Боня об обвинениях Веллитона в домашнем насилии: «Он смог бы поднять руку на девушку, 100%. Очень эмоциональный человек»
Виктория Боня высказалась о том, что бывшая жена Веллитона обвинила его в домашнем насилии.
Телеведущая и экс-нападающий «Спартака» состояли в отношениях в 2009 году.
«Свои отношения я комментировать не буду. Но могу сказать, Веллитон очень эмоциональный человек.
Думаю, он сто процентов смог бы поднять руку на девушку. Однако, как там у них было на самом деле сказать не могу, никто не знает», – сказала Боня.
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Также он играл за «Гойяс», «Сан-Паулу», «Аль-Шарджу» и другие клубы.
Бывшая жена Веллитона обвинила его в избиениях, угрозах и преследовании: «Это продолжалось 6 лет. Он все еще преследует меня, я не чувствую себя в безопасности»
А то тема не полностью раскрыта