Шнякин о словах Дзюбы про Генича: «Он стал еще мелочнее и озлобленнее. И еще менее ироничным»

высказался о конфликте и .

«О конфликте Дзюба vs Генич (точнее Дзюба vs Тараканы Дзюбы) писать очень удобно. Берешь и просто ставишь ссыль на свой предыдущий текст по этой теме. Почти ничего не поменялось.

Ну, разве что Артем стал еще мелочнее и озлобленнее. И еще менее ироничным», – написал комментатор « ».

В прошлом сезоне Генич рассказал, что выиграл у форварда спор, связанный с результативностью нападающего «Зенита» Ивана Сергеева. Так ситуацию описывал Генич: «Я говорю: «Давай поспорим, что он забьет минимум семь». Он сказал: «Давай так: семь – выиграл я, восемь – выиграл ты». Я сказал, что вопросов нет, и стал болеть за Ивана Сергеева». Футболист негативно оценил поведение Генича после раскрытия деталей их частной беседы и заявил, что «забанил» его.

Сегодня нападающий «Локомотива» заявил о споре с журналистом: «Думаю: «Да когда же ты заткнешься?» Он все это раздувает, кайфует. Я его встречу и разочек вспылю – посмотрим, что будет делать». Генич ответил: «Хочет «всыпать» – не проблема. Я готов. Никуда не побегу, никаких заявлений. Попрошу Слуцкого, чтобы встречу организовал».

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