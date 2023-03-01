Вице-премьер Чернышенко за возвращение пива на стадионы: «Это крайне важно в текущей ситуации. Делали заходов 5 уже, понимаем, кто сопротивляется»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступает за возвращение пива на футбольные стадионы.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

«На моей памяти мы уже делали заходов пять, понимаем, кто сопротивляется. С Игорем Евгеньевичем [Левитиным] следующий поход мы устроим вместе, потому что это крайне важно в текущей ситуации.

Вред сладких и слабоалкогольных напитков понятен, но при этом мы не даем возможности их индустрии естественным образом направить зарабатываемые ими средства на развитие спорта», – сказал Чернышенко.

В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

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