Шнякин о словах Дзюбы про Генича: «Он стал еще мелочнее и озлобленнее. И еще менее ироничным»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Константин Генич Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин высказался о конфликте Артема Дзюбы и Константина Генича.

«О конфликте Дзюба vs Генич (точнее Дзюба vs Тараканы Дзюбы) писать очень удобно. Берешь и просто ставишь ссыль на свой предыдущий текст по этой теме. Почти ничего не поменялось.

Ну, разве что Артем стал еще мелочнее и озлобленнее. И еще менее ироничным», – написал комментатор «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Генич рассказал, что выиграл у форварда спор, связанный с результативностью нападающего «Зенита» Ивана Сергеева. Так ситуацию описывал Генич: «Я говорю: «Давай поспорим, что он забьет минимум семь». Он сказал: «Давай так: семь – выиграл я, восемь – выиграл ты». Я сказал, что вопросов нет, и стал болеть за Ивана Сергеева». Футболист негативно оценил поведение Генича после раскрытия деталей их частной беседы и заявил, что «забанил» его.

Сегодня нападающий «Локомотива» заявил о споре с журналистом: «Думаю: «Да когда же ты заткнешься?» Он все это раздувает, кайфует. Я его встречу и разочек вспылю – посмотрим, что будет делать». Генич ответил: «Хочет «всыпать» – не проблема. Я готов. Никуда не побегу, никаких заявлений. Попрошу Слуцкого, чтобы встречу организовал».

Дзюба у Нобеля: за Путина до конца, «Зенит» теперь из Рио-де-Жанейро, в сборную вызывают всех подряд

«За что фанаты меня не любят? За дрочку, условно?» 20 лучших цитат Дзюбы из интервью Нобелю

«Вот я его встречу и разочек вспылю». Новый эпизод зарубы Генича и Дзюбы

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bdv68
В противостояние жабы и гадюки вклинилось гавно.🤬😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Красная стрела
Как вся эта журналисткая шобла на него набросилась. Каждый счёл долгом его пинуть 😁
Ну и он , конечно , исключительный утырок !
Стриптиз устроил почище Рона )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Кв
Я так понимаю, что проиграв спор Дзюба решил что не было никакого спора, а его обидели?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Генич, Журавель, Нагучев, Шнякин ....Малафеев, Угаров, Свищев....глядя на список критикующих Дзюбу уже пытаюсь найти что-то хорошее в нем, раз такие типы против высказываются....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл.С-Пб
Матчи с комментариями Шнякина смотрю без звука если честно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winbreaker
Ответ Красная стрела
Как вся эта журналисткая шобла на него набросилась. Каждый счёл долгом его пинуть 😁
Согласен. Ну, объективно, есть же за что 😁😁😁
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wayne Gretzky 99
Пауки в банке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Красная стрела
Как вся эта журналисткая шобла на него набросилась. Каждый счёл долгом его пинуть 😁
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Чего все на Дзюбу наехали, сами-то в зеркало давно смотрели?:)
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий