Боня об обвинениях Веллитона в домашнем насилии: «Он смог бы поднять руку на девушку, 100%. Очень эмоциональный человек»

Теги Спартак Гойяс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Сан-Паулу светская хроника происшествия Веллитон Виктория Боня Футбол

Виктория Боня высказалась о том, что бывшая жена Веллитона обвинила его в домашнем насилии. 

Телеведущая и экс-нападающий «Спартака» состояли в отношениях в 2009 году.

«Свои отношения я комментировать не буду. Но могу сказать, Веллитон очень эмоциональный человек.

Думаю, он сто процентов смог бы поднять руку на девушку. Однако, как там у них было на самом деле сказать не могу, никто не знает», – сказала Боня.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Также он играл за «Гойяс», «Сан-Паулу», «Аль-Шарджу» и другие клубы.

Бывшая жена Веллитона обвинила его в избиениях, угрозах и преследовании: «Это продолжалось 6 лет. Он все еще преследует меня, я не чувствую себя в безопасности»

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20 комментариев

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Сергей Жиронкин
Вы бы ещё высказывания чичелины ..итальянская порнозвезда писали в группе о Спартаке.
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Дмитрий Дмитриев
Бедняжка "светская львица" Шмоня😄
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Александр Кудрявцев
Извините а кто такая Боня. И что она тут делает
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Басанг Басангов
Ответ Фарит Абдрашитов
Осталось спросить Бузову про Тарасова, Буланову про Радимова, Горбань про Дюрицу,Барановскую про Аршавина, могли бы они поднять руку, мы ждём эту футбольну новость.
Трансвеститов про Володьку
+2
-1
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Sivka
Ответ Фарит Абдрашитов
Осталось спросить Бузову про Тарасова, Буланову про Радимова, Горбань про Дюрицу,Барановскую про Аршавина, могли бы они поднять руку, мы ждём эту футбольну новость.
Вроде Бузова жаловалась на избиения от Тарасова, полицию вызывала
+1
0
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Олег Попов
Надо у Акинфеева спросить
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0
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Геннадий Киселёв
Жду опроса всех, кто побывал под Великом. "Очень интересно".
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Внесенный в ЧС на СЭ
Мало он ее...
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Никому_никабельный
На тебя-то у Велика исправно поднимался?
А то тема не полностью раскрыта
+3
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Ильдар Фарукшин
Тогда лучше вообще ничего не писать
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Имаго
Теперь ждем еще 1000 и одну новость от бывших велитона .. Он просто выражение "*бать колотить " воспринимал дословно ..
+2
-1
+1
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Михаил1970
Ответ Bashibuzuck
Будем справедливы, Боне даже я бы вкурил😁
А Пугачевой?
+5
-3
+2
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Фарит Абдрашитов
Осталось спросить Бузову про Тарасова, Буланову про Радимова, Горбань про Дюрицу,Барановскую про Аршавина, могли бы они поднять руку, мы ждём эту футбольну новость.
+7
-1
+6
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Born is the King
Ответ Romikoff123
Зачем здесь Боня?
Боня была под половиной футболистов РПЛ. Она в этих вопросах специалист
+28
0
+28
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Игорь Стукачев
Кто такая Боня? Обвинять одного из лучших через бабий бла, бла недопустимо.
0
-1
-1
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dreamstep
Боне наверное половина нашего футбола вдувала, тут она эксперт конечно.
+9
-1
+8
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Bashibuzuck
Будем справедливы, Боне даже я бы вкурил😁
+13
-4
+9
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Romikoff123
Зачем здесь Боня?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Типичный z-патриот
0
-3
-3
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maximilian_15
Она со всеми успела и знает их возможности?
+4
-2
+2
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