«Ман Сити» интересуется Ковачичем. Хавбек «Челси» может стать недорогой альтернативой Беллингему

Теги Боруссия Дортмунд Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Пеп Гвардиола Матео Ковачич Джуд Беллингем Футбол

Хавбек «Челси» Матео Ковачич может продолжить карьеру в другом топ-клубе АПЛ.

28-летним хорватом интересуется «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph. Футболист нравится главному тренеру горожан Пепу Гвардиоле.

Главной целью «Сити» на усиление полузащиты является Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии», но клуб столкнется с серьезной конкуренцией в борьбе за англичанина. Ковачич, чей контракт истекает в 2024 году, может стать относительно дешевой альтернативой топ-уровня.

Статистику Матео можно изучить здесь.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shikari
Ответ Андрей Хомиченок
+ Канте
Что-то его я и забыл, но, он, похоже летом в ПСЖ идёт, Жоржиньо ушел.
Не тех Челси, реально, продаёт, но рынок диктует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shikari
Ответ Илья Гутарев
как по мне лучше дать Ковачичу их два куска хлеба,а их продать.Ведь как вы правильно подметили игроков много,а правда хороших мало
Если Конте останется, Ковачич точно уйдет, в 28 лет сидеть на банке в кризисном клубе такое себе удовольствие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
Ответ Roman_ello
Зачем тогда было покупать Кельвина Филлипса из Лидса⁉️ Очень непонятные покупки у Ман Сити
Для лимита
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ rigobersong
Смысл?:) Ты еще не понял?:) Очевидно вылететь в Чемпионшип:)) Привет:))
привет, а где-то кроме твоего воображения такая цель декларировалась руководством?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Гутарев
Ответ Shikari
они играют за кусок хлеба - это первая, на них нет такого спроса - это второе
как по мне лучше дать Ковачичу их два куска хлеба,а их продать.Ведь как вы правильно подметили игроков много,а правда хороших мало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ DolJun
смысл ковачича отпускать? в идеале конечно лофтус-чика обменять на альвареса с доплатой со стороны голубого вагона. всяко будет сильнее пассажиров типа родри
Смысл?:) Ты еще не понял?:) Очевидно вылететь в Чемпионшип:)) Привет:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman_ello
Зачем тогда было покупать Кельвина Филлипса из Лидса⁉️ Очень непонятные покупки у Ман Сити
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthas M
Уже хорвату 28 лет,мог и также сидеть на скамейке под Лукой, правильно сделал,что ушел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
смысл ковачича отпускать? в идеале конечно лофтус-чика обменять на альвареса с доплатой со стороны голубого вагона. всяко будет сильнее пассажиров типа родри
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Громов 22
Ковачич светлая голова , одна из немногих в нынешнем Челси
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Best
Ковачич в последнее время больше времени в лазарете проводит чем играет,а в центре поля есть кому играть.Тем более Канте вернулся,ещё есть Закария и Чуквуэмека.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хомиченок
Ответ Shikari
так там в центре теперь Ковачич, Закария, Энцо, Галлахер, Лофтус-Чик, Чуквэмка, Сантонс, на 2 места в составе...ну ок...
+ Канте
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ноно Гомес
Лучше Лофтуса продавайте....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Кайзер
Ответ SayCoffet
Накупили на 600 миллионов, а продлить топового игрока - дорого
Этот топовый игрок много времени проводит в лазарете, а когда играет - набирает форму, показатели просели в три раза. И со временем он будет играть всё меньше, скоро 29.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benner
Зачем этот дровосек Сити?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shikari
Ответ Илья Гутарев
так надо продовать Галлахера и Лофтус-чика,а не Ковачича
они играют за кусок хлеба - это первая, на них нет такого спроса - это второе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Гутарев
Ответ Shikari
так там в центре теперь Ковачич, Закария, Энцо, Галлахер, Лофтус-Чик, Чуквэмка, Сантонс, на 2 места в составе...ну ок...
так надо продовать Галлахера и Лофтус-чика,а не Ковачича
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Ответ С 2009 года здесь
ещё миллиард раз прошу
Согласен. Неоригинально. Сначала хотел написать обычный комментарий, но потом не удержался и написал ЭТО. Удалю, наверное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shikari
Ответ SayCoffet
Накупили на 600 миллионов, а продлить топового игрока - дорого
так там в центре теперь Ковачич, Закария, Энцо, Галлахер, Лофтус-Чик, Чуквэмка, Сантонс, на 2 места в составе...ну ок...
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
С 2009 года здесь
Ответ Homelender_666
Комментарий удален пользователем
ещё миллиард раз прошу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Teodrakis
Сити прям хочет развалиться
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Единственный полузащитник Челси, который может на скорости вести мяч, но эти бесконечные травмы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f0rmoceft
Ответ error505
Такая себе альтернатива - на 9 лет старше Джуда
Ну и цена в разы меньше
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashir K-ov
У сити уже не та глубина состава, должен пригодиться. Если ещё Сильва или Гюндоган уйдет , то точно нужно брать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий