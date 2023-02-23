Бускетс, Левандовски, Бальде, Рафинья и Роберто – в старте «Барселоны» на игру с «МЮ»

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Полузащитник Серджи Бускетс вернулся в стартовый состав «Барселоны».

Хавбек не играл с 5 февраля из-за повреждения голеностопа. Главный тренер каталонцев Хави сегодня выпустит его в матче против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы с первой минуты.

Стартовый состав «блауграны» выглядит следующим образом:

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген;

Защитники: Жюль Кунде, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Алекс Бальде;

Полузащитники: Франк Кессиэ, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Серджи Роберто, Рафинья Диас;

Нападающий: Роберт Левандовски.

«Манчестер Юнайтед» – «Барселона». Левандовски, Рэшфорд, Рафинья, Бруну, Кессиэ и Каземиро играют

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23 комментария

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Flavius
Ответ Flow market Victor Mercedes
Левандовски гол, Роберто голевая, Рафинья гол и оценка 5.7 за матч, Бускетс голевая
Мне тоже один раз приснилось, что в море плаваю
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Сергей Волошин
Ни одного скоростного атакующего игрока нет в основе(Фати и Торрес на лавке)....Шансов вообще нет....Хави опять перемудрил.Куча полузащитников чтоб сдержать Манчестер..А кто забивать будет.Не будет скоростных атак вообще...Надеялся что поставят Торреса.Во втором его поменяет Фати....Желаю Барсе удачи...Но это маловероятно...
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Flavius
Легендарный дуэт слева Кессиэ - Сержи Роберто
Тут и виртуозная атака, и непробиваемая оборона ))
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Ллб
Спасибо. Отключаю телевизор
Да не за что друг, обращайся если че😁🤝🏻
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bammmbini
Ответ Flow market Victor Mercedes
Левандовски гол, Роберто голевая, Рафинья гол и оценка 5.7 за матч, Бускетс голевая
3-1 Юнайтед , Лева без голевых действий
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-2
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Oleg Kostin
и зачем? он же мертвый после травмы, лучше бы Феррара выпустил
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armen_ner
Торрес как кажется в последнее матче доказал, что готов. Посмотрим прав ли Хави. Боюсь, что придется все исправлять во втором тайме.
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Фанат Лионеля Месси
Удачи Барсе
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Ллб
Ответ Flow market Victor Mercedes
Левандовски гол, Роберто голевая, Рафинья гол и оценка 5.7 за матч, Бускетс голевая
Спасибо. Отключаю телевизор
+17
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+17
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sillas22
Ответ fcb812
ВПЕРЕД БАРСА !!!!
Видимо роберто
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Flow market Victor Mercedes
Левандовски гол, Роберто голевая, Рафинья гол и оценка 5.7 за матч, Бускетс голевая
+6
-2
+4
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XavIniesta2008-2015
Левые вингеры-боль для Барселоны в этом сезоне. Жаль, что Фати и Торрес настолько не убеждают Хави
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Макс Голубев
Ответ Руслан Туаев
С каких пор Де Йонг и Роберто у нас железные опорники?
Все же они как минимум наполовину опорники/центральные полузащитники
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Ллб
Ответ Макс Голубев
Эммм, что? Очень странный состав с 4-мя опорниками
Никаких четырех опорников нет. Роберто будет играть прямо на позиции Педри( два матча его наигрывали в этйо зоне), Кесье станет вторым выдвинутыт над Бускетсом игроком в ромбе полузащиты.
Опорник, по-факту, будет один -- Бускетс
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Flow market Victor Mercedes
Атлышная новаст!
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Руслан Туаев
Ответ Макс Голубев
Эммм, что? Очень странный состав с 4-мя опорниками
С каких пор Де Йонг и Роберто у нас железные опорники?
+1
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Ja BRITER
Бускетс выйдет с первой минуты. я: поставил 1000 на МЮ
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барса112
Хорошей игры
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Кирилл
Ох, Роберто на фланге нападения - это что-то интересное.
Хорошо, что Хави вернул основную пару в центр защиты.

Надеюсь на победу !
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_Malm _
А слева в атаке кто будет?
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Макс Голубев
Эммм, что? Очень странный состав с 4-мя опорниками
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fcb812
ВПЕРЕД БАРСА !!!!
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Freedoms
Ух, будет топовый футбол. Верю в дьяволов
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