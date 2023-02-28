Скалони о призе The Best: «Благодарен игрокам Аргентины, приведшим нас к славе. Видеть празнования всей страны – бесценно»

Главный тренер Аргентины Лионель Скалони прокомментировал получение приза The Best.

«Я признателен каждому. Эту награда присуждается игроками и имеет для меня огромную ценность.

Я бесконечно благодарен всем футболистам, которые привели нас к славе [на ], всему тренерскому штабу, все члены которого – мои друзья, футбола Аргентины, которая подумала о том, чтобы меня пригласить.

Я горжусь тем, что тренирую эту чудесную команду. И видеть, как вся страна празднует победу, бесценно», – сказал Скалони на церемонии, организованной ФИФА.