Йоканович о молодежи «Динамо»: «Главное – всегда думать о футболе. Тогда Захарян попадет в «Челси», кто-то – в «Интер», кто-то – в «Барсу»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Славиша Йоканович Арсен Захарян Футбол

Славиша Йоканович в интервью Sports.ru высказался о перспективах молодых игроков «Динамо».

– У таланта Захаряна есть границы?

– Я не говорил бы исключительно о Захаряне, в «Динамо» есть несколько очень талантливых молодых игроков. Могут ли они занять места в сборной России на ближайшие десять лет? Да. Достаточно ли они талантливы, чтобы играть в европейских командах? Да. Главное – постоянно думать о футболе, забыть о том, что вокруг, о друзьях, которые могут увести не туда. Быть полностью профессиональным. Тогда Захарян сможет попасть в «Челси», кто-то – в «Интер», кто-то – в «Барселону».

Эти ребята еще молоды, они не сформировались до конца как футболисты. Я лишь один из тренеров, с которыми они столкнутся по ходу карьеры, но должен сделать все, чтобы помочь им. Я в «Динамо» для того, чтобы подтолкнуть их к росту, сказать хорошие слова, когда это нужно, а когда что-то идет не так, покритиковать. Но я всего лишь помощник.

Захарян должен сам показывать амбиции к тому, чтобы быть одним из лучших, делать так, чтобы команда зависела от него еще сильнее, – сказал главный тренер «Динамо».

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12 комментариев

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Ростовский
Ответ Денис Т.
Этим должны заниматься дядьки в кабинетах, а не пацаны гоняющие мяч. Каждый человек мечтает о лучшем месте работе и месте жительства. Если такого не дают местные лиги, то это не проблема футболистов.
Этим должны заниматься все в стране.
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Денис Т.
Ответ Ростовский
Зачем думать о попадении в клубы из вражеских стран? Нужно оставаться в своей стране и развивать свою страну и свою лигу.
Этим должны заниматься дядьки в кабинетах, а не пацаны гоняющие мяч. Каждый человек мечтает о лучшем месте работе и месте жительства. Если такого не дают местные лиги, то это не проблема футболистов.
0
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Faust Doc
Сначала по воротам надо попадать.
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Жесткий Костас
Никто никуда не попадёт!!! Разве что в...... ну вы меня поняли)))
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Ростовский
Зачем думать о попадении в клубы из вражеских стран? Нужно оставаться в своей стране и развивать свою страну и свою лигу.
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Vikeif
В Челси сейчас не один молодой талант не пойдет. Туда только через трансфер за 100+ млн. Иначе засунут в третий состав.
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Старый дед-пердун
Ответ Любезный Коссутий
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Make Sports great again!!!
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SMART789
Всегда смеюсь когда казалось бы искренние болельщики в руководстве Динамо и тд сами же выставляют свой клубневую промежуточный этап на пути к действительно великим командам
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Назар Игорь
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален модератором
Приблизительно раз 5 - 6 в год на сайте свистопляска. То вообще не открывается - "ошибка, проверьте соединение с интернетом", то не открывается профиль, то не загружаются комментарии, то барахлит минусятор - вместо - выскакивает + и наоборот.
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Арсений Элин
может начнёшь Тюка ставить в основу а не директора футбольной школы в ОАЭ?....как будто кто то заставляет его это делать...(
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Любезный Коссутий
Комментарий удален
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Тиджани Бабангида
Очень профессиональное видение позиции главного тренера как помощника в развитии талантов. Далеко не все тренеры считают это важным
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Dinamik1
Тюкавина в основу Смолова на лавку вот это и есть поддержка молодых.
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