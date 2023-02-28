Джикия после 4:2 с «Локо»: «Формат Кубка непонятен: выигрываешь у команды, но можешь с ней еще встретиться»
Георгий Джикия оценил победу «Спартака» над «Локомотивом» (4:2) в ответном матче.
В первой игре 1/4 финала Фонбет Кубка России красно-белые обыграли железнодорожников со счетом 1:0.
— Говорят, спорные моменты — это борьба, а не футбол.
— Я в борьбе не силен. Давайте про футбол. Задачу мы выполнили, прошли дальше.
Формат Кубка непонятен, выигрываешь у команды — по идее, она должна вылетать. Но можешь с ней еще встретиться.
— Казалось, пенальти Квинси [Промес] до победного будет бить.
— Понятное дело, есть правила игры. Попросили Квинси забить. Время заканчивалось, хотели побыстрее…
Что сказал Бальде, когда оттолкнул его? Просто парой слов перекинулись. Все нормально.
— Удивила форма Квинси?
— Давно говорил, что он проводит хорошую работу. Первую игру не играл в старте. Провел хороший цикл, вышел в старте, забил гол, – сказал защитник «Спартака».
Да и в футболе ты не очень. Давайте про балет.