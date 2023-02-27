Каземиро: «Я набрасываюсь на мяч, как на тарелку с едой. Я атакую каждый мяч так, как будто он последний»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Кубок английской лиги Каземиро Питание Футбол

Каземиро высказался о своей манере игры.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» дал комментарий после победы над «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги (2:0). 

«Люди, которые уже знают меня, понимают, что я набрасываюсь на мяч, как на тарелку с едой.

Это мой характер, это произошло не из-за того, что это был финал или что-то в этом роде. Я атакую каждый мяч так, как будто он последний.

Я праздную так, потому что мне здесь нравится. Я покинул великий клуб [«Реал Мадрид»], приехал в Англию, и люди задавались вопросом, почему я это сделал. Такие моменты, как этот, и есть ответ.

Мы все знаем, что это только начало, но это не значит, что мы не можем быть счастливы. Это еще один трофей для меня, и я всегда рад этому, независимо от турнира», – сказал Каземиро в интервью TNT Brazil. 

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35 комментариев

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Макс Отицкий
Ответ Экспертное мнение
Азар просто попал в самую сложную лигу мира. Верните его в АПЛ - прямиком из макдональдса будет выходить на поле и обводить всех столбиков как обычно.
Да да, самая сложная лига мира. Барса пропустила в ЛаЛиге 8 мячей за 23 матча.
МЮ, который уже не первый год лихорадит, забил им 4 банки за ДВА матча.
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Том Мунтян
Ответ Luffy Die
а я не рад, что мы его продали(( хотя мне нравится, что МЮ стал лучше, и Каземиро один из причин этого.
Кази и Мадрид дали друг другу всё и даже больше)
Не причин жалеть)
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Абдул Абакаев
Ответ Philadelphia51
Сравнил инфантильного голландца с бразильский бульдогом ) таких якобы креативщиков тысячи , а таких опорников 1 на миллион
уровня Де йонга полузашитиков щас максимум 7 8
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Крис Лобков
Жалко, что с хорватами в самый неподходящий момент обгадился. Лишил весь мир суперполуфинала.
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grek087
Каземиро легенда! Вот о каких покупках я говорю когда критикую ты или иную команду за трансферы. Большому клубу- большого игрока. С именем, опытом, титулами, голодом до побед и характером. А не все эти худощавые вингеры за 100+.
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Все думали это понижение для Каземиро, а это повышение для МЮ выходит
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Сергей Лимонников
Ответ Экспертное мнение
Азар просто попал в самую сложную лигу мира. Верните его в АПЛ - прямиком из макдональдса будет выходить на поле и обводить всех столбиков как обычно.
заканчивайте, пожалуйста, с вашими экспертными мнениями.
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Ola BP
Ответ Luffy Die
а я не рад, что мы его продали(( хотя мне нравится, что МЮ стал лучше, и Каземиро один из причин этого.
Потому что Казе сам хотел в Юнайтед.
Или в детстве болел за них, или захотелось вернуть клуб в топы. Не знаю всех причин, но он не за деньгами сюда приехал.
Да и Реалу нужно проводить плавную перестройку, поэтому это максимально идеальный трансфер абсолютно для всех сторон)
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Young Anton
Каземиро топ Реал топ МЮ топ и так будет всегда. это прекрасно что есть такие истории и клубы
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Сергей Орлов
Ответ Экспертное мнение
Азар просто попал в самую сложную лигу мира. Верните его в АПЛ - прямиком из макдональдса будет выходить на поле и обводить всех столбиков как обычно.
Какая чушь)
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Экспертное мнение
Ответ Бекжан Жайчы уулу
Азар: я набрасываюсь на бургер, как на последний мяч
Азар просто попал в самую сложную лигу мира. Верните его в АПЛ - прямиком из макдональдса будет выходить на поле и обводить всех столбиков как обычно.
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Gon3a1e5@mail.ru
Как же он крут
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Бекжан Жайчы уулу
Азар: я набрасываюсь на бургер, как на последний мяч
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ nabis
Де йонг тоже нужен. одни другому не мешает
де Йонг это распиаренный Фред
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Добрый Ретроград
Ответ Сикарио
Каз набрасывается на мяч, как Дналвес на жертв.
Да вот. Т...ть баб, пинать мяч, главное - не перепутать.
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Добрый Ретроград
Ответ Сикарио
Каз набрасывается на мяч, как Дналвес на жертв.
Да вот.
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Экспертное мнение
После Ла Лиги уровень футбола в Англии будет казаться намного проще, этот факт подтвердят и топари Азар, Коутиньо.
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muse muse
Настоящий профессионал своего дела, человек на все 100 живёт своей профессией) каждый раз глядя на Каза в составе МЮ, все ещё задаюсь вопросом, как нам так могло повести заиметь его в составе))
Спасибо, что пришёл, Каз)
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nabis
Ответ KAIR. BISHKEK
Как же я рад что мы купили Каземиро, а не Де Йонга
Де йонг тоже нужен. одни другому не мешает
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Philadelphia51
Сравнил инфантильного голландца с бразильский бульдогом ) таких якобы креативщиков тысячи , а таких опорников 1 на миллион
Каземиро > Канте, Фабиньо, Киммих и Родри
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Азиз Ибодуллаев
Ответ KAIR. BISHKEK
Как же я рад что мы купили Каземиро, а не Де Йонга
Де Йонга думаю еще попытаются купить
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Philadelphia51
Ответ KAIR. BISHKEK
Как же я рад что мы купили Каземиро, а не Де Йонга
Сравнил инфантильного голландца с бразильский бульдогом ) таких якобы креативщиков тысячи , а таких опорников 1 на миллион
+38
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Сикарио
Ответ Добрый Ретроград
Некоторые на баб так же накидываются.
Каз набрасывается на мяч, как Дналвес на жертв.
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Анатолий
С такими футболистами в составе будущее в надёжных руках
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Luffy Die
Ответ KAIR. BISHKEK
Как же я рад что мы купили Каземиро, а не Де Йонга
а я не рад, что мы его продали((
хотя мне нравится, что МЮ стал лучше, и Каземиро один из причин этого.
+12
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