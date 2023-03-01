Вице-премьер Чернышенко за возвращение пива на стадионы: «Это крайне важно в текущей ситуации. Делали заходов 5 уже, понимаем, кто сопротивляется»

Теги премьер-лига Россия болельщики Дмитрий Чернышенко Игорь Левитин ТАСС алкоголь и спорт Футбол

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступает за возвращение пива на футбольные стадионы. 

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

«На моей памяти мы уже делали заходов пять, понимаем, кто сопротивляется. С Игорем Евгеньевичем [Левитиным] следующий поход мы устроим вместе, потому что это крайне важно в текущей ситуации.

Вред сладких и слабоалкогольных напитков понятен, но при этом мы не даем возможности их индустрии естественным образом направить зарабатываемые ими средства на развитие спорта», – сказал Чернышенко. 

В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. 

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5 комментариев

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Russ Ivan
Пойдёт с Левитиным рекламировать счастье от пива с фан-айди на стадионе...
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schwein
Кстати, а кто сопротивляется то?
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Харламов Никита
Ответ СИ
Кошмар какой то - пиво на стадионы ( каждый алкоголик начинал свой путь к алкоголизму с глотка пива в юном возрасте) чтобы спаивалось молодое поколение вместо того чтобы говорить о развитии футбола повысить зрелищность футбола , о теле правах во все мировые страны и возвращении зрителя на трибуны продажу атрибутики и прочее прочее!?
а у нас СВОБОДНО продают пиво ШКОЛЬНИКАМ ?!
Вы в регионах посмотрите как работают магазины у дома (не сетевые) где легко могут продать ради увеличения выручки .
или надо ещё МагазинID ввести ?!
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СИ
Кошмар какой то - пиво на стадионы ( каждый алкоголик начинал свой путь к алкоголизму с глотка пива в юном возрасте) чтобы спаивалось молодое поколение вместо того чтобы говорить о развитии футбола повысить зрелищность футбола , о теле правах во все мировые страны и возвращении зрителя на трибуны продажу атрибутики и прочее прочее!?
0
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-4
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Юрий Кечко
Ну да , ведь с фан уйди будет ходить по паре тысяч, как ещё заманить то)))
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0
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