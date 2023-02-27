Адвокат Веллитона об обвинениях игрока в домашнем насилии: «Процессы идут в соответствии с правом на всестороннюю защиту. Веллитон отвечает на все вызовы в суд»

Теги Спартак высшая лига Бразилия премьер-лига Россия происшествия Веллитон Футбол

Адвокат Веллитона прокомментировала обвинения в домашнем насилии.

Бывшая жена экс-футболиста «Спартака» Рафаэла Карвалью обвинила его в избиениях, угрозах и преследовании.

«Защита господина Веллитона публично заявляет, что факты, обнародованные в социальных сетях, имели место в 2019 году и в конце 2021 года.

Процессы идут в соответствии с правом на надлежащую правовую процедуру и всестороннюю защиту.

Мы официально заявляем, что Веллитон отвечает на все вызовы в суд. Это все, что мы можем сообщить на данный момент», – сказала Марсия Роша.

Бывшая жена Веллитона обвинила его в избиениях, угрозах и преследовании: «Это продолжалось 6 лет. Он все еще преследует меня, я не чувствую себя в безопасности»

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3 комментария

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igls54
Акинфеева вызвать в качестве свидетеля - он подтвердит склонность подозреваемого к нанесению увечий
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Ебздрогыч
- опишите нападающего в тюрьме, который ждет посылки от родных и друзей
- открыт для передач
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Sevuska
Криминалистика - наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.
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-2
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