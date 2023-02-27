Тен Хаг о приходе в «МЮ»: «Возможно, это был риск, но я упертый. Люблю «МЮ». Эта команда хочет писать свою историю»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Олд Траффорд премьер-лига Англия болельщики Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг после 1-го трофея с «Ман Юнайтед» высказался о том, что рисковал, приходя в клуб.

После победы над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги у тренера спросили, не считал ли он риском уход из «Аякса» ради «Манчестер Юнайтед».

«Возможно, это был риск, но я довольно упертый. Я просто люблю «Юнайтед». Когда я вижу наши футболки, когда я вижу нашу связь с фанатами, когда я вижу «Олд Траффорд», когда я вижу наследие, оставленное сэром Алексом, и игроков, которые выросли в «Юнайтед», это производит большое впечатление.

Мы хотим повторить. Эта команда хочет писать свою историю и оставлять свое наследие. Когда я узнал об этой возможности, то подумал, что «Манчестер Юнайтед» – правильный клуб для меня», – сказал тен Хаг.

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22 комментария

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Kirkoroff
Ответ Someone from Internet
Думаю, ЭТХ даже не следит за пустынной лигой.
Хах. Не минусите его жёстко. Хоть поржать пусть коммент останется))
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Игорь Удалов
МЮ конечно красавцы в этом сезоне. Но вообще не стоит подробные интервью давать до конца сезона хотя бы. Может даже и подольше
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otchim kaloeda
Ответ felipe89
Моя хорошая, ты здесь все время находишься что-ли? Ты учишься или работаешь? Малая, не нужно быть такой токсичной), но такое поклонение своим идолам, особенно Пернандо - это черезчур (не обижайся - желаю алонсо стать чемпионом, уже в этом сезоне, в Австралии))
Я думаю,это мужик)))
Взрослый мужик
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Muhammad Juraev
Ответ Великий Алонсо
Криштиану уже унизил этого бездаря. 8 голов в 5 матчах, что с лицом, Тен Хаг? У тебя в команде никто так не забивает и не будет забивать 😂😂😂🖕🖕🖕.
8 голов в любительской лиге и трофей в Англии...
Действительно 8 голов дворовым командам круче 🤣🤣🤣🤣
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ten Hag
Квадруплы не обещаю
Но за чемпионство и кубки будем вести борьбу до конца
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madrilenos
Ответ Данил Кулинский
Лучшее подписание МЮ за 10 лет
Каземиро, нет?
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-3
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felipe89
Великая алонса всех заминусовала - ЧЕШИ НА РАБОТУ и делом займись
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Данил Кулинский
Ответ Великий Алонсо
Криштиану уже унизил этого бездаря. 8 голов в 5 матчах, что с лицом, Тен Хаг? У тебя в команде никто так не забивает и не будет забивать 😂😂😂🖕🖕🖕.
Набивает голы в лиге верблюдов...
+14
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Someone from Internet
Ответ Великий Алонсо
Криштиану уже унизил этого бездаря. 8 голов в 5 матчах, что с лицом, Тен Хаг? У тебя в команде никто так не забивает и не будет забивать 😂😂😂🖕🖕🖕.
Думаю, ЭТХ даже не следит за пустынной лигой.
+19
-1
+18
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laudrup
С улыбкой вспоминаю, как после 2 поражений в начале сезона, некоторые писали здесь, что это слабый тренер и у него ничего не получится в МЮ.
+4
-1
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Великий Алонсо
Комментарий скрыт
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davidrigen@gmail.com
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Ну есть "минимальная" разница между АПЛ и футбольной лигой СА)Нисколько не преуменьшая способности КриРо.Все таки правде надо иногда смотреть прямо в глаза)Надеюсь Криш не остался в накладе-200 лямов и любовь саудовских и пр. болельщиков.Но клуб превыше всего.Клуб это Машина.Клуб это государство.С победой МЮ!Да и Кришу не хворать))
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Нголо Щербатски
Походу Тен Хаг и доминирование МЮ в АПЛ надолго! Легкая победа над Сити и Ньюкаслом показатель силы. Еще деклассировали Барсу. Бруно Фернандеш недоценен сильно, он лучше КДб в разы
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Сарсен Абдрахманов
Дорогу осилит идущий. Апл нужен сильный МЮ. И моему Ливерпулю тоже нужен сильный МЮ.
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Фарид Харисов
— Кто ты черт возьми такой?

— Я тренер. Я человек, убивший Рони Кринга

— Гонишь, марокканцы убили Кринга

— Ты уверен? Теперь... скажи моё имя...

— Тенхайзенберг.

— Ты сука прав.
+3
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Барсик Юрана
Одному подавай титулы в Англии, а второму верблюдов в пустыне ... каждому своё
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felipe89
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Моя хорошая, ты здесь все время находишься что-ли? Ты учишься или работаешь? Малая, не нужно быть такой токсичной), но такое поклонение своим идолам, особенно Пернандо - это черезчур (не обижайся - желаю алонсо стать чемпионом, уже в этом сезоне, в Австралии))
+9
-5
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Иван Левин
Как это мило, вот это доброе утро и добрые новости))
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Aristokrat_13
Тен Хаг красавец, конечно. Он и Каземиро прямо преобразили команду, особенно на фоне фиаско с Рангником и Роналду
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Romanunited
Давай лысый, мы в тебя верим!
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davidrigen@gmail.com
Как же нам подфартило,дорогой ЭТХ!!!
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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Данил Кулинский
Лучшее подписание МЮ за 10 лет
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