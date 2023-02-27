Тен Хаг о приходе в «МЮ»: «Возможно, это был риск, но я упертый. Люблю «МЮ». Эта команда хочет писать свою историю»

после 1-го трофея с « » высказался о том, что рисковал, приходя в клуб.

После победы над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка английской лиги у тренера спросили, не считал ли он риском уход из «Аякса» ради «Манчестер Юнайтед».

«Возможно, это был риск, но я довольно упертый. Я просто люблю «Юнайтед». Когда я вижу наши футболки, когда я вижу нашу связь с фанатами, когда я вижу « », когда я вижу наследие, оставленное сэром , и игроков, которые выросли в «Юнайтед», это производит большое впечатление.

Мы хотим повторить. Эта команда хочет писать свою историю и оставлять свое наследие. Когда я узнал об этой возможности, то подумал, что «Манчестер Юнайтед» – правильный клуб для меня», – сказал тен Хаг.

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