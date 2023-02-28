Скалони о призе The Best: «Благодарен игрокам Аргентины, приведшим нас к славе. Видеть празнования всей страны – бесценно»

Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Федерация футбола Аргентины Футбол

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони прокомментировал получение приза The Best.

«Я признателен каждому. Эту награда присуждается игроками и имеет для меня огромную ценность.

Я бесконечно благодарен всем футболистам, которые привели нас к славе [на ЧМ-2022], всему тренерскому штабу, все члены которого – мои друзья, Федерации футбола Аргентины, которая подумала о том, чтобы меня пригласить.

Я горжусь тем, что тренирую эту чудесную команду. И видеть, как вся страна празднует победу, бесценно», – сказал Скалони на церемонии, организованной ФИФА.

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4 комментария

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Raindrop Drop Top
Сильнейший тренер, который уже вошел в историю. Очень хотелось бы посмотреть на его работу в каком-нибудь клубе
+3
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Tango442
Ответ rigobersong
Топовый тренер, который построил игру вокруг Месси и с игроками Астон Виллы и Брайтона в основе выиграл Чемпионат Мира!:)
И Бенфики )
0
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rigobersong
Топовый тренер, который построил игру вокруг Месси и с игроками Астон Виллы и Брайтона в основе выиграл Чемпионат Мира!:)
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Piatkov
Весь Реал обделили на этой церемонии
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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