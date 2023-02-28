Глен Джонсон: «Ван Дейк разочаровывает. Он и близко не соответствует высокой планке, которую задал»

Теги Ливерпуль Глен Джонсон премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Футбол

Экс-защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон оценил игру Вирджила ван Дейка в этом сезоне.

«Ван Дейк разочаровывает, но это скорее связано с тем, насколько хорош он был прежде. Он задал очень высокую планку и сейчас и близко ей не соответствует.

Мы знаем, что он играет очень спокойно, расслабленно, делает все словно обыденно, но этот стиль может казаться ужасным, когда все складывается не очень хорошо.

Когда он играет на самом высоком уровне, кажется, что все дается ему очень легко, а когда нет, тебя раздражает именно то, что ты знаешь, на что он способен», – сказал Джонсон в интервью Ice 36.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

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2 комментария

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van
Ответ Андрей Бандалак
А хотели ему золотой мяч дать за один нормальный сезон! Вот Почему дают ЗМ Месси Роналду Левандовски Модричу итд. Стабильно играют 10-15 лет!
Так золотой мяч не за сезон дают? Что то новое от юзеров
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Бандалак
А хотели ему золотой мяч дать за один нормальный сезон! Вот Почему дают ЗМ Месси Роналду Левандовски Модричу итд. Стабильно играют 10-15 лет!
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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