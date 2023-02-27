Каземиро: «Я набрасываюсь на мяч, как на тарелку с едой. Я атакую каждый мяч так, как будто он последний»
Каземиро высказался о своей манере игры.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» дал комментарий после победы над «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги (2:0).
«Люди, которые уже знают меня, понимают, что я набрасываюсь на мяч, как на тарелку с едой.
Это мой характер, это произошло не из-за того, что это был финал или что-то в этом роде. Я атакую каждый мяч так, как будто он последний.
Я праздную так, потому что мне здесь нравится. Я покинул великий клуб [«Реал Мадрид»], приехал в Англию, и люди задавались вопросом, почему я это сделал. Такие моменты, как этот, и есть ответ.
Мы все знаем, что это только начало, но это не значит, что мы не можем быть счастливы. Это еще один трофей для меня, и я всегда рад этому, независимо от турнира», – сказал Каземиро в интервью TNT Brazil.
МЮ, который уже не первый год лихорадит, забил им 4 банки за ДВА матча.
Не причин жалеть)
Или в детстве болел за них, или захотелось вернуть клуб в топы. Не знаю всех причин, но он не за деньгами сюда приехал.
Да и Реалу нужно проводить плавную перестройку, поэтому это максимально идеальный трансфер абсолютно для всех сторон)
Спасибо, что пришёл, Каз)
хотя мне нравится, что МЮ стал лучше, и Каземиро один из причин этого.