа того.
+1
0
+1
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Holy Diver
По делу. Стоит ли ещё говорить, что та сборная за весь турнир не пробила ни одного пенальти, в отличие от команды стероидного?
+8
-4
+4
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onegin2007
Старикам обидно конечно, но может придёт время, когда Де Поль будет говорить тоже самое кому нибудь из молодых чемпионов лет через 30.
0
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-2
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Михо
Глупый спор. Обе команды были великолепны, и финалы кстати очень зрелищные оба получились
+6
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+3
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Барсик Юрана
Паскудалини
0
-4
-4
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