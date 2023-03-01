Гранеро перед класико: «Все очень ровно, но сердце подсказывает, что фаворит – «Мадрид»
Экс-хавбек «Реала» Эстебан Гранеро высказался в преддверии матча между «Мадридом» и «Барселоной».
В четверг команды встретятся в Мадриде в рамках первого полуфинала Кубка Испании.
19 марта «Реал» сыграет на «Камп Ноу» в 26-м туре Ла Лиги, а 5 апреля – в ответном полуфинале Кубка.
«Думаю, первое из трех предстоящих класико задаст тон всему противостоянию, большое значение будет иметь текущая форма команд. Сердце подсказывает мне, что фаворит – «Мадрид», но все очень ровно. Я предпочитаю смотреть на игру глазами болельщиками и наслаждаться матчами.
В мое время мы противостояли лучшей «Барсе» в истории и выиграли Кубок и Ла Лигу, набрав тогда 100 очков. Но мы побеждали благодаря самой «Барсе», поскольку она была крайне требовательным соперником, и нам приходилось соответствовать», – сказал Гранеро.
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Но надеюсь битва будет, хотя у Хави столько травмированных, что возможно будет просто избиение. И как же тогда будут рады все болелы реала