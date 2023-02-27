Писарев о Дзюбе и сборной: «Будем следить за ним в «Локомотива» и передавать Карпину то, что видели вживую»
Николай Писарев оценил вероятность возвращения Артема Дзюбы в сборную России.
«Дзюба? Пока будем следить за ним в майке «Локомотива». Будем передавать главному тренеру [Карпину] то, что видели вживую.
Иран действительно хороший соперник. Мы сейчас собираем информацию о всех футболистах. Да, ранее мы говорили, что есть смысл давать авансы молодым игрокам. Какое сейчас будет решение главного тренера Карпина станет известно, как только поймем о датах матчей. Тогда, думаю, Карпин соберет тренерский штаб и назовет состав», — сказал тренер сборной России.
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