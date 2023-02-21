Игорь Семшов: «В «Спартак» меня приглашали все тренеры, начиная от Романцева и заканчивая Лаудрупом»

рассказал о том, что многие тренеры « » приглашали его в команду.

Бывший игрок сборной России является воспитанником ЦСКА. Большую часть карьеры он провел в «Торпедо» и «Динамо».

«Александр Тарханов поверил в меня. Он меня подтащил к основному составу. Потом произошел раскол в ЦСКА, когда большая часть футболистов ушла в «Торпедо». В ЦСКА пришел Садырин, который начал заново создавать. Тяжело было пробиваться, не так много сыграл.

Надо отдать должное руководству клуба, они меня с легкостью отпустили, несмотря на то, что я был военнослужащим. Мне сказали, что на меня не рассчитывают, ставка делается на опытных футболистов.

Меня в «Спартак» приглашали все тренеры, начиная от Олега Ивановича Романцева и заканчивая . Когда Валерий Георгиевич Карпин был гендиректором, я с ним три раза встречался.

Не знаю, что не складывалось, у меня был контракт, все вопросы нужно было адресовать « », – сказал Семшов.