«Барселона» продаст Фати, только если он захочет уйти. В клубе опасаются повторения ситуации де Йонга
«Барселона» не продаст Ансу Фати, если он не захочет уйти.
По информации Diario Sport, в клубе надеются, что вингер сможет выйти на пик формы. Главный тренер «Барселоны» Хави также верит в Фати. Кроме того, в клубе опасаются повторения ситуации с Френки де Йонгом, который ранее был выставлен на трансфер, но отказался переходить в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что вариант продажи Фати рассматривается только в случае поступления «астрономического» предложения. Однако в случае подписания Янника Феррейры Карраско, право льготного выкупа которого прописано в соглашении по переходу Мемфиса Депая в «Атлетико», клуб будет вынужден продать кого-то из игроков.
В текущем сезоне Фати забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи в 20 матчах Ла Лиги, при этом выходил на поле в стартовом составе лишь в 7 матчах. Подробная статистика игрока доступна здесь.
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