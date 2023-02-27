«МЮ» лидирует по победам в английских кубках – 18. У «Ливерпуля» их 17

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Кубок английской лиги Тоттенхэм Футбол

«Манчестер Юнайтед» стал лидером по числу побед в национальных английских кубках.

У «Манчестер Юнайтед» 18 побед в Кубке английской лиги и Кубке Англии после вчерашней победы над «Ньюкаслом» (2:0). Клуб 6 раз выигрывал Кубок английской лиги и 12 раз побеждал в Кубке Англии.

По числу побед в национальных кубках «Манчестер Юнайтед» опережает «Ливерпуль» (17), «Арсенал» (16), «Манчестер Сити» (14), «Челси» (13), «Тоттенхэм» и «Астон Виллу» (по 12).

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» еще сохраняет шансы на победу в Кубке Англии в этом сезоне. На стадии 1/8 финала команда Эрика тен Хага сыграет с «Вест Хэмом».

24 комментария

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Fazer Good
Manchester United. 🏆👍
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INistelrooy
Ответ Stewart Downing
ещё один квадрпупловец
Ты про себя 🤡?
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Vadiay
Ответ dr. cage
Об этом и речь. Ливерпуль и МЮ это два английских гегемона.. Из выделить кого-то одного совсем непросто..
Наверное, не стоит выделять какой-то один из них, достаточно просто проявлять взаимное уважение.
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Stewart Downing
Ответ Любезный Коссутий
а вспомните, что в начале сезона, от Тен Хага никто ничего особого не ждал, а теперь, после выигрыша Кубка Лиги, хочется сказать: давай еще! и что-то мне подсказывает, что это не последний трофей МЮ в этом сезоне
ещё один квадрпупловец
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-1
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Momos
Ответ Милан. Тонали. 8.
Поэтому Ливерпуль и главный клуб Англии, потому что у них 6 ЛЧ а у МЮ всего 3 ЛЧ ☝️...
Т.е. самый успешный клуб в Англии определяется не количеством побед в национальном чемпионате а в ЛЧ?
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Joker17
Ответ Милан. Тонали. 8.
Поэтому Ливерпуль и главный клуб Англии, потому что у них 6 ЛЧ а у МЮ всего 3 ЛЧ ☝️...
Тогда получается Ноттингем Форрест главнее Арсенала. У лесников две ЛЧ, у Арсенал дырка от бублика🤷‍♂️
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v.belorussky
Ответ Streetbor
ну то что МЮ вышел на первое место это неплохо. Ну тут интереснее, какой рывок сделал Сити с Пепом взяв кучу кубок подряд и выйдя на 4 место.
Гвардиола потому и ушёл в Сити и остаётся там. Он постепенно становится самым главным именем в истории клуба (чего было бы невозможно ни в Барселоне, ни в Баварии).
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Antonio Marcas
Ответ Streetbor
ну то что МЮ вышел на первое место это неплохо. Ну тут интереснее, какой рывок сделал Сити с Пепом взяв кучу кубок подряд и выйдя на 4 место.
Лысый шарлатан свалить в Италии 57%58
Сити Вылетит из ЛЧ. 50%50
АПЛ возьмёт Арсенал 51%49
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Бухгалтер2021
Ответ Streetbor
ну то что МЮ вышел на первое место это неплохо. Ну тут интереснее, какой рывок сделал Сити с Пепом взяв кучу кубок подряд и выйдя на 4 место.
бабло шейхов помогло
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-1
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Бухгалтер2021
тотенхема и здесь не видно
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Antonio Marcas
Я лучший я помогло МЮ выиграть трофеи!
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-1
-1
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Любезный Коссутий
а вспомните, что в начале сезона, от Тен Хага никто ничего особого не ждал, а теперь, после выигрыша Кубка Лиги, хочется сказать: давай еще! и что-то мне подсказывает, что это не последний трофей МЮ в этом сезоне
0
0
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dr. cage
Ответ Любезный Коссутий
это не так важно. у кого-то больше таких-то кубков, но меньше других, или наоборот. но так или иначе, МЮ и Ливерпуль - это 2 величайших клуба Англии, как на острове, так и за его пределами.
Об этом и речь.
Ливерпуль и МЮ это два английских гегемона.. Из выделить кого-то одного совсем непросто..
+2
0
+2
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Almaz Alybekov
Ответ Милан. Тонали. 8.
Поэтому Ливерпуль и главный клуб Англии, потому что у них 6 ЛЧ а у МЮ всего 3 ЛЧ ☝️...
Думаю мы нагоним или даже обгоним за 5 лет!
0
0
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Любезный Коссутий
Ответ dr. cage
Именно поэтому, меня всегда смешило, что некоторые называют Ливерпуль главным клубом Англии.. Безаппеляционно. Но по внутренним трофеями, что по чемпионствам, что по второстепенным кубкам у клубов паритет.. 20 чемпионство у МЮ против 19 у Ливерпуля И вот инфа по кубкам аналогичная. Но стоит отдать должное, Ливерпуль гораздо успешнее на внешней арене. 12 против 8 трофеев, при этом качественный состав этих трофеев также в пользу Ливерпуля. Но тем не менее, называть Ливерпуль главным не совсем корректно.
это не так важно. у кого-то больше таких-то кубков, но меньше других, или наоборот.
но так или иначе, МЮ и Ливерпуль - это 2 величайших клуба Англии, как на острове, так и за его пределами.
+3
0
+3
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Artem Piatkov
Ответ Милан. Тонали. 8.
Поэтому Ливерпуль и главный клуб Англии, потому что у них 6 ЛЧ а у МЮ всего 3 ЛЧ ☝️...
"Всего 3 ЛЧ..."

