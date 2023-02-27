Тен Хаг о приходе в «МЮ»: «Возможно, это был риск, но я упертый. Люблю «МЮ». Эта команда хочет писать свою историю»
Эрик тен Хаг после 1-го трофея с «Ман Юнайтед» высказался о том, что рисковал, приходя в клуб.
После победы над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги у тренера спросили, не считал ли он риском уход из «Аякса» ради «Манчестер Юнайтед».
«Возможно, это был риск, но я довольно упертый. Я просто люблю «Юнайтед». Когда я вижу наши футболки, когда я вижу нашу связь с фанатами, когда я вижу «Олд Траффорд», когда я вижу наследие, оставленное сэром Алексом, и игроков, которые выросли в «Юнайтед», это производит большое впечатление.
Мы хотим повторить. Эта команда хочет писать свою историю и оставлять свое наследие. Когда я узнал об этой возможности, то подумал, что «Манчестер Юнайтед» – правильный клуб для меня», – сказал тен Хаг.
«МЮ» выиграл Кубок лиги! Первый трофей с Тен Хагом
Взрослый мужик
Действительно 8 голов дворовым командам круче 🤣🤣🤣🤣
Но за чемпионство и кубки будем вести борьбу до конца
— Я тренер. Я человек, убивший Рони Кринга
— Гонишь, марокканцы убили Кринга
— Ты уверен? Теперь... скажи моё имя...
— Тенхайзенберг.
— Ты сука прав.