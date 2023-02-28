Защитник «Спартака» Денисов об 11 россиянах в первой игре с «Локо»: «Это хорошо для российского футбола»

высказался после победы «Спартака» над «Локомотивом» (4:2).

Команды провели ответный матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (первая игра – 1:0 в пользу красно-белых).

– Отметил бы, что мы четыре раза играли с «Локомотивом» и четыре раза победили. Это дерби, это ценно.

11 россиян в первой игре? У нас достаточно молодая команда. Много российских игроков. Это хорошо и для «Спартака», и для российского футбола.

— После перерыва на зиму «Спартак» еще больше стал владеть мячом. В кайф такой футбол?

— Ты всегда получаешь удовольствие, когда играешь с мячом. И кайфуешь от этого, как вы сказали, – сказал защитник « ».