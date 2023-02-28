«Ман Сити» интересуется Ковачичем. Хавбек «Челси» может стать недорогой альтернативой Беллингему
Хавбек «Челси» Матео Ковачич может продолжить карьеру в другом топ-клубе АПЛ.
28-летним хорватом интересуется «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph. Футболист нравится главному тренеру горожан Пепу Гвардиоле.
Главной целью «Сити» на усиление полузащиты является Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии», но клуб столкнется с серьезной конкуренцией в борьбе за англичанина. Ковачич, чей контракт истекает в 2024 году, может стать относительно дешевой альтернативой топ-уровня.
Статистику Матео можно изучить здесь.
Не тех Челси, реально, продаёт, но рынок диктует.