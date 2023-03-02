Агент рассказал, что Роналду мог перейти в «Лацио» в начале карьеры: «Мы предложили, но президент хотел «настоящего» Роналдо»

Теги Лацио Криштиану Роналду Роналдо серия А Италия Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Алессандро Моджи агенты Футбол

Криштиану Роналду мог оказаться в «Лацио» в начале карьеры.

Агент Алессандро Моджи рассказал, что португальца предлагали римскому клубу.

«[Жорже] Мендеш был хорошим другом Джанмарко Каллери (бывший спортивный директор «Лацио» – Sports.ru). Мы предложили Криштиану [тогдашнему президенту Серджио] Краньотти, но он ответил, что не хочет его, что он хотел бы «настоящего» Роналдо (имена Роналду и Криштиану Роналду латиницей пишутся одинаково – Ronaldo – Sports.ru).

Так что даже переговоров не было», – сказал Моджи.

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2 комментария

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sed3009
В таких случаях говорят: Слава Богу что не перешёл. Федун однажды сказал, что Спартак чуть не увел ДиМарию на заре карьеры в Аргентине. Сломали бы парню карьеру.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Унизили Кринжа конечно
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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