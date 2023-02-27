«МЮ» лидирует по победам в английских кубках – 18. У «Ливерпуля» их 17
«Манчестер Юнайтед» стал лидером по числу побед в национальных английских кубках.
У «Манчестер Юнайтед» 18 побед в Кубке английской лиги и Кубке Англии после вчерашней победы над «Ньюкаслом» (2:0). Клуб 6 раз выигрывал Кубок английской лиги и 12 раз побеждал в Кубке Англии.
По числу побед в национальных кубках «Манчестер Юнайтед» опережает «Ливерпуль» (17), «Арсенал» (16), «Манчестер Сити» (14), «Челси» (13), «Тоттенхэм» и «Астон Виллу» (по 12).
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» еще сохраняет шансы на победу в Кубке Англии в этом сезоне. На стадии 1/8 финала команда Эрика тен Хага сыграет с «Вест Хэмом».
Сити Вылетит из ЛЧ. 50%50
АПЛ возьмёт Арсенал 51%49
Ливерпуль и МЮ это два английских гегемона.. Из выделить кого-то одного совсем непросто..
но так или иначе, МЮ и Ливерпуль - это 2 величайших клуба Англии, как на острове, так и за его пределами.
Всем бы хотя-бы столько))
Но по внутренним трофеями, что по чемпионствам, что по второстепенным кубкам у клубов паритет..
20 чемпионство у МЮ против 19 у Ливерпуля
И вот инфа по кубкам аналогичная.
Но стоит отдать должное, Ливерпуль гораздо успешнее на внешней арене. 12 против 8 трофеев, при этом качественный состав этих трофеев также в пользу Ливерпуля.
Но тем не менее, называть Ливерпуль главным не совсем корректно.