Бускетс, Левандовски, Бальде, Рафинья и Роберто – в старте «Барселоны» на игру с «МЮ»

Полузащитник Серджи Бускетс вернулся в стартовый состав «Барселоны».

Хавбек не играл с 5 февраля из-за повреждения голеностопа. Главный тренер каталонцев Хави сегодня выпустит его в матче против « » в с первой минуты.

Стартовый состав «блауграны» выглядит следующим образом:

Вратарь: тер Стеген;

Защитники: , , Андреас Кристенсен, Алекс Бальде;

Полузащитники: Франк Кессиэ, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Серджи Роберто, Рафинья Диас;

Нападающий: Роберт Левандовски.

«Манчестер Юнайтед» – «Барселона». Левандовски, Рэшфорд, Рафинья, Бруну, Кессиэ и Каземиро играют