«Барселона» продаст Фати, только если он захочет уйти. В клубе опасаются повторения ситуации де Йонга

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига возможные трансферы Янник Феррейра Карраско Френки де Йонг Ансу Фати Футбол

«Барселона» не продаст Ансу Фати, если он не захочет уйти.

По информации Diario Sport, в клубе надеются, что вингер сможет выйти на пик формы. Главный тренер «Барселоны» Хави также верит в Фати. Кроме того, в клубе опасаются повторения ситуации с Френки де Йонгом, который ранее был выставлен на трансфер, но отказался переходить в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что вариант продажи Фати рассматривается только в случае поступления «астрономического» предложения. Однако в случае подписания Янника Феррейры Карраско, право льготного выкупа которого прописано в соглашении по переходу Мемфиса Депая в «Атлетико», клуб будет вынужден продать кого-то из игроков.

В текущем сезоне Фати забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи в 20 матчах Ла Лиги, при этом выходил на поле в стартовом составе лишь в 7 матчах. Подробная статистика игрока доступна здесь.

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8 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
Ответ Дмитрий Яруллин
Де Йонг то в порядке в итоге , а вот по Фати вопросики
И запятые
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blaugrano
Ничего общего с историей де Йонга. Голландец-то играет, стабилен, надёжен - никаких вопросов к его уровню. А талантливый хрустать пока либо лечится, либо категорически не вписывается в командную игру. Стоило послушать мед.штаб и своевременно провести операцию.
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Пако
В другом клубе он не заиграет.
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
какая астрономическая - хоть бы за вменяемую цену продать! с его-то травмами))
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DolJun
за сто евро боули мог бы и забрать, парень вроде веселый и лапорте копеечка на трансферы)
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-3
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nobrainnopain
Забыли добавить: только за астрономическую сумму
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fatei4
Чем быстрее тем лучше, жаль, но после травмы так и не вернулся.
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Дмитрий Яруллин
Де Йонг то в порядке в итоге , а вот по Фати вопросики
+7
-2
+5
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