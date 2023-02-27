Адвокат Веллитона об обвинениях игрока в домашнем насилии: «Процессы идут в соответствии с правом на всестороннюю защиту. Веллитон отвечает на все вызовы в суд»

Адвокат Веллитона прокомментировала обвинения в домашнем насилии.

Бывшая жена экс-футболиста « » Рафаэла Карвалью обвинила его в избиениях, угрозах и преследовании.

«Защита господина Веллитона публично заявляет, что факты, обнародованные в социальных сетях, имели место в 2019 году и в конце 2021 года.

Процессы идут в соответствии с правом на надлежащую правовую процедуру и всестороннюю защиту.

Мы официально заявляем, что Веллитон отвечает на все вызовы в суд. Это все, что мы можем сообщить на данный момент», – сказала Марсия Роша.

Бывшая жена Веллитона обвинила его в избиениях, угрозах и преследовании: «Это продолжалось 6 лет. Он все еще преследует меня, я не чувствую себя в безопасности»