Каземиро высказался о своей манере игры.

Полузащитник « » дал комментарий после победы над «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги (2:0).

«Люди, которые уже знают меня, понимают, что я набрасываюсь на мяч, как на тарелку с едой.

Это мой характер, это произошло не из-за того, что это был финал или что-то в этом роде. Я атакую каждый мяч так, как будто он последний.

Я праздную так, потому что мне здесь нравится. Я покинул великий клуб [«Реал Мадрид»], приехал в Англию, и люди задавались вопросом, почему я это сделал. Такие моменты, как этот, и есть ответ.

Мы все знаем, что это только начало, но это не значит, что мы не можем быть счастливы. Это еще один трофей для меня, и я всегда рад этому, независимо от турнира», – сказал в интервью TNT Brazil.