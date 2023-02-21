Игорь Семшов: «В «Спартак» меня приглашали все тренеры, начиная от Романцева и заканчивая Лаудрупом»

Теги Спартак ЦСКА Игорь Семшов премьер-лига Россия Торпедо Александр Тарханов Олег Романцев Валерий Карпин Микаэль Лаудруп Матч ТВ Футбол

Игорь Семшов рассказал о том, что многие тренеры «Спартака» приглашали его в команду. 

Бывший игрок сборной России является воспитанником ЦСКА. Большую часть карьеры он провел в «Торпедо» и «Динамо». 

«Александр Тарханов поверил в меня. Он меня подтащил к основному составу. Потом произошел раскол в ЦСКА, когда большая часть футболистов ушла в «Торпедо». В ЦСКА пришел Садырин, который начал заново создавать. Тяжело было пробиваться, не так много сыграл.

Надо отдать должное руководству клуба, они меня с легкостью отпустили, несмотря на то, что я был военнослужащим. Мне сказали, что на меня не рассчитывают, ставка делается на опытных футболистов.

Меня в «Спартак» приглашали все тренеры, начиная от Олега Ивановича Романцева и заканчивая Лаудрупом. Когда Валерий Георгиевич Карпин был гендиректором, я с ним три раза встречался.

Не знаю, что не складывалось, у меня был контракт, все вопросы нужно было адресовать «Торпедо», – сказал Семшов. 

12 комментариев

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art.shu05@gmail.com
Семшов хорошую карьеру провёл. В Торпедо, и Динамо был лидером, да и в Зените был хорош
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Андрей Бирюков
Ответ Арсений Элин
Вспомнил момент когда в матче со Спартаком защитник краснобелых метрески мячем получил в голову и выключился,мяч к Игорю попал и он мог забивать,но он видя что соперник в ауте и ему возможно нужна мед помощь выбил мяч в аут аут....его тогда не все поняли,но как по мне этот поступок характеризует его как человека!
Да помню... Было дело... Жаль, такого игрока мы проглядели... Не сложилась у него с ЦСКА история.
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Вратарь Бага
Один из сильнейших центральных полузащитников, то что в Зените не получилось, прям неудачное совпадение всех звёзд
+3
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Bartez1986
на пике Семшов был очень хорош, что есть, то есть
+5
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Арсений Элин
Вспомнил момент когда в матче со Спартаком защитник краснобелых метрески мячем получил в голову и выключился,мяч к Игорю попал и он мог забивать,но он видя что соперник в ауте и ему возможно нужна мед помощь выбил мяч в аут
аут....его тогда не все поняли,но как по мне этот поступок характеризует его как человека!
+11
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+11
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Арсений Элин
Семшов когда то топ бегал и в Торпедо и Динамо,и за Питер....работоспособность удар,настырность...а главное что и человеческие качества были всегда на высоте!
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леша коваленко
Не складывалось? Видимо или финансовые вопросы или тренеры не видели его в составе своей команды, хотя игрок добротный.
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Dan Kennedy
Ну когда Карпин был гендиректором, то Семшов уже играл в Динамо.

Я футболом не сразу начал интересоваться, ну именно просмотром. По этому Запомнился как раз по Динамо, а не Торпедо. Один из лучших был в РПЛ на своей позиции, отрезками может и лучшим, хороший трансфер у динамовцев получился.
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Dinamik1
Игорь для Динамо сделал очень много.Отличный футболист и хороший человек.
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Ильдар Фарукшин
Заголовок. Я уже думал до Абаскаля😊
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Мосгорсуд
Ну что сказать, ЦСКА в своё время проглядел хорошего игрока, не плохая карьера была у Игоря, но в других клубах
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Veld
стилем игры для Спартака подходил идеально, жаль, не получилось перейти :(
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