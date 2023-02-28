Глен Джонсон: «Ван Дейк разочаровывает. Он и близко не соответствует высокой планке, которую задал»

Экс-защитник « » оценил игру ван Дейка в этом сезоне.

«Ван Дейк разочаровывает, но это скорее связано с тем, насколько хорош он был прежде. Он задал очень высокую планку и сейчас и близко ей не соответствует.

Мы знаем, что он играет очень спокойно, расслабленно, делает все словно обыденно, но этот стиль может казаться ужасным, когда все складывается не очень хорошо.

Когда он играет на самом высоком уровне, кажется, что все дается ему очень легко, а когда нет, тебя раздражает именно то, что ты знаешь, на что он способен», – сказал Джонсон в интервью Ice 36.

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