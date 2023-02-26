Боня об обвинениях Веллитона в домашнем насилии: «Он смог бы поднять руку на девушку, 100%. Очень эмоциональный человек»

высказалась о том, что бывшая жена Веллитона обвинила его в домашнем насилии.

Телеведущая и экс-нападающий « » состояли в отношениях в 2009 году.

«Свои отношения я комментировать не буду. Но могу сказать, Веллитон очень эмоциональный человек.

Думаю, он сто процентов смог бы поднять руку на девушку. Однако, как там у них было на самом деле сказать не могу, никто не знает», – сказала Боня.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Также он играл за «Гойяс», «Сан-Паулу», «Аль-Шарджу» и другие клубы.

Бывшая жена Веллитона обвинила его в избиениях, угрозах и преследовании: «Это продолжалось 6 лет. Он все еще преследует меня, я не чувствую себя в безопасности»