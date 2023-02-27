Писарев о Дзюбе и сборной: «Будем следить за ним в «Локомотива» и передавать Карпину то, что видели вживую»

оценил вероятность возвращения в сборную России.

«Дзюба? Пока будем следить за ним в майке « ». Будем передавать главному тренеру [ ] то, что видели вживую.

Иран действительно хороший соперник. Мы сейчас собираем информацию о всех футболистах. Да, ранее мы говорили, что есть смысл давать авансы молодым игрокам. Какое сейчас будет решение главного тренера Карпина станет известно, как только поймем о датах матчей. Тогда, думаю, Карпин соберет тренерский штаб и назовет состав», — сказал тренер сборной России.