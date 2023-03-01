Гранеро перед класико: «Все очень ровно, но сердце подсказывает, что фаворит – «Мадрид»

Экс-хавбек «Реала» высказался в преддверии матча между « » и «Барселоной».

В четверг команды встретятся в Мадриде в рамках первого полуфинала Кубка Испании.

19 марта «Реал» сыграет на «Камп Ноу» в 26-м туре , а 5 апреля – в ответном полуфинале Кубка.

«Думаю, первое из трех предстоящих класико задаст тон всему противостоянию, большое значение будет иметь текущая форма команд. Сердце подсказывает мне, что фаворит – «Мадрид», но все очень ровно. Я предпочитаю смотреть на игру глазами болельщиками и наслаждаться матчами.

В мое время мы противостояли лучшей «Барсе» в истории и выиграли и Ла Лигу, набрав тогда 100 очков. Но мы побеждали благодаря самой «Барсе», поскольку она была крайне требовательным соперником, и нам приходилось соответствовать», – сказал Гранеро.

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