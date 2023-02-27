Скалони продлил контракт с Аргентиной до ЧМ-2026

Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Федерация футбола Аргентины ЧМ-2026 Футбол

Лионель Скалони продолжит работу во главе сборной Аргентины.

Специалист продлил контракт с Федерацией футбола Аргентины и останется на посту главного тренера национальной команды как минимум до ЧМ-2026.

Скалони тренирует Аргентину с 2018 года. Под его руководством сборная выиграла Кубок Америки 2021 года, Финалиссиму-2022 и чемпионат мира 2022 года. Также при нем аргентинцы выдали 36-матчевую серию без поражений, рекордную в истории страны.

24 комментария

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Oleg
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Продлил под награду зе бест. Как же сливочные рвутся сегодня весь день, читаю комменты не могу остановиться 🤣🤣 надеюсь ещё Мартинесу дадут вратаря года 🤣 Кококо как награду дают за 7 матчей? Также сливочные глорики когда уголовник Бензема пару матчей в ЛЧ сыграл на уровне «это лучший форвард в истории, давайте ЗМ сюда»
Мартинес выиграл вратаря года, так что готовимся к стону на болотах)
Я в предвкушении)))
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Я Гражданин Мира
От души желаю два Лионелю ещё одну победу на ЧМ
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Tristan...
Отлично. Желаю альбиселесте продолжать разрывать пятые точки недоброжелателей...
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Я Гражданин Мира
Ответ гилберт
Понравиллсь поведение Скалони в финале. При счёте 2-0 не расслаблялся ни на секунду, понимал что дело ещё не сделано.
И поэтому убирал с поле ди Марии
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Игорь Климов
Это отличная новость для всех болельщиков сборной Аргентины!
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El Fenomeno 9️⃣
Главное абонемент на пенальти не забыть оформить
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-1
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ ALMANAC
Норм, потому что вне сборной магия не работает. Один по четыре гола вынимает за матч, другой с Баварией снова ничего не может сделать
Чекнул следующий матч Мартинес сыграл на ноль с Эвертоном, затащил все удары, хейтерок что с лицом?)
+4
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+3
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Паша Пел
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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Dark.Babysitter
Лионель, главное Лионеля на ЧМ-26 затащи любыми способами.
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Гегенпрессинг Рангника
Продлил под награду зе бест. Как же сливочные рвутся сегодня весь день, читаю комменты не могу остановиться 🤣🤣 надеюсь ещё Мартинесу дадут вратаря года 🤣
Кококо как награду дают за 7 матчей? Также сливочные глорики когда уголовник Бензема пару матчей в ЛЧ сыграл на уровне «это лучший форвард в истории, давайте ЗМ сюда»
+3
-3
0
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aidos_1979
Ответ Антонио Мартынов
Лучше бы ушел попробовать себя тренером клубным. Ушел бы действующим чемпионом мира
Успеет молодой еще, уйдет в любом случае чемпионом мира, а действующим или нет какая разница)
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Enotaz24
По другому и быть не могло
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гилберт
Понравиллсь поведение Скалони в финале. При счёте 2-0 не расслаблялся ни на секунду, понимал что дело ещё не сделано.
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-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Toni_Montana
Комментарий удален модератором
На любой вкус в ворота соперников.
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ALMANAC
Норм, потому что вне сборной магия не работает. Один по четыре гола вынимает за матч, другой с Баварией снова ничего не может сделать
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Раиль Хафизов
не судьба уйти победителем.
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Отец Абду
Ждём вторую победу Копа Америки в качестве тренера, удачи...
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-3
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igls54
Лионель Лионелю глаз не выклюет
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Антонио Мартынов
Лучше бы ушел попробовать себя тренером клубным. Ушел бы действующим чемпионом мира
+2
-3
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Мистер
Я вижу собрались обижение и фонати одного футболиста, ну и ладно пофик на них

А так рад, что он продолжит работать, он провёл отличную работу и привёл Аргентину к первим трофеям с начала нулевых.
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Toni_Montana
Ответ Сикарио
Отлично. ЧМ-26 покажет всю поднаготную физрука. Вряд ли там будут катарские пенки.
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Адам Оздоев
Выиграет второй чм подряд с другим лионелем
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vatnikZOV1
удачи великий!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Сикарио
Отлично. ЧМ-26 покажет всю поднаготную физрука. Вряд ли там будут катарские пенки.
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0
-11
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Сикарио
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