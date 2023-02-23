Бускетс, Левандовски, Бальде, Рафинья и Роберто – в старте «Барселоны» на игру с «МЮ»
Полузащитник Серджи Бускетс вернулся в стартовый состав «Барселоны».
Хавбек не играл с 5 февраля из-за повреждения голеностопа. Главный тренер каталонцев Хави сегодня выпустит его в матче против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы с первой минуты.
Стартовый состав «блауграны» выглядит следующим образом:
Вратарь: Марк-Андре тер Стеген;
Защитники: Жюль Кунде, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Алекс Бальде;
Полузащитники: Франк Кессиэ, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Серджи Роберто, Рафинья Диас;
Нападающий: Роберт Левандовски.
«Манчестер Юнайтед» – «Барселона». Левандовски, Рэшфорд, Рафинья, Бруну, Кессиэ и Каземиро играют
Тут и виртуозная атака, и непробиваемая оборона ))
Опорник, по-факту, будет один -- Бускетс
Хорошо, что Хави вернул основную пару в центр защиты.
Надеюсь на победу !