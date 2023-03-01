Где смотреть Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг, во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига (Чемпионат Германии) 3 марта
В пятницу, 3 марта, сыграют Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг в 23 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия – Лейпциг
- Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени.
Боруссия Дортмунд: все новости
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Комментарии