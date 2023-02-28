Джикия после 4:2 с «Локо»: «Формат Кубка непонятен: выигрываешь у команды, но можешь с ней еще встретиться»

Теги Спартак Локомотив ФОНБЕТ Кубок России Георгий Джикия Квинси Промес регламент Футбол

Георгий Джикия оценил победу «Спартака» над «Локомотивом» (4:2) в ответном матче.

В первой игре 1/4 финала Фонбет Кубка России красно-белые обыграли железнодорожников со счетом 1:0.

— Говорят, спорные моменты — это борьба, а не футбол.

— Я в борьбе не силен. Давайте про футбол. Задачу мы выполнили, прошли дальше.

Формат Кубка непонятен, выигрываешь у команды — по идее, она должна вылетать. Но можешь с ней еще встретиться.

— Казалось, пенальти Квинси [Промес] до победного будет бить.

— Понятное дело, есть правила игры. Попросили Квинси забить. Время заканчивалось, хотели побыстрее…

Что сказал Бальде, когда оттолкнул его? Просто парой слов перекинулись. Все нормально.

— Удивила форма Квинси?

— Давно говорил, что он проводит хорошую работу. Первую игру не играл в старте. Провел хороший цикл, вышел в старте, забил гол, – сказал защитник «Спартака».

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29 комментариев

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Максим Ларченков
Джикия: формат отношений непонятен! Расстаешься с бывшей, но все равно иногда с ней встречаешься !
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sergspartak
Попросили Квинси забить))
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трахтенберг месть коней
Ответ Roman
Судья Иванов после 4:2 с «Локо»: «Формат Кубка непонятен: выигрываешь у команды, но можешь с ней еще встретиться»
есть время научиться играть в футбол, а не то, что обычно практикуете
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Konstantin Zorin
А мне нравится новый формат Кубка. Больше игр, а для тренерского штаба вообще здорово, можно экспериментировать с составом, наигрывать новые схемы, вводить новых игроков. И всё без особого риска вылететь.
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Fatty Toni
Ответ Сергей Круглов
Ну казахи то вообще все поголовно... г 🤔... чемпионы 😂
Это да, чемпионы из чемпионов) Жаль, что не в футболе, правда. А так, в России немало неплохих казахов играет, на уровне РПЛ и ПФЛ. И некоторые даже не хуже этнического грузина в Российской сборной. Так что тут, считай, 1:1.
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Сергей Круглов
Вообще не замарачиваюсь системой проведения, да мутная, но игр много, а без Европы это норм
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Сергей Круглов
Ответ Fatty Toni
"Я в борьбе не силен. Давайте про футбол." Да и в футболе ты не очень. Давайте про балет.
Ну казахи то вообще все поголовно... г 🤔... чемпионы 😂
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Fatty Toni
Ответ Roman
Судья Иванов после 4:2 с «Локо»: «Формат Кубка непонятен: выигрываешь у команды, но можешь с ней еще встретиться»
Иванову вообще профит. Два раза за одного и того же соперника на карту насыпят.
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Fatty Toni
Ответ Zenith forever
Джикия : «Формат Кубка непонятен, меня учили по мячу бить и бегать за ним. На обучение чтению времени не было."
А зачем ему знать формат турнира, по факту? Выходи и играй.
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Рашпель793
Какую-то хрень намутили с этим кубком. И раньше то желания смотреть особого не было. Теперь тем более.
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Fatty Toni
"Я в борьбе не силен. Давайте про футбол."
Да и в футболе ты не очень. Давайте про балет.
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Виталий Желтоусов
Ответ Merzus21
не может
В полуфинале пути рпл команда А обыгрывает команду В и выходит в финал. Команда В отправляется в путь регионов и выходит в финал - вот такой расклад.
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Александр Кудрявцев
Ответ Назар Игорь
Георгий, кажется сами сочинители системы этого Кубка до сих пор не понимают что они наворотили.
Согласен малость
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Merzus21
Ответ Виталий Желтоусов
Может сложиться такая ситуация что одна команда обыграет другую в полуфинале, но опять встретится с ней в финале.
не может
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Назар Игорь
Георгий, кажется сами сочинители системы этого Кубка до сих пор не понимают что они наворотили.
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Никому_никабельный
Ответ Russ Ivan
Заполнили календарь в отсутствии ЕК, сборной и товарняков...
Ну да. А летом перерыв два месяца
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формат кубка вызывает стыд, сейчас мягко сказано, можно слить первый раунд, а потом выиграть турнир...
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Бухгалтер2021
цирк
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Fallenstar
Так в этом и одна из прелестей формата двойного выбывания.
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Ильдар Фарукшин
Евро кубков нет, лучше так. Больше таких игр(неважно, что выиграл). Красивая игра. Локо спасибо. Не плохо играл. Были бы все игры такие. И чемпионате хорошо, автобусов почти нет.
+2
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Виталий Желтоусов
Может сложиться такая ситуация что одна команда обыграет другую в полуфинале, но опять встретится с ней в финале.
+1
0
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Russ Ivan
Заполнили календарь в отсутствии ЕК, сборной и товарняков...
+4
-1
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Zenith forever
Джикия : «Формат Кубка непонятен, меня учили по мячу бить и бегать за ним. На обучение чтению времени не было."
+2
-4
-2
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Evgen51Sever
Только у проигравшего на 2 матча больше будет в плей-офф, так -то
+2
0
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Альтависта
Ответ ster3
Самый большой минус этого формата то что клубы из низших дивизионов имеют мало шансов на встречу с топ клубами
Как же смешно было слушать Жору, когда он на матче Волга - Зенит говорил, что этот формат сделан для того, что бы клубы из регионов имели больше шансов встретиться с топами. Какой же дилетант.
+21
-3
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