Йоканович о молодежи «Динамо»: «Главное – всегда думать о футболе. Тогда Захарян попадет в «Челси», кто-то – в «Интер», кто-то – в «Барсу»

в интервью Sports.ru высказался о перспективах молодых игроков «Динамо».

– У таланта Захаряна есть границы?

– Я не говорил бы исключительно о Захаряне, в «Динамо» есть несколько очень талантливых молодых игроков. Могут ли они занять места в сборной России на ближайшие десять лет? Да. Достаточно ли они талантливы, чтобы играть в европейских командах? Да. Главное – постоянно думать о футболе, забыть о том, что вокруг, о друзьях, которые могут увести не туда. Быть полностью профессиональным. Тогда Захарян сможет попасть в «Челси», кто-то – в «Интер», кто-то – в «Барселону».

Эти ребята еще молоды, они не сформировались до конца как футболисты. Я лишь один из тренеров, с которыми они столкнутся по ходу карьеры, но должен сделать все, чтобы помочь им. Я в «Динамо» для того, чтобы подтолкнуть их к росту, сказать хорошие слова, когда это нужно, а когда что-то идет не так, покритиковать. Но я всего лишь помощник.

Захарян должен сам показывать амбиции к тому, чтобы быть одним из лучших, делать так, чтобы команда зависела от него еще сильнее, – сказал главный тренер «Динамо».

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