Адвокат Веллитона об обвинениях игрока в домашнем насилии: «Процессы идут в соответствии с правом на всестороннюю защиту. Веллитон отвечает на все вызовы в суд»
Адвокат Веллитона прокомментировала обвинения в домашнем насилии.
Бывшая жена экс-футболиста «Спартака» Рафаэла Карвалью обвинила его в избиениях, угрозах и преследовании.
«Защита господина Веллитона публично заявляет, что факты, обнародованные в социальных сетях, имели место в 2019 году и в конце 2021 года.
Процессы идут в соответствии с правом на надлежащую правовую процедуру и всестороннюю защиту.
Мы официально заявляем, что Веллитон отвечает на все вызовы в суд. Это все, что мы можем сообщить на данный момент», – сказала Марсия Роша.
Бывшая жена Веллитона обвинила его в избиениях, угрозах и преследовании: «Это продолжалось 6 лет. Он все еще преследует меня, я не чувствую себя в безопасности»
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