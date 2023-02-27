Скалони продлил контракт с Аргентиной до ЧМ-2026

продолжит работу во главе сборной .

Специалист продлил контракт с Федерацией футбола Аргентины и останется на посту главного тренера национальной команды как минимум до .

Скалони тренирует Аргентину с 2018 года. Под его руководством сборная выиграла Кубок Америки 2021 года, Финалиссиму-2022 и чемпионат мира 2022 года. Также при нем аргентинцы выдали 36-матчевую серию без поражений, рекордную в истории страны.