Скалони продлил контракт с Аргентиной до ЧМ-2026
Лионель Скалони продолжит работу во главе сборной Аргентины.
Специалист продлил контракт с Федерацией футбола Аргентины и останется на посту главного тренера национальной команды как минимум до ЧМ-2026.
Скалони тренирует Аргентину с 2018 года. Под его руководством сборная выиграла Кубок Америки 2021 года, Финалиссиму-2022 и чемпионат мира 2022 года. Также при нем аргентинцы выдали 36-матчевую серию без поражений, рекордную в истории страны.
Я в предвкушении)))
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
Кококо как награду дают за 7 матчей? Также сливочные глорики когда уголовник Бензема пару матчей в ЛЧ сыграл на уровне «это лучший форвард в истории, давайте ЗМ сюда»
А так рад, что он продолжит работать, он провёл отличную работу и привёл Аргентину к первим трофеям с начала нулевых.