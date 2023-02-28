Джикия после 4:2 с «Локо»: «Формат Кубка непонятен: выигрываешь у команды, но можешь с ней еще встретиться»

оценил победу «Спартака» над « » (4:2) в ответном матче.

В первой игре 1/4 финала Фонбет Кубка России красно-белые обыграли железнодорожников со счетом 1:0.

— Говорят, спорные моменты — это борьба, а не футбол.

— Я в борьбе не силен. Давайте про футбол. Задачу мы выполнили, прошли дальше.

Формат Кубка непонятен, выигрываешь у команды — по идее, она должна вылетать. Но можешь с ней еще встретиться.

— Казалось, пенальти Квинси [ ] до победного будет бить.

— Понятное дело, есть правила игры. Попросили Квинси забить. Время заканчивалось, хотели побыстрее…

Что сказал Бальде, когда оттолкнул его? Просто парой слов перекинулись. Все нормально.

— Удивила форма Квинси?

— Давно говорил, что он проводит хорошую работу. Первую игру не играл в старте. Провел хороший цикл, вышел в старте, забил гол, – сказал защитник « ».