«МЮ» лидирует по победам в английских кубках – 18. У «Ливерпуля» их 17

« » стал лидером по числу побед в национальных английских кубках.

У «Манчестер Юнайтед» 18 побед в Кубке английской лиги и Кубке Англии после вчерашней победы над «Ньюкаслом» (2:0). Клуб 6 раз выигрывал Кубок английской лиги и 12 раз побеждал в Кубке Англии.

По числу побед в национальных кубках «Манчестер Юнайтед» опережает « » (17), « » (16), «Манчестер Сити» (14), « » (13), «Тоттенхэм» и «Астон Виллу» (по 12).

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» еще сохраняет шансы на победу в Кубке Англии в этом сезоне. На стадии 1/8 финала команда Эрика тен Хага сыграет с «Вест Хэмом».