Всем бы хотя-бы столько))
+13
-1
+12
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ДЖИН
3 место в апл заслужил мю . лол
0
-2
-2
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Милан. Тонали. 8.
Ответ dr. cage
Именно поэтому, меня всегда смешило, что некоторые называют Ливерпуль главным клубом Англии.. Безаппеляционно. Но по внутренним трофеями, что по чемпионствам, что по второстепенным кубкам у клубов паритет.. 20 чемпионство у МЮ против 19 у Ливерпуля И вот инфа по кубкам аналогичная. Но стоит отдать должное, Ливерпуль гораздо успешнее на внешней арене. 12 против 8 трофеев, при этом качественный состав этих трофеев также в пользу Ливерпуля. Но тем не менее, называть Ливерпуль главным не совсем корректно.
Поэтому Ливерпуль и главный клуб Англии, потому что у них 6 ЛЧ а у МЮ всего 3 ЛЧ ☝️...
+3
-9
-6
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dr. cage
Именно поэтому, меня всегда смешило, что некоторые называют Ливерпуль главным клубом Англии.. Безаппеляционно.

Но по внутренним трофеями, что по чемпионствам, что по второстепенным кубкам у клубов паритет..
20 чемпионство у МЮ против 19 у Ливерпуля
И вот инфа по кубкам аналогичная.

Но стоит отдать должное, Ливерпуль гораздо успешнее на внешней арене. 12 против 8 трофеев, при этом качественный состав этих трофеев также в пользу Ливерпуля.

Но тем не менее, называть Ливерпуль главным не совсем корректно.
+20
-7
+13
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Bolvan
Дьяволы 😈
+1
0
+1
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Арматурмалай
Великое противостояние.
+3
0
+3
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Streetbor
ну то что МЮ вышел на первое место это неплохо. Ну тут интереснее, какой рывок сделал Сити с Пепом взяв кучу кубок подряд и выйдя на 4 место.
+23
-2
+21
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Анатолий
Вечное принципиальное противостояние
+5
0
+5
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