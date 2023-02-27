«Были с женой в Барселоне, посетили Саграду Фамилию, безумно красивое место. Советую всем побывать». Защитник «Рубина» Ширяев о путешествиях

рассказал, чем занимается в свободное от футбола время.

«Люблю очень путешествовать. Когда в отпуске, стараемся с женой посещать разные страны, экскурсии, нравится знакомиться с культурами разных государств. Вот последний раз были в Амстердаме, очень красивый город. До этого были в Барселоне, посетили Саграду Фамилию (знаменитая церковь в Барселоне, строящаяся с 1882 года по проекту Антонио Гауди – Sports.ru), безумно красивое место. Советую всем побывать, если будет возможность когда-то выбраться в Барселону.

Люблю еще в приставку поиграть, со старшим братом периодически зависаем в PES (футбольный симулятор Pro Evolution Soccer – Sports.ru). Нравится мне он больше, чем FIFA, потому что более реалистичный и приближенный к настоящему футболу», – сказал защитник « ».

«Не сказать, что Промес, Мозес – космического уровня футболисты. Против них можно играть». Защитник «Рубина» Ширяев о командах РПЛ