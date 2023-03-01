Где смотреть Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг, во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига (Чемпионат Германии) 3 марта

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия РБ Лейпциг Футбол

В пятницу, 3 марта, сыграют Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг в 23 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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  • Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 3.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Боруссия – Лейпциг

  • Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени.

Боруссия Дортмунд: все новости

РБ Лейпциг: все новости

Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости

Прогноз на матч Боруссия – Лейпциг

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