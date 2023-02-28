Скалони о призе The Best: «Благодарен игрокам Аргентины, приведшим нас к славе. Видеть празнования всей страны – бесценно»
Главный тренер Аргентины Лионель Скалони прокомментировал получение приза The Best.
«Я признателен каждому. Эту награда присуждается игроками и имеет для меня огромную ценность.
Я бесконечно благодарен всем футболистам, которые привели нас к славе [на ЧМ-2022], всему тренерскому штабу, все члены которого – мои друзья, Федерации футбола Аргентины, которая подумала о том, чтобы меня пригласить.
Я горжусь тем, что тренирую эту чудесную команду. И видеть, как вся страна празднует победу, бесценно», – сказал Скалони на церемонии, организованной ФИФА.
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