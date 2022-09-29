Адвокаты Нассера аль-Хелайфи заявили, что президент «ПСЖ» не имеет отношения к бизнесмену, которого арестовали в Катаре

Адвокаты президента ответили на обвинения в его адрес.

Ранее появилась информация, что катарского бизнесмена, у которого был компромат на , арестовали и содержали в тюрьме 9 месяцев – до тех пор, пока тот не отдал документы. Сообщалось, что бизнесмену угрожали смертью и издевались над ним.

«В ответ на информацию, распространенную французскими СМИ относительно продолжающихся расследований в отношении трех человек, подозреваемых в незаконной деятельности, мы категорически заявляем, что они не имеют отношения к господину Насеру аль-Хелайфи», – говорится в заявлении Франсиса Шпинера и Рено Семерджана.