Защитник «Спартака» Денисов об 11 россиянах в первой игре с «Локо»: «Это хорошо для российского футбола»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов высказался после победы «Спартака» над «Локомотивом» (4:2).

Команды провели ответный матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (первая игра – 1:0 в пользу красно-белых).

– Отметил бы, что мы четыре раза играли с «Локомотивом» и четыре раза победили. Это дерби, это ценно.

11 россиян в первой игре? У нас достаточно молодая команда. Много российских игроков. Это хорошо и для «Спартака», и для российского футбола.

— После перерыва на зиму «Спартак» еще больше стал владеть мячом. В кайф такой футбол?

— Ты всегда получаешь удовольствие, когда играешь с мячом. И кайфуешь от этого, как вы сказали, – сказал защитник «Спартака».

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2 комментария

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ID89
Это плохо для российского футбола
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Bello Jiafra
Здорово играли! Спартачи с победой!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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