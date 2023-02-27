«Были с женой в Барселоне, посетили Саграду Фамилию, безумно красивое место. Советую всем побывать». Защитник «Рубина» Ширяев о путешествиях

Теги Рубин премьер-лига Россия Первая лига футбольные симуляторы Максим Ширяев Футбол

Максим Ширяев рассказал, чем занимается в свободное от футбола время.

«Люблю очень путешествовать. Когда в отпуске, стараемся с женой посещать разные страны, экскурсии, нравится знакомиться с культурами разных государств. Вот последний раз были в Амстердаме, очень красивый город. До этого были в Барселоне, посетили Саграду Фамилию (знаменитая церковь в Барселоне, строящаяся с 1882 года по проекту Антонио Гауди – Sports.ru), безумно красивое место. Советую всем побывать, если будет возможность когда-то выбраться в Барселону.

Люблю еще в приставку поиграть, со старшим братом периодически зависаем в PES (футбольный симулятор Pro Evolution Soccer – Sports.ru). Нравится мне он больше, чем FIFA, потому что более реалистичный и приближенный к настоящему футболу», – сказал защитник «Рубина».

«Не сказать, что Промес, Мозес – космического уровня футболисты. Против них можно играть». Защитник «Рубина» Ширяев о командах РПЛ

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11 комментариев

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Семён Жуйло
Ответ Ilovethisgame77
Какая дичь))) …больше ничего нет)))
Только не надо корчить из себя эксперта по туризму.
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anastasia Krugova
Ответ Иван Лазович
Мало где был за рубежом, но я больше кайфанул от маленьких городов, типа Таррагона. Уютные улочки с площадями, на которых всегда сидят пенсионеры и обсуждают новости футбола
оооо..Тоже был Таррагоне )))пляж там вообще отличный )))по сравнению с Барселоной...
Жизнь в испания ..это вообще сказка ))) Испанцы умеют наслаждаться жизнью )))Они явно познали дзен ))))))

Испания идеальное место для размеренной жизни))
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Ilovethisgame77
Ответ Семён Жуйло
Саграда - да. Стоит посмотреть. В остальном Барселона не убедила. Остальной Гауди сильно распиарен. А больше, практически, ничего и нет. Зря они бой быков отменили.
Какая дичь))) …больше ничего нет)))
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Михаил Лубянский
Ответ Amalfitano
Ширяев? А кто это? Да в принципе неважно. Видимо положили малтцу жирную зп вот он и начал любить путешествовать. В следующем году ждём фотоотчёта с Мальдив и из Дубая.
При чем играл он в середняке ФНЛ..
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Биодудь
Тоже был в Барсе недавно, офигенный город.
Говорят, что Барса - это клуб, но город - Барна.
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Семён Жуйло
Саграда - да. Стоит посмотреть. В остальном Барселона не убедила. Остальной Гауди сильно распиарен. А больше, практически, ничего и нет. Зря они бой быков отменили.
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-3
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Брэд Либил
вообще Саграда не впечатлила в своё время. новострой как новострой.
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Леван Мкртчян
Ответ Валентина Николаевна
Комментарий удален модератором
Кто-то из Рубина, но явно не Рязанцев .У того интересней и красочней рассказ бы получился , про посещение Барселоны
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Иван Лазович
Мало где был за рубежом, но я больше кайфанул от маленьких городов, типа Таррагона. Уютные улочки с площадями, на которых всегда сидят пенсионеры и обсуждают новости футбола
+2
-1
+1
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Amalfitano
Ширяев? А кто это? Да в принципе неважно. Видимо положили малтцу жирную зп вот он и начал любить путешествовать. В следующем году ждём фотоотчёта с Мальдив и из Дубая.
+14
-3
+11
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Биодудь
Тоже был в Барсе недавно, офигенный город.
+2
-1
+1
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Валентина Николаевна
Комментарий удален модератором
